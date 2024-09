BMC auf der ERS 2024: Erforschung der Zukunft des Schlafs und der Gesundheit der Atemwege

BEIJING, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Vom 7. bis 11. September fand der Kongress der European Respiratory Society (ERS) in Wien, Österreich, statt. Der ERS-Kongress ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, auf der sich die Atemwegsexperten der Welt treffen, um die neuesten Fortschritte in der Atemwegsmedizin und -wissenschaft vorzustellen. Er zieht über 20.000 Fachleute aus der ganzen Welt an, darunter Experten für Atemwegsmedizin, Forscher und Gesundheitsdienstleister. BMC war als einer der Aussteller auf der Veranstaltung vertreten, bot Kurse über Daten in der Telemedizin an und stellte die neuesten Technologien und Produkte in der Schlaf- und Atemwegsmedizin vor.1

Andy Du| Marketing Manager Dr. Julien Favier |Somnologist

Unter dem Thema „Humans and machines: getting the balance right" (Mensch und Maschine: das richtige Gleichgewicht finden) tauschten sich zahlreiche Wissenschaftler aus Europa, Nordamerika, Asien und Australien über die neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) in der Beatmungsmedizin, die Zukunft des digitalen Gesundheitswesens und die Bedeutung der Erhaltung der menschlichen Rolle in der KI-gestützten medizinischen Versorgung aus. Außerdem untersuchten sie, wie sich Maschinen auf die Beziehung zwischen Arzt und Patient auswirken und wie neue Technologien die Gesundheitssysteme und -pfade verändern werden.1

In diesem Zusammenhang hatte BMC renommierte Experten wie Dr. Julien Favier, Dr. Bernhard Baumgartner und den Biomedizintechniker Ludovic Abuaf zu Gast, die über das heiße Thema: „Wie kann die G3 CPAP/BPAP und PAP Link Digital Health Solution die Patientenergebnisse verbessern?" referierten.

Zum ersten Mal lud BMC spontan Referenten und Ärzte aus dem Bereich Schlaf- und Beatmungsmedizin ein, um die Einflüsse des Telemonitorings bei der Therapie mit PAP-Geräten für Patienten und Ärzte zu diskutieren. Bereits in der Vergangenheit hat die Industrieforschung gezeigt, dass telemedizinische Überwachungsgeräte die Rate der PAP-Abbrüche reduzieren, die CPAP-Treue deutlich erhöhen und die Patientenkosten senken können. Ärzte und Schlaftherapeuten können schneller und effizienter handeln.

Die PAP Link Digital Health Solution von BMC bietet mit ihrer Datenintegrationstechnologie neue Wege für die Analyse von Schlaf- und Atemwegsereignissen und das Patientenmanagement.

Das Unternehmen lud auch Experten aus Italien, Bulgarien und Rumänien ein, um die verschiedenen Vorteile der telemedizinischen Überwachung für Ärzte und Patienten während der PAP-Therapie zur Schlaf- und Atemwegsbehandlung zu diskutieren.

Mit mehr als 20 Jahren engagierter globaler Tätigkeit und schnellem Wachstum im Bereich der Schlafapnoe ist BMC zu einem Lieferanten medizinischer Geräte für internationale Unternehmen wie Air Liquide, Linde und Vivisol geworden. BMC treibt nicht nur die technologische Innovation kontinuierlich voran, um den sich ständig ändernden Produktanforderungen der Nutzer gerecht zu werden, sondern ist auch im Dienstleistungsbereich aktiv, insbesondere bei telemedizinischen Gesundheitslösungen. Die BMC-Plattform für die Patientenfernverwaltung wird derzeit in China, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und anderen Ländern und Regionen betrieben.

BMC Medical wird auch weiterhin den Weg für eine integrativere und nachhaltigere Zukunft im Bereich der Schlaf- und Atemwegsmedizin ebnen, indem es den gleichberechtigten Zugang zu modernster Medizintechnik sicherstellt und Anbietern von häuslicher Pflege in der gesamten Region ermöglicht, qualitativ hochwertige Dienstleistungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu erbringen.

BMC Medical Co. Ltd. (BMC) wurde 2001 in Peking, China, gegründet, um Familien auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, Beschwerden durch chronische Atemwegserkrankungen zu überwinden. BMC bietet Qualitätsprodukte, professionelle Dienstleistungen und proaktive Pflege, damit Menschen besser schlafen und leichter atmen können. In den vergangenen 20 Jahren hat BMC seine Reichweite mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Tianjin, Xi'an, Shenzhen und Dongguan erweitert und beschäftigt mehr als 800 engagierte Mitarbeiter.

Ressource:

1. Website der ERS: https://www.ersnet.org/



