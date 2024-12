BMC erzielt Wirkung bei SFRMS und AIMS: Fortschrittliche Schlaf- und Beatmungsmedizin

PISA, Italien, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- In der von starkem Wettbewerb und raschem Wandel geprägten Sparte rund um Schlaf und Beatmung hat sich BMC als wichtiger Akteur im Bereich der Schlaf- und Beatmungsmedizin etabliert. In diesem Monat hat BMC an zwei wichtigen Branchenveranstaltungen teilgenommen: der SFRMS-Konferenz in Frankreich und der AIMS-Ausstellung in Italien.

Diese Plattformen boten BMC die Möglichkeit, die neuesten Lösungen und Forschungsergebnisse des Unternehmens vorzustellen, mit Branchenexperten in Kontakt zu treten und zum Wissensfortschritt in diesem Bereich beizutragen.

Expertenvorträge zu bahnbrechenden Konzepten

Dr. Julien und Herr Ludovic hielten fesselnde Vorträge, die bei den Teilnehmern einen bleibenden Eindruck hinterließen. Auf den SFRMS- und AIMS-Veranstaltungen teilte Dr. Julien seine Erkenntnisse über die Vorteile der Telemedizin in der Schlaf- und Beatmungsmedizin. Seine Erkenntnisse verdeutlichten, wie dieses aufstrebende Feld das Patientenmanagement durch die Ermöglichung von Fernüberwachung und rechtzeitiger Intervention verbessern kann. Telemedizin ist eine Möglichkeit, die Therapietreue der Patienten und die Ergebnisse zu verbessern und gleichzeitig die Ressourcen des Gesundheitswesens besser zu nutzen.

Im Zusammenhang mit den Diskussionen über Telemedizin stellte BMC seine PAP Link Digital Health Solution vor. Insbesondere PAP Link Web, eine innovative Cloud-basierte Plattform, die das Patientenmanagement, die Berichterstattung, die Fernunterstützung und die Unterstützung von medizinischen Fachkräften bei der Kostenerstattung durch die Krankenversicherung usw. verbessert. Durch die nahtlose Verbindung mit Schlaf-, Beatmungs- und zukunftsweisenden medizinischen Geräten von BMC ermöglicht Ihnen PAP Link Web die mühelose Überwachung von Patienten über verschiedene Behandlungsmodalitäten hinweg.

Auf der SFRMS-Konferenz gab Herr Ludovic einen Überblick über die Fortschritte von BMC in der Technologie zur Behandlung von Schlafapnoe. Die Präsentation konzentrierte sich auf das G3 A20, ein automatisches CPAP-Systemgerät. Der hochmoderne Algorithmus und die präzisen Erkennungsfunktionen des G3 A20 machen es zu einer guten Wahl für das Management von Schlafapnoe-Ereignissen.

Die Teilnahme von BMC an den SFRMS- und AIMS-Veranstaltungen war ein großer Erfolg. Die Veranstaltungen boten BMC eine ideale Gelegenheit, sich mit Branchenkollegen, Forschern und Fachleuten aus dem Gesundheitswesen auszutauschen. Der Austausch von Ideen und bewährten Verfahren hat nicht nur das Verständnis von BMC für den Markt verbessert, sondern auch zur kollektiven Wissensbasis der Branche beigetragen.

BMC wird an seinem Engagement festhalten, mit Partnern aus der Industrie zusammenzuarbeiten und sich mit der medizinischen Gemeinschaft auszutauschen, um positive Veränderungen voranzutreiben und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern. Mit einer klaren Vision für die Zukunft und dem Engagement für patientenorientierte Innovationen ist BMC gut positioniert, um seinen Fokus auf Schlaf- und Atemwegsmedizin beizubehalten.