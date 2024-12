BMC fait impression à la SFRMS et l'AIMS : promouvoir le sommeil et les soins respiratoires

PISE, Italie, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le paysage hautement compétitif et en évolution rapide du domaine du sommeil et des soins respiratoires, BMC s'est imposé comme un acteur clé dans le secteur du sommeil et des soins respiratoires. Au cours de ce mois, BMC a participé à deux événements industriels de premier plan : la conférence SFRMS en France et l'exposition AIMS en Italie.

Ces plateformes ont permis à BMC de présenter ses dernières solutions et recherches, de dialoguer avec des experts du secteur et de contribuer à l'avancement des connaissances dans ce domaine.

Présentations d'experts sur des concepts novateurs

Le Dr Julien et M. Ludovic ont fait des présentations attrayantes qui ont laissé une impression durable sur les participants. Lors de l'événement organisé par la SFRMS et l'AIMS, le Dr Julien a fait part de son point de vue sur les avantages de la télémédecine dans le domaine du sommeil et des soins respiratoires. Ses réflexions ont mis en évidence la manière dont ce domaine émergent peut améliorer la prise en charge des patients en permettant une surveillance à distance et une intervention en temps utile. La télémédecine est un moyen d'améliorer l'adhésion des patients et les résultats tout en faisant un meilleur usage des ressources de santé.

Parallèlement aux discussions sur la télémédecine, BMC a présenté sa solution de santé numérique PAP Link. En particulier PAP Link Web, une plateforme de pointe basée sur le cloud qui permet de renforcer la gestion des patients, l'établissement de rapports, l'assistance à distance et l'aide aux professionnels de la santé pour le remboursement de l'assurance médicale, etc. En se connectant aux appareils de sommeil, de ventilation et de soins de santé futurs de BMC, PAP Link Web vous permet de superviser sans effort les patients à travers diverses modalités de traitement.

Lors de la conférence SFRMS, M. Ludovic a présenté une vue d'ensemble des avancées de BMC en matière de technologie de traitement de l'apnée du sommeil. La présentation a porté sur le G3 A20, un système automatique de PPC. L'algorithme de pointe du G3 A20 et ses fonctions de détection précises en font un bon choix pour gérer les épisodes d'apnée du sommeil.

La participation de BMC aux événements SFRMS et AIMS a été un grand succès. Ces événements ont constitué une occasion idéale pour BMC de s'engager avec des pairs de l'industrie, des chercheurs et des professionnels de la santé. L'échange d'idées et de bonnes pratiques a non seulement permis à BMC de mieux comprendre le marché, mais aussi de contribuer à la base de connaissances collective du secteur.

La BMC maintiendra son engagement à travailler avec des partenaires industriels et à s'engager auprès de la communauté médicale afin de susciter des changements positifs et d'améliorer les résultats pour les patients. Avec une vision claire de l'avenir et une volonté d'innovation centrée sur le patient, BMC est bien placé pour continuer à se concentrer sur les soins de santé du sommeil et des voies respiratoires.