BMC präsentiert auf der MEDICA 2024 die neuesten Lösungen für die Schlaf- und Beatmungsmedizin

DUSSELDORF, Deutschland, 17. November 2024 /PRNewswire/ -- BMC, ein globaler Entwickler von Lösungen für die Schlaf- und Atemwegsmedizin, die Schlafdiagnostik, CPAP-Therapie, Datenmanagement-Plattformen und das CoughSync-Gerät umfassen, nahm vom 11. bis 14. November 2024 an der Ausstellung MEDICA 2024 auf dem Düsseldorfer Messegelände teil.

Das Unternehmen präsentierte seine neuesten Entwicklungen in der Schlaf- und Beatmungsmedizin, darunter eine globale Datenmanagementplattform, die den Komfort für medizinisches Fachpersonal und Ärzte bei der Nachsorge von Patienten erhöht.

----Lyla Niu Sales Director | International Business Unit

Darüber hinaus haben sie ein neues Produkt eingeführt, das CoughSync-Gerät, das eine nicht-invasive Entfernung von Atemwegssekreten ermöglicht, indem es einen natürlichen Husten bei Patienten simuliert, die invasiv beatmet werden.

Während der Messe stellte das BMC-Team seine innovative PAP Link Digital Health Solution vor, insbesondere PAP Link Web, eine hochmoderne Cloud-basierte Plattform, die unter anderem das Patientenmanagement, die Berichterstellung und die Fernbetreuung verbessert und das medizinische Fachpersonal bei der Rückerstattung durch die Krankenkassen unterstützt. PAP Link Web lässt sich nahtlos mit den Schlaf-, Beatmungs- und zukünftigen Gesundheitsgeräten von BMC verbinden und ermöglicht es den Benutzern, Patienten über verschiedene Behandlungsmodalitäten hinweg zu überwachen.

Außerdem arbeitet das Gerät CoughSync 100EU synchron mit dem Beatmungsgerät des Patienten, um Sputum abzusaugen, ohne die laufende Beatmung zu unterbrechen.

„Wir arbeiten eng mit Experten und Ärzten auf der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam sicherere, effizientere und intelligentere Produkte zu entwickeln", so Lyla Niu, Sales Director der BMC International Business Unit. „Durch intensive Zusammenarbeit und Austausch treiben wir die Branche in eine erfolgreichere und nachhaltigere Zukunft. In China haben wir in mehreren Städten Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet, die sich der Produktentwicklung und technologischen Innovation widmen. Und in Frankreich haben wir ein Büro eingerichtet, um die Bedürfnisse unserer europäischen Kundschaft besser zu verstehen und zu erfüllen".

BMC weiß, dass eine gezielte und effiziente Verwaltung von Patientendaten für Kliniker von entscheidender Bedeutung ist. Mit über 20 Jahren Erfahrung sind die innovativen Produkte und umfassenden Lösungen von BMC darauf ausgerichtet, diese Anforderungen zu erfüllen. Diese innovativen, benutzerfreundlichen Lösungen bieten fortschrittliche Hilfsmittel und Technologien, die zu wirkungsvollen Ergebnissen führen und den Menschen einen besseren Schlaf und eine bessere Gesundheit der Atemwege ermöglichen.

Über BMC

BMC Medical Co. Ltd. (BMC) wurde 2001 in Peking, China, gegründet, um Familien auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, Beschwerden durch chronische Atemwegserkrankungen zu überwinden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558888/Lyla_Niu_Sales_Director_International_Business_Unit.jpg