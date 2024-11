BMC présente ses dernières solutions de santé respiratoire et du sommeil à MEDICA 2024

DUSSELDORF, Allemagne, 17 novembre 2024 /PRNewswire/ -- BMC, un développeur mondial de solutions de santé respiratoire et du sommeil englobant le diagnostic du sommeil, la thérapie CPAP, les solutions de plateforme de gestion des données et le dispositif CoughSync, a participé à l'exposition MEDICA 2024 au centre d'exposition de Düsseldorf du 11 au 14 novembre 2024.

----Lyla Niu Sales Director | International Business Unit

Ils ont présenté leurs dernières avancées dans le domaine du sommeil et des soins respiratoires, notamment une plateforme de gestion globale des données qui facilite la gestion du suivi des patients pour les professionnels de la santé et les médecins.

En outre, elle a présenté un nouveau produit, le dispositif CoughSync, qui permet l'élimination non invasive des sécrétions des voies respiratoires en simulant une toux naturelle chez les patients soumis à une ventilation invasive.

Au cours de l'exposition, l'équipe de BMC s'est réunie pour présenter sa solution innovante de santé numérique PAP Link, en particulier PAP Link Web, une plateforme de pointe basée sur le cloud qui stimule la gestion des patients, les rapports, l'assistance à distance et aide les professionnels de la santé à rembourser l'assurance médicale, entre autres fonctionnalités. En se connectant de manière transparente aux appareils de sommeil, de ventilation et de soins de santé futurs de BMC, PAP Link Web permet aux utilisateurs de superviser les patients à travers diverses modalités de traitement.

En outre, le dispositif CoughSync 100EU fonctionne en synchronisation avec le ventilateur du patient pour aspirer les expectorations sans interrompre la ventilation en cours.

« Nous collaborons étroitement avec des experts et des médecins du monde entier pour créer ensemble des produits plus sûrs, plus efficaces et plus intelligents » , a déclaré Lyla Niu, directrice des ventes de l'unité commerciale BMC International, à l'adresse . « Grâce à une collaboration et à des échanges approfondis, nous propulsons l'industrie vers un avenir plus prospère et plus durable. En Chine, nous avons établi des centres de R&D dans plusieurs villes, dédiés au développement de produits et à l'innovation technologique. En France, nous avons ouvert un bureau pour mieux comprendre et répondre aux besoins de notre clientèle européenne ».

BMC comprend que la gestion ciblée et efficace des données des patients est essentielle pour les cliniciens. Avec plus de 20 ans d'expérience, les produits innovants et les solutions complètes de BMC sont conçus pour répondre à ces besoins. Ces solutions innovantes et faciles à utiliser fournissent des outils et des technologies de pointe qui permettent d'obtenir des résultats significatifs et d'améliorer le sommeil et la santé respiratoire des personnes.

À propos de BMC

BMC Medical Co., Ltd. (BMC) et été créé à Pékin, en Chine, en 2001, dans le but de s'associer aux familles du monde entier afin de surmonter l'inconfort des maladies respiratoires chroniques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2558888/Lyla_Niu_Sales_Director_International_Business_Unit.jpg