BMO Real Financial Progress Index: los latinos en EE. UU. redefinen la vivienda con la estrategia multigeneracional "Familia Mortgages"

Ante las crecientes presiones económicas, nuevos datos de BMO revelan un cambio cultural orientado a unir los recursos familiares para alcanzar el sueño compartido de la estabilidad.

CHICAGO, 22 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los nuevos datos del Índice de Progreso Financiero Real de BMO (BMO Real Financial Porgress Index), un estudio que mide como las personas perciben su bienestar y progreso financiero, muestran que, a pesar de los desafíos del mercado inmobiliario, el deseo de ser propietario de una vivienda sigue siendo fuerte entre la comunidad latina en Estados Unidos. Sin embargo, muchas están replanteando cómo alcanzar ese objetivo. Frente a la presión económica, los latinos están impulsando la "Familia Mortgage", una estrategia multigeneracional que combina recursos familiares para hacer realidad aspiraciones compartidas.

BMO

El deseo de tener una vivienda propia sigue siendo muy fuerte: el 76 % de la población latina en Estados Unidos afirma que la adquisición de una vivienda es una meta en su vida. Sin embargo, los problemas de asequibilidad persisten, y más de la mitad (57 %) cree que nunca podrá comprar una vivienda, una percepción aún más marcada entre los Baby Boomers (76%). Para los latinos propietarios de vivienda en EE. UU., la familia es un pilar fundamental de su trayectoria financiera. Casi la mitad (46 %) afirma que no habría podido comprar su vivienda sin la ayuda económica de su familia, en comparación con el 38 % de la población general del país.

"Frente a presiones económicas, la comunidad latina está demostrando una resiliencia increíble al convertir sus sueños de acceder a la vivienda en un esfuerzo familiar", afirmó Lizzy Díaz-Ortiz, vicepresidenta de Banca Hispana/Latina de BMO. "Estamos viendo un cambio significativo que se aleja de la escalera de la propiedad tradicional hacia la meta compartida de establecer un "forever familia home", un hogar familiar para toda la vida. En BMO, estamos comprometidos a ayudar a los consumidores a lograr un progreso financiero real para que puedan hacer realidad estos sueños."

"Forever Familia Home": un pacto multigeneracional por la estabilidad

Para muchos latinos en Estados Unidos, la idea tradicional de una "primera vivienda" ya no es válida, ya que el 59 % de quienes no son propietarios coinciden en que comprar una vivienda para cambiarse a otra mejor unos años después "no tiene sentido". En su lugar, están optando por un modelo más arraigado culturalmente: un "forever familia home" destinado a servir como sede central para el cuidado multigeneracional y la estabilidad a largo plazo, ya que el 67 % de los latinos en el país espera que su primera vivienda sea también la última.

El impulsor es la familia. La motivación para crear esta sede es fuerte, ya que el 51 % de los latinos en Estados Unidos afirma que es importante comprar una casa para poder mantener a sus padres o abuelos en el futuro, frente al 42 % de la población general del país. Esta cifra se eleva al 66 % entre los milenios y la generación Z, y al 71 % entre la generación sándwich, que asume la responsabilidad de cuidar tanto de sus hijos como de sus padres mayores.

La motivación para crear esta sede es fuerte, ya que el 51 % de los latinos en Estados Unidos afirma que es importante comprar una casa para poder mantener a sus padres o abuelos en el futuro, frente al 42 % de la población general del país. Esta cifra se eleva al 66 % entre los milenios y la generación Z, y al 71 % entre la generación sándwich, que asume la responsabilidad de cuidar tanto de sus hijos como de sus padres mayores. La vivienda compartida como estrategia. Para hacer esto realidad, el 46 % de la comunidad latina en Estados Unidos reduciría sus gastos de vivienda al vivir con familiares (como abuelos, padres o hijos adultos) y compartir el alquiler o la hipoteca, un porcentaje ligeramente superior al de la población general (40 %).

Para hacer esto realidad, el 46 % de la comunidad latina en Estados Unidos reduciría sus gastos de vivienda al vivir con familiares (como abuelos, padres o hijos adultos) y compartir el alquiler o la hipoteca, un porcentaje ligeramente superior al de la población general (40 %). El cuidado familiar es la prioridad económica. Sin embargo, para muchos, el compromiso económico con la familia es lo primero. Más de la mitad (51 %) de los latinos de la generación sándwich en Estados Unidos afirma que el sustento económico de sus padres, abuelos u otros familiares es una prioridad mayor que la compra de una vivienda.

La apuesta de la Generación Z: la ansiedad financiera frente a la ambición de comprar una vivienda

Para los latinos de la Generación Z en Estados Unidos, el camino hacia la vivienda propia revela una paradoja entre la ansiedad financiera y la ambición: el 61 % está de acuerdo en que el "sueño americano" ya no consiste únicamente en poseer una vivienda (comparado con el 41 % de los Boomers).

La razón es una cuestión de prioridades: para el 68 % de los latinos de la Generación Z, tener una vivienda propia se trata menos de una inversión y más de alcanzar una "meta en la vida". Esta mentalidad orientada a objetivos impulsa decisiones importantes.

La jubilación puede esperar; la estabilidad no. El 50 % de los latinos de la Generación Z afirma que recurriría a sus ahorros de jubilación para financiar la compra de una vivienda.

El 50 % de los latinos de la Generación Z afirma que recurriría a sus ahorros de jubilación para financiar la compra de una vivienda. ¿Nuevo código postal? No hay problema. El sueño de comprar una vivienda ya no está atado a una ubicación concreta. El 63 % de los latinos de la Generación Z estaría dispuesto a cambiar de vida y mudarse a otro estado o país para adquirir una vivienda, un aumento respecto al 43 % registrado en 2025.

Descifrando el mercado inmobiliario: latinos en EE. UU. recurren a la IA para orientarse en la compra de una vivienda

Con esta mentalidad ingeniosa, los compradores y futuros compradores de vivienda latinos recurren cada vez más a la IA para descifrar el complejo camino hacia la compra de una vivienda. El 61 % de los latinos en Estados Unidos usa o planea usar la IA como apoyo en su proceso de compra de vivienda, frente solo al 48 % de la población general.

Las generaciones más jóvenes lideran esta tendencia, ya que el 77 % de la Generación Z y el 75 % de los milenials consideran la IA una herramienta práctica para romper las barreras tradicionales.

Eliminación de las barreras lingüísticas : aproximadamente una cuarta parte de la Generación Z (22 %) y de los milenials (26 %) usan o planean usar la IA para traducir información sobre la compra de viviendas y recursos financieros al idioma de su preferencia.

: aproximadamente una cuarta parte de la Generación Z (22 %) y de los milenials (26 %) usan o planean usar la IA para traducir información sobre la compra de viviendas y recursos financieros al idioma de su preferencia. Un asesor financiero de bolsillo : el 40 % de los milenials y el 34 % de la Generación Z usan o piensan usar la IA para informarse sobre los distintos tipos de préstamos y comprender qué es lo que realmente pueden costear (el 35 % y el 32 %, respectivamente).

: el 40 % de los milenials y el 34 % de la Generación Z usan o piensan usar la IA para informarse sobre los distintos tipos de préstamos y comprender qué es lo que realmente pueden costear (el 35 % y el 32 %, respectivamente). El centro de ayuda para compradores de vivienda: un tercio de los milenials y de la Generación Z recurre a la IA para obtener respuestas inmediatas a sus preguntas (el 34 % y el 33 %, respectivamente) y el 30 % lo hace para comprender mejor los requisitos legales o normativos del proceso de compra de una vivienda.

Sentando las bases con BMO

BMO se dedica a ayudar a la comunidad latina a superar las barreras financieras y alcanzar sus objetivos de adquirir una vivienda. Mediante una combinación de subvenciones financieras, apoyo bilingüe personalizado y colaboraciones comunitarias sólidas, BMO ofrece soluciones concretas para hacer realidad el sueño de tener un "forever familia home."

Asesoría financiera bilingüe: las familias pueden ponerse en contacto con un asesor financiero bilingüe de BMO para analizar su situación financiera particular, ya sea en inglés o en español.

las familias pueden ponerse en contacto con un asesor financiero bilingüe de BMO para analizar su situación financiera particular, ya sea en inglés o en español. Herramientas de educación financiera: utilice BMO SmartProgress™ para acceder a herramientas de elaboración de presupuestos, ahorro y planificación, disponibles en inglés y español.

utilice BMO SmartProgress™ para acceder a herramientas de elaboración de presupuestos, ahorro y planificación, disponibles en inglés y español. Calcule los costos y establezca un objetivo: para comprender el costo de una vivienda definitiva, BMO ofrece calculadoras (en inglés) que ayudan a los clientes a estimar varios gastos de vivienda, como la asequibilidad de la hipoteca, el pago inicial de la hipoteca y la comparación entre alquilar y comprar.

para comprender el costo de una vivienda definitiva, BMO ofrece calculadoras (en inglés) que ayudan a los clientes a estimar varios gastos de vivienda, como la asequibilidad de la hipoteca, el pago inicial de la hipoteca y la comparación entre alquilar y comprar. Aproveche los programas para compradores de vivienda primerizos y las subvenciones comunitarias de BMO: explore los programas diseñados para ayudar con los pagos iniciales y los costos de cierre. En ciertos mercados, los compradores de vivienda primerizos podrían calificar para programas como el Programa de Subvenciones Welcome Home de BMO (información en inglés).

Para obtener más información sobre cómo BMO ayuda a la comunidad latina en Estados Unidos a alcanzar un progreso financiero real, visite https://www.bmo.com/goals (información en inglés).

Acerca del BMO Real Financial Progress Index

Lanzado en febrero de 2021, el BMO Real Financial Progress Index es un indicador que mide la percepción de los consumidores sobre sus finanzas personales y su progreso financiero. El índice tiene como objetivo generar un diálogo que ayude a los consumidores a alcanzar sus metas financieras y humanizar un tema que causa ansiedad a muchos: el dinero.

La investigación detallada en este documento fue realizada por Ipsos en los Estados Unidos entre el 17 de febrero de 2026 y el 18 de marzo de 2026. Se recopiló una muestra de n=2,500 adultos mayores de 18 años, incluidos n=764 encuestados latinos, en los Estados Unidos a través del panel de Ipsos. Se utilizaron cuotas y la ponderación para garantizar que la composición de la muestra reflejara la de la población estadounidense según los parámetros del censo. Esta encuesta tiene un intervalo de credibilidad de +/- 2.4 por ciento, o 19 veces de cada 20, de lo que habrían sido los resultados si se hubiera encuestado a todos los adultos estadounidenses mayores de 18 años. Para el grupo de los latinos, la encuesta tiene un intervalo de credibilidad de +/- 4.9 por ciento.

Acerca de BMO Financial Group

BMO Financial Group es el octavo banco de Norteamérica en activos, con un total de $1.5 billones de dólares reportados al 31 de enero de 2026. Al servicio de sus clientes desde hace 200 años, BMO es una institución que cuenta con un equipo de empleados de gran diversidad y compromiso que provee una amplia gama de productos y servicios bancarios a nivel personal y comercial, gestión de patrimonio, mercados globales y productos y servicios de inversión a 13 millones de clientes en Canadá, Estados Unidos y globalmente en otros mercados. Impulsado por un solo propósito de Desarrollar Audazmente lo Bueno en los negocios y la vida, BMO está comprometido a generar un cambio positivo en el mundo, avanzando hacia una economía próspera, un futuro sostenible y comunidades más sólidas.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962714/BMO_Financial_Group_BMO_Real_Financial_Progress_Index__U_S__Lati.jpg

FUENTE BMO US