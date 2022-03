BNY Mellon oznamuje plán nástupníctva vedenia s vymenovaním Robina Vincea za nového generálneho riaditeľa

Pán Vince v súčasnosti pôsobí ako podpredseda spoločnosti BNY Mellon a generálny riaditeľ spoločnosti Global Market Infrastructure, čo zahŕňa oblasti podnikania BNY Mellon Pershing, pokladničné služby (Treasury Services) a správa zúčtovania a záruk (Clearance and Colllateral Management), ako aj trhy a exekučné služby (Markets & Execution Services). Pred nástupom do spoločnosti BNY Mellon, pán Vince pôsobil 26 rokov v spoločnosti Goldman Sachs, naposledy ako hlavný riaditeľ pre riziká a člen riadiaceho výboru a predtým ako pokladník, vedúci prevádzky, vedúci globálnych peňažných trhov, prevádzkový riaditeľ pre región EMEA a generálny riaditeľ Goldman Sachs International Bank, okrem iných.

Joseph J. Echevarria, nezávislý predseda predstavenstva povedal: „Dnešné oznámenie je vyvrcholením predstavenstva a Toddovho dobre naplánovaného, premysleného a systematického procesu nástupníctva s cieľom zabezpečiť kontinuitu vedenia a pokračujúci úspech spoločnosti BNY Mellon. Keďže Todd odchádza do dôchodku po takmer štyroch desaťročiach služieb pre spoločnosť a jej akcionárov, vrátane jeho vynikajúceho vedenia počas globálnej pandémie, chceme sa mu poďakovať za jeho veľký prínos. Neustále preukazoval neochvejnú oddanosť našim klientom a svojim kolegom a bol nápomocný pri budovaní spoločnosti BNY Mellon na inštitúciu, akou je dnes."

Pán Gibbons povedal: „Bolo mi cťou pracovať pre spoločnosť BNY Mellon posledných 36 rokov. Čiastočne preto, že pevne verím v hlavné poslanie spoločnosti a hodnotu, ktorú naše služby prinášajú klientom a spoločnosti. Pandémia zdôraznila našu dôležitú úlohu v globálnom finančnom ekosystéme, ako aj našu odolnosť a dnes sme v mnohých našich podnikoch lídrom na trhu. Ako sa pripravujem na odchod do dôchodku, neviem si predstaviť lepšieho človeka, ako je Robin, aby som zabezpečil, že spoločnosť využije široké spektrum budúcich príležitostí, keďže toto odvetvie sa neustále vyvíja. Robin je veľkým prínosom pre spoločnosť, našu stratégiu a program rastu. Je to niekto, koho si hlboko vážim a dôverujem mu, a teším sa na spoluprácu s ním, aby sme v nasledujúcich mesiacoch podporili prechod a zároveň pokračovali v posilňovaní organického rastu."

Pán Echevarria pokračoval: „Odkedy Robin v roku 2020 nastúpil do spoločnosti BNY Mellon významne prispel k podnikaniu a preukázal dôsledný prístup k stratégii, realizácii a poskytovaniu služieb klientom. Okrem svojich skúseností v spoločnosti BNY Mellon Robin prináša globálnu perspektívu a výnimočné pochopenie kapitálových trhov, spolu so silnou komerčnou orientáciou a bohatými skúsenosťami z rôznych vedúcich pozícií počas 26 rokov pôsobenia v spoločnosti Goldman Sachs. To, spolu s dôverou a rešpektom, ktorý k nemu Todd má, nám dáva veľkú istotu, že Robin je tá správna osoba, ktorá bude viesť spoločnosť BNY Mellon jej ďalšou vzrušujúcou kapitolou histórie. Predstavenstvo podporí Robina, Todda a celý výkonný výbor pri ich úzkej spolupráci, aby v nadchádzajúcich mesiacoch zabezpečili bezproblémové odovzdanie funkcie."

Pán Vince poznamenal: „Spoločnosť BNY Mellon je mimoriadna inštitúcia s bohatou históriou, vedúcimi pozíciami na trhu a výnimočnou globálnou klientskou franšízou. Je privilégiom byť ďalším generálnym riaditeľom spoločnosti a teším sa na spoluprácu s Toddom a výkonným výborom na zabezpečení bezproblémového prechodu funkcie. Som vďačný za podporu mojich kolegov v celej spoločnosti pri preberaní mojej novej úlohy. Spoločnosť BNY Mellon zohráva kľúčovú úlohu v globálnom finančnom systéme a je to náš duch inovácií, hlboké vzťahy s klientmi a kultúra, ktoré odlišujú spoločnosť od iných. Teším sa, že budem viesť túto historickú inštitúciu s takmer 50 000 zamestnancami s dôsledným prístupom k ďalšiemu organickému rastu a vytváraniu hodnoty pre všetky zainteresované strany."

