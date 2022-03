BNY Mellon anuncia plano de sucessão da liderança e nomeia Robin Vince CEO eleito

Todd Gibbons ocupou vários cargos de liderança durante o seu período na empresa, inclusive como CEO desde setembro de 2019. Ele liderou o BNY Mellon durante os desafios e as complexidades da pandemia de COVID-19, protegendo os ativos dos clientes e os funcionários, melhorando a resiliência das suas operações, promovendo o crescimento orgânico e as eficiências e gerenciando o suporte aos mercados globais e programas governamentais. Além disso, Todd Gibbons desenvolveu uma equipe de liderança forte e diversificada, ao mesmo tempo em que trabalhou em conjunto com o conselho de administração para desenvolver e executar um plano de sucessão da liderança que culminou na decisão de nomear Robin Vince como seu sucessor.

Robin Vince atualmente atua como vice-presidente do BNY Mellon e CEO de infraestrutura de mercado global, que inclui as linhas de negócios Pershing, serviços de tesouraria e liberação e gestão de garantias, bem como mercados e serviços de execução. Antes de ingressar no BNY Mellon, Robin Vince passou 26 anos no Goldman Sachs, atuando mais recentemente como diretor de riscos e membro do comitê de administração e anteriormente como tesoureiro, diretor de operações, diretor de mercados monetários globais, diretor de operações da região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e CEO do Goldman Sachs International Bank, entre outras funções.

Joseph J. Echevarria, presidente independente do conselho de administração, disse: "O anúncio de hoje é o ápice do processo de sucessão bem planejado, completo e ordenado de Todd e do conselho para garantir a continuidade da liderança e o sucesso contínuo do BNY Mellon. Como Todd se aposentará após quase quatro décadas de serviços prestados à empresa e seus acionistas, incluindo sua liderança excepcional durante a pandemia global, gostaríamos de agradecê-lo por suas muitas contribuições. Ele demonstrou consistentemente um compromisso inabalável com nossos clientes e seus colegas e foi fundamental para transformar o BNY Mellon na instituição que é hoje."

Todd Gibbons disse: "Foi uma honra trabalhar para o BNY Mellon nos últimos 36 anos, em parte porque acredito firmemente na missão central da empresa e no valor que nossos serviços oferecem aos clientes e à sociedade. A pandemia destacou nosso papel importante no ecossistema financeiro global, assim como a nossa resiliência, e hoje somos líderes de mercado em muitos de nossos negócios. Conforme me preparo para me aposentar, não consigo pensar em uma pessoa melhor do que o Robin para garantir que a empresa capitalize a ampla gama de oportunidades que temos pela frente à medida que o setor continuar a evoluir. Robin contribuiu significativamente para a empresa, para a nossa estratégia e para o plano de crescimento. Ele é uma pessoa que respeito e em quem confio profundamente, e estou animado para trabalhar lado a lado com ele para apoiar a transição nos próximos meses, ao mesmo tempo em que continuamos a promover o crescimento orgânico."

Joseph Echevarria continuou: "Desde que ingressou no BNY Mellon em 2020, Robin fez contribuições significativas para a empresa e demonstrou uma abordagem rigorosa na estratégia, na execução e no atendimento aos clientes. Além de sua experiência no BNY Mellon, Robin traz uma perspectiva global e uma compreensão excepcional dos mercados de capitais, combinadas com uma sólida orientação comercial e uma vasta experiência de seus vários cargos de liderança ao longo de 26 anos no Goldman Sachs. Isso, juntamente com a confiança e o respeito que Todd tem por ele, nos dá muita confiança de que Robin é a pessoa certa para conduzir o BNY Mellon em seu empolgante próximo capítulo da história. O conselho apoiará Robin, Todd e todo o comitê executivo enquanto eles trabalharem em estreita colaboração para garantir uma sucessão tranquila nos próximos meses."

Robin Vince comentou: "O BNY Mellon é uma instituição extraordinária com uma rica história, posições de liderança no mercado e uma franquia excepcional de clientes globais. É um privilégio ser o próximo CEO da empresa e espero trabalhar em parceria com Todd e com o comitê executivo para garantir uma transição tranquila. Agradeço o apoio dos meus colegas da empresa ao assumir a minha nova função. O BNY Mellon desempenha um papel fundamental no sistema financeiro global, e o que diferencia a empresa é o nosso espírito de inovação, nossos relacionamentos profundos com os clientes e a nossa cultura. Estou animado para liderar esta instituição histórica de quase 50 mil funcionários, com uma abordagem rigorosa para promover um crescimento orgânico ainda maior e criar valor para todas as partes interessadas."

Sobre o BNY Mellon

O BNY Mellon é uma empresa global de investimentos dedicada a ajudar seus clientes a gerenciar e operar seus ativos financeiros em todo o ciclo de vida dos investimentos. Seja prestando serviços financeiros para instituições, corporações ou investidores individuais, o BNY Mellon oferece serviços de investimento com base em informações e uma ampla gama de serviços de gerenciamento e investimentos em 35 países. Em 31 de dezembro de 2021, o BNY Mellon tinha US$ 46,7 trilhões em ativos sob custódia e/ou administração e US$ 2,4 trilhões em ativos sob gestão. O BNY Mellon pode atuar como um único ponto de contato para clientes que desejam criar, negociar, manter, gerenciar, operar, distribuir ou reestruturar investimentos. O BNY Mellon é a marca corporativa do Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Informações adicionais estão disponíveis em www.bnymellon.com. Siga-nos no Twitter @BNYMellon ou acesse nossa sala de imprensa em www.bnymellon.com/newsroom para obter as últimas notícias da empresa.

Contatos:

Mídia

Garrett Marquis

+1 949 683 1503

[email protected]

Analistas

Marius Merz

+1 212 298 1480

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1763946/BNY_Mellon_Robin_Vince_CEO_elect.jpg

FONTE BNY Mellon

SOURCE BNY Mellon