Boats Group neemt Nederlandse marktplaats Botentekoop over

De aankoop van Botentekoop en twee andere Nederlandse marktplaatsen versnelt het internationale groeiplan van Boats Group

FAREHAM, Engeland, 5 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Boats Group, het technische bedrijf achter de grootste online marktplaatsen voor boten en jachten ter wereld (Boat Trader, YachtWorld, boats.com, Cosas De Barcos, iNautia en Annonces du Bateau), kondigde vandaag aan dat zij de toonaangevende botenmarktplaatsen in Nederland, Botentekoop.nl, Boten.nl en Botenbank.nl van Arimpex Media Solutions hebben overgenomen. Door de toonaangevende Nederlandse marktplaatsen voor boten toe te voegen aan hun groeiende portfolio van internationale verkoopplatforms, versterkt Boats Group de betrokkenheid van de consument in heel West-Europa en versterkt het de focus van het bedrijf op het vergroten van zijn wereldwijde aanwezigheid.

"Nederland vertegenwoordigt een enorm belangrijke markt in de wereldwijde pleziervaart, en de overname van toonaangevende online marktplaatsen van Arimpex was een aantrekkelijke groeimogelijkheid voor ons om ons bereik te vergroten naar meer waterliefhebbers in de regio en om ons groeiplan in Europa te versnellen," aldus Sam Fulton, CEO van Boats Group. "We kijken ernaar uit om onze nieuwste partners toonaangevende klantenservice te bieden, evenals een uitgebreid assortiment producten waarvan is bewezen dat ze de industrie helpen meer boten te verkopen."

De marktplaatsen van Boats Group verbinden al het grootste publiek van botenkopers met verkopers en fabrikanten, en het bedrijf begint nu met technische upgrades en marketinginvesteringen om de gebruikerservaringen op Botentekoop.nl, Boten.nl en Botenbank.nl verder te verbeteren. Voor klanten die momenteel voorraad op een van deze portals verkopen, biedt deze overname nieuwe toegang tot meer internationale markten, aangezien de bedrijven nu wereldwijd de mogelijkheid hebben om hun boten te vermelden en op de markt te brengen op elk portaal dat eigendom is van Boats Group.

"We zijn erg blij dat we deze overeenkomst met Boats Group hebben bereikt over deze belangrijke transactie", aldus Faisel Djabarkhan, CEO van Arimpex. "Ik heb met veel plezier deel uitgemaakt van de evolutie van het bedrijf door de jaren heen en zal het bedrijf met net zoveel plezier naar het volgende succesvolle hoofdstuk leiden. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten enorm zullen profiteren van de technologische investeringen en uitgebreide marktkansen die Boats Group biedt."

Kijk voor meer informatie over Boats Group op www.boatsgroup.com.

Over Boats Group

Boats Group bezit en exploiteert de grootste online marktplaatsen voor boten over de hele wereld en is al bijna 20 jaar partners in de botenindustrie. Boats Group biedt maritieme bedrijven ook een uitgebreide reeks op technologie gebaseerde marketingoplossingen, waaronder reclame, leadgeneratie, CRM, ontwerpen van websites en hosting. Daarnaast ondersteunt Boats Group makelaars en dealers door diensten te verlenen via zijn YachtCloser-oplossing voor contractbeheer en BoatWizard, het toonaangevende voorraadbeheersysteem in de branche en MLS. Het hoofdkantoor van Boats Group is gevestigd in Miami, Florida, Verenigde Staten en Fareham, Engeland, met extra kantoren in Padua, Italië en Barcelona, Spanje. Boats Group is eigendom van Apax Partners.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1306072/Boats_Group_acquisition_Logo.jpg

SOURCE Boats Group