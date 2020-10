Boat Group acquisisce il marketplace olandese Botentekoop

L'acquisizione di Botentekoop e di altri due marketplace olandesi accelera il piano di crescita internazionale del gruppo

FAREHAM, Inghilterra, 5 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Boat Group, la società tecnologica alle spalle delle maggiori piattaforme online per imbarcazioni e yacht al mondo (Boat Trader, YachtWorld, boats.com, Cosas De Barcos, iNautia e Annonces du Bateau), ha annunciato oggi di aver acquisito i principali marketplace nautici dei Paesi Bassi, Botentekoop.nl, Boten.nl e Botenbank.nl, da Arimpex Media Solutions. L'aggiunta dei principali marketplace nautici olandesi al loro crescente portafoglio di piattaforme di vendita internazionali consolida Boats Group con un maggiore coinvolgimento dei consumatori di tutta l'Europa occidentale e rafforza l'obiettivo dell'azienda di espansione della sua presenza globale.

"I Paesi Bassi rappresentano un mercato di enorme importanza nel settore marittimo globale del tempo libero, e l'acquisizione dei principali marketplace online di Arimpex è stata un'interessante opportunità di crescita per noi, per ampliare la nostra capacità di raggiungere un maggior numero di appassionati di nautica della regione e accelerare il nostro piano di crescita in Europa", ha dichiarato Sam Fulton, CEO di Boat Group. "Siamo lieti di fornire ai nostri partner più recenti un servizio clienti di primo piano, oltre a un'ampia gamma di prodotti che hanno dimostrato di aiutare il settore a vendere un maggior numero di imbarcazioni."

Le piattaforme di Boats Group collegano già la più ampia platea di acquirenti di imbarcazioni con venditori e produttori, e l'azienda avvia ora aggiornamenti tecnici e investimenti di marketing per migliorare ulteriormente le esperienze degli utenti su Botentekoop.nl, Boten.nl e Botenbank.nl. Per i clienti che attualmente commercializzano il loro magazzino su uno di questi portali, questa acquisizione offre un nuovo accesso a un maggior numero di mercati internazionali, dato che le aziende ora hanno la possibilità di inserire in listino e commercializzare le proprie imbarcazioni su qualsiasi portale di proprietà di Boats Group in tutto il mondo.

"Siamo molto lieti di aver raggiunto questo accordo con Boat Group su questa importante transazione", ha dichiarato Faisel Djabarkhan, CEO di Arimpex. "È stato un piacere far parte dell'evoluzione dell'attività nel corso degli anni e guidarla nel suo prossimo capitolo di successo. Siamo certi che i nostri clienti trarranno enormi vantaggi dagli investimenti tecnologici e dalle maggiori opportunità di mercato offerte da Boat Group".

Per ulteriori informazioni su Boat Group, visitare il sito: www.boatsgroup.com.

Informazioni su Boat Group

Boats Group possiede e gestisce i più grandi marketplace nautici online in tutto il mondo e collabora con il settore nautico da quasi 20 anni. Boat Group fornisce inoltre alle aziende navali una suite completa di soluzioni di marketing basate sulla tecnologia, tra cui pubblicità, lead generation, CRM, progettazione di siti web e hosting. Inoltre, Boat Group supporta broker e concessionari fornendo servizi attraverso la sua soluzione di gestione di contratti YachtCloser, e BoatWizard, il principale sistema di gestione del magazzino del settore e MLS. Boats Group ha sede a Miami, Florida, Stati Uniti e Fareham, Inghilterra, con uffici aggiuntivi a Padova, Italia e Barcellona, Spagna. Boat Group è di proprietà di Apax Partners.

SOURCE Boats Group