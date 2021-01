Bob Murray, Zack Dekkaki a Ric Wake zakladajú globálnu zábavnú spoločnosť Loki Artist Group

LOS ANGELES, 28. januára 2021 /PRNewswire/ -- Podnikatelia v oblasti hudobného priemyslu, Bob Murray, Zack Dekkaki a Ric Wake, dnes oznámili založenie Loki Artist Group, progresívnej globálnej zábavnej spoločnosti, ktorej sú všetci spoluzakladateľmi, vytvorenej s cieľom investovať do hudobnej budúcnosti. V čase, keď sa novo definuje zábavný priemysel, sa nová skupina zameriava hlavne na pomoc hudobným spoločnostiam s finančnou, obchodnou a kreatívnou podporou pri budovaní a implementácii nových základov budúceho úspechu.

Spoločnosť Loki Artist Group začína s dvoma nahrávacími štúdiami (jedno v Los Angeles v Kalifornii a druhé v kanadskom Toronte) a správcovskou spoločnosťou Elev8 Global Entertainment, ako aj nahrávacou a vydavateľskou divíziou. Loki Artist Group bude hľadať nových umelcov, skladateľov a producentov, ktorí by sa mohli prihlásiť vedeniu spoločnosti, ako aj nové hudobné podniky, ktoré by uzavreli partnerstvo s majetkom, ktorý poskytujú. Spoločnosť ponúkne A&R, vývoj umelcov, digitálnu propagáciu, správu a marketing na sociálnych sieťach, ako aj licenčné a synchronizačné služby, ktoré klientom umožnia prostredníctvom ich hudby spojiť sa s globálnymi značkami, filmom, televíziou a reklamnými miestami.

Spoločnosť Elev8 Global Entertainment, ktorá nedávno spojila svoje sily s Loki Artist Group, poskytuje od roku 2007 riadenie talentov v plnom rozsahu pod vedením Boba Murraya pre širokú škálu hudobníkov a umelcov. Spoločnosť Elev8 reprezentovala svetové turné oceneného skladateľa Yanniho, medzinárodnú hviezdu Disney Jorge Blanca a producenta popu / elektroniky Bruna Martiniho. Spoločnosť sa špecializuje na vyjednávanie zmlúv o významných nahrávacích obchodoch, ako aj na umiestňovanie filmov a televízií, obstarávanie lukratívnych licenčných zmlúv na synchronizáciu, prevádzkovanie a propagáciu zájazdov po globálnych arénach a produkciu medzinárodne vysielaných koncertných TV špeciálov. Aktuálny zoznam umelcov, ktorých spoločnosť zastupuje obsahuje mená ako Jorge Blanco, Jonathan Antoine, Shaun Jacobs, Anna Chase a J Broadway.

Spoluzakladateľ Bob Murray pri oznámení uviedol: „Loki Artist Group je globálna hudobná rodina rovnako zmýšľajúcich jednotlivcov a organizácií, ktoré spolupracujú na príprave nášho podnikania na nový svet s modelom zameraným na rozvoj autorských práv a hudby a ich tvorcov. Vďaka výzvam predstaveným za posledných desať mesiacov sa hudobný priemysel musel prispôsobiť, aby predefinoval svoje ciele a pokračoval v tvorivom raste. Tešíme sa, že budeme súčasťou tejto novej vývojovej vlny."

K tomu dodáva spoluzakladateľ Zack Dekkaki: „V spoločnosti Loki Artist Group v súčasnosti hľadáme strategické investičné príležitosti s hudobnými spoločnosťami, ktoré riadia poprední manažéri, ktorých jedinečné zoznamy umelcov ukazujú schopnosť prispôsobiť sa počas tejto doby a pripraviť sa na očakávaný návrat na scénu. Vďaka posunom, ktoré sledujeme v hudobnom priemysle a v celom širšom zábavnom priemysle ako celku, spoločnosť Loki Artist Group poskytne nielen financovanie, ale aj správu, hudobné vydavateľstvo, kreatívne a ďalšie zdroje v partnerstve na podporu týchto podnikov pri ich prispôsobovaní sa rýchlo sa meniacemu hudobnému trhu."

"Nemali sme v pláne založiť Loki Artist Group počas pandémie. Boli to karty, ktoré nám boli rozdané. Ale na konci dňa je dôležité to, že ľudia milujú hudbu. Je to ľudská podstata. Verím, že sa ukážu rôzne príležitosti, ako môžeme rásť. Je dôležité nebyť strnulý a vedieť kráčať s dobou - hudobne aj duchovne. Na skvelej hudbe a skvelých umelcoch bude vždy záležať aj napriek tomu, čo sa deje vo svete," uviedol Ric Wake, spoluzakladateľ.

Od roku 2021 očakáva spoločnosť rok príležitostí, kedy svoje úsilie sústredí nielen na podporu svojich súčasných klientov a partnerov, ale na ďalšie rozširovanie svojho dosahu.

„Práve teraz je naším hlavným zameraním udržanie dynamiky, hľadanie nových umelcov a spoločností, ktoré zdieľajú našu víziu posilnenia hudobného priemyslu," dodal Murray. „Aj keď sme v tomto citlivom období histórie mimoriadne empatickí voči drsným podmienkam, ktoré spoločne prežívame, je skvelé vidieť, že z znepokojivého scenára môže vzísť niečo dobré. Loki Artist Group je oveľa viac než len spoločnosť a sme nadšení že budeme môcť sledovať, kam nás táto cesta zavedie."

Spojte sa s Loki Artist Group:

Webová stránka | Instagram | Facebook | Twitter

Related Links

http://www.lokiartistgroup.com/



SOURCE Loki Artist Group