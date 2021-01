Bob Murray, Zack Dekkaki et Ric Wake lancent la société de divertissement internationale Loki Artist Group

LOS ANGELES, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Les entrepreneurs de l'industrie musicale Bob Murray, Zack Dekkaki et Ric Wake ont annoncé aujourd'hui la formation de Loki Artist Group, une société de divertissement mondiale progressiste dont ils sont tous les co-fondateurs, créée pour investir dans l'avenir de la musique. À un moment où l'industrie du divertissement est en train d'être redéfinie, le nouveau groupe a pour objectif principal d'aider les entreprises de la musique en leur apportant un soutien financier, commercial et créatif afin de construire et de mettre en place de nouveaux fondamentaux pour leur succès futur.

Loki Artist Group se lance avec deux studios d'enregistrement (un à Los Angeles, en Californie, et un à Toronto, Canada) et une société de management, Elev8 Global Entertainment, ainsi qu'un label d'enregistrement et une division d'édition. Loki Artist Group recherchera de nouveaux artistes, auteurs et producteurs qui cherchent un manager, ainsi que de nouvelles entreprises musicales pour s'associer aux actifs qu'ils fournissent. La société proposera des services d'A&R, de développement artistique, de promotion numérique, de gestion et de marketing des médias sociaux, ainsi que des services de licence et de synchronisation, permettant aux clients de se connecter aux marques mondiales, au cinéma, à la télévision et à la publicité par le biais de leur musique.

Elev8 Global Entertainment, qui s'est récemment associé à Loki Artist Group, offre depuis 2007 un service complet de gestion des talents sous la direction de Bob Murray pour un large éventail de musiciens et d'artistes. Ayant représenté des artistes en tournée dans le monde entier, comme le compositeur primé Yanni, la star internationale de Disney Jorge Blanco et le producteur pop/électronique Bruno Martini, Elev8 est spécialisé dans la négociation de contrats pour des enregistrements majeurs ainsi que des placements de films et de télévision, dans l'obtention de licences de synchronisation lucratives, dans l'exploitation et la promotion de tournées mondiales, et dans la production d'émissions spéciales de concerts télévisés diffusées à l'échelle internationale. Leur liste actuelle comprend Jorge Blanco, Jonathan Antoine, Shaun Jacobs, Anna Chase et J Broadway.

En faisant cette annonce, le co-fondateur Bob Murray a déclaré : « Loki Artist Group est une famille internationale de musique composée d'individus et d'organisations partageant les mêmes idées, qui travaillent ensemble pour se préparer au nouveau monde de notre business avec un modèle axé sur le développement des droits d'auteur de la musique et de leurs créateurs. Avec les défis présentés au cours des dix derniers mois, l'industrie de la musique a dû s'adapter pour redéfinir ses objectifs et poursuivre sa croissance créative. Nous nous réjouissons de faire partie de cette nouvelle vague de développement. »

Le co-fondateur Zack Dekkaki ajoute : « Chez Loki Artist Group, nous recherchons actuellement des opportunités d'investissement stratégique auprès de sociétés de musique qui sont gérées par des cadres dirigeants dont les listes d'artistes uniques montrent la capacité à s'adapter pendant cette période et à se préparer au retour prévu sur scène. Avec les changements que nous avons observés dans le domaine de la musique et de l'industrie du divertissement dans son ensemble, Loki Artist Group ne fournira pas seulement des fonds, mais aussi des ressources de management, d'édition musicale, de création et autres en partenariat pour soutenir ces entreprises dans leur adaptation à l'évolution rapide du marché de la musique. »

« Nous n'avions pas prévu de créer Loki Artist Group pendant une pandémie. C'était les cartes qui nous ont été distribuées. Mais en fin de compte, les gens aiment la musique. C'est la condition humaine. Je crois que différentes opportunités se présenteront au fur et à mesure de notre croissance. Il est important de ne pas être aussi rigide et de pouvoir évoluer avec son temps, musicalement et spirituellement. La grande musique et les grands artistes auront toujours de l'importance malgré ce qui se passe dans le monde », a déclaré Ric Wake, co-fondateur.

En 2021, le nouveau groupe s'attend à une année riche en opportunités, concentrant ses efforts non seulement sur le soutien de ses clients et partenaires actuels, mais aussi sur l'élargissement de son champ d'action.

« Pour l'instant, notre objectif principal est de maintenir l'élan, en recherchant de nouveaux artistes et de nouvelles entreprises qui partagent notre vision du renforcement de l'industrie de la musique », a ajouté M. Murray. « Bien que nous soyons extrêmement compréhensifs des conditions difficiles que partage le collectif pendant cette période sensible de l'histoire, il est bon de voir qu'un certain bien peut émerger d'un scénario troublant. Loki Artist Group est bien plus qu'une simple entreprise, et nous sommes ravis de voir où ce voyage nous mène. »

