BOB UNANUE, PDG DE GOYA, DÉLAISSE LES GRAINES DE HARICOT GOYA POUR LES CHAPELETS ET SE RENDRA EN POLOGNE POUR UNE LIVRAISON SPÉCIALE DE FOI, DE PRIÈRE ET D'ESPOIR AU PEUPLE UKRAINIEN

« L'obscurité est l'absence de lumière et le mal est l'absence de Dieu. Avec le don miraculeux de ces rosaires, ces rayons de lumière, et par la prière, l'amour et l'espoir, nous allons percer les ténèbres et inspirer les dirigeants de notre monde à rejeter le mal et à se rapprocher de Dieu », a déclaré Bob Unanue, PDG de Goya Foods.

Avec l'aide de la Global Empowerment Mission (GEM), Goya Foods, par l'intermédiaire de Goya Europa, de ses installations européennes en Espagne et de Goya Gives, continuera de distribuer des centaines de milliers de kilogrammes de nourriture, d'eau et de fournitures selon les besoins en Ukraine et en Pologne, où de nombreux Ukrainiens se sont réfugiés. Grâce au don de ces rosaires de fidèles Américains, Goya cherche à accomplir la mission de Goya Cares de nourrir l'âme.

Pour en savoir plus sur l'initiative Goya, consultez le site www.goya.com .

À propos de Goya Foods : Fondée en 1936, Goya Foods, Inc. est la plus grande entreprise alimentaire américaine appartenant à des personnes hispaniques et s'est imposée comme le leader de la nourriture et des condiments latino-américains. Goya fabrique, emballe et distribue plus de 2 500 produits alimentaires de haute qualité en provenance d'Espagne, des Caraïbes, du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les produits Goya ont leurs racines dans les traditions culinaires des communautés hispaniques du monde entier. La combinaison d'ingrédients authentiques, d'assaisonnements savoureux et d'une préparation pratique fait des produits Goya des indispensables pour tous les goûts et toutes les tables. Pour en savoir plus sur Goya Foods, veuillez consulter le site www.goya.com .

