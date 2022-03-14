ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GOYA FOODS БОБ УНАНЬЮ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПОЛЬШУ С ОСОБОЙ МИССИЕЙ 

«Тьма — это отсутствие света, а зло — это отсутствие Бога. Четки, переданные в дар с молитвой, любовью и надеждой замечательными людьми со светлыми душами, — это настоящее чудо, которое поможет нам осветить тьму и вдохновить политических лидеров во всем мире на то, чтобы отвергнуть зло и приблизиться к Богу», — сказал президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унанью (Bob Unanue).

Через дочернюю компанию Goya Europa и свои предприятия в Испании компания Goya Foods в сотрудничестве с GEM (Глобальной миссией по расширению прав и возможностей) продолжит распределять тонны продовольствия, воды и предметов первой необходимости на территории Украины и в Польше, куда направляются многие украинские беженцы. Передача в дар украинцам четок от американских христиан осуществляется в рамках миссии Goya Cares, задачей которой является забота о душах людей.

Более подробную информацию о компании Goya Foods можно найти на ее сайте по адресу: www.goya.com

О компании Goya Foods: Компания Goya Foods, Inc., основанная в 1936 году, является одним из крупнейших в Америке производителей продуктов питания и зарекомендовала себя в качестве лидера на рынке традиционных латиноамериканских продуктов питания и приправ. Предприятия Goya Foods производят, упаковывают и реализуют более 2500 высококачественных продуктов питания из Испании, стран Карибского бассейна, Мексики, Центральной и Южной Америки. Истоками продуктов Goya являются кулинарные традиции испаноязычных сообществ по всему миру. Сочетание аутентичности ингредиентов, разнообразия приправ и удобства в приготовлении делает продукты Goya идеальными для любого вкуса и любого стола. Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на ее сайте www.goya.com.

Для получения более подробной информации свяжитесь с Натали Манискалько

(Natalie J. Maniscalco)

тел. 845.659.6506 /[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1765390/Goya_Foods_Bob_Unanue.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpg

SOURCE Goya Foods, Inc.