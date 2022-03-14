ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GOYA FOODS БОБ УНАНЬЮ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПОЛЬШУ С ОСОБОЙ МИССИЕЙ
Mar 14, 2022, 14:55 ET
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GOYA FOODS БОБ УНАНЬЮ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПОЛЬШУ С ОСОБОЙ МИССИЕЙ
ДЖЕРСИ-СИТИ (Нью-Джерси, США), 14 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Один телефонный звонок и четки, отправленные Шэннон Хааз (Shannon Haase) из Сан-Антонио (Техас) в офис компании Goya Foods, вдохновили членов ее молитвенного сообщества пожертвовать тысячи четок в надежде на то, что представители компании смогут передать этот чудодейственный дар народу Украины. Генеральный директор компании Боб Унанью пообещал, что он лично возглавит команду по доставке четок украинцам. Передача этого чудесного дара любви, веры и надежды от народа Соединенных Штатов состоится в Польше в ходе специальной мессы.
«Тьма — это отсутствие света, а зло — это отсутствие Бога. Четки, переданные в дар с молитвой, любовью и надеждой замечательными людьми со светлыми душами, — это настоящее чудо, которое поможет нам осветить тьму и вдохновить политических лидеров во всем мире на то, чтобы отвергнуть зло и приблизиться к Богу», — сказал президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унанью (Bob Unanue).
Через дочернюю компанию Goya Europa и свои предприятия в Испании компания Goya Foods в сотрудничестве с GEM (Глобальной миссией по расширению прав и возможностей) продолжит распределять тонны продовольствия, воды и предметов первой необходимости на территории Украины и в Польше, куда направляются многие украинские беженцы. Передача в дар украинцам четок от американских христиан осуществляется в рамках миссии Goya Cares, задачей которой является забота о душах людей.
Более подробную информацию о компании Goya Foods можно найти на ее сайте по адресу: www.goya.com
О компании Goya Foods: Компания Goya Foods, Inc., основанная в 1936 году, является одним из крупнейших в Америке производителей продуктов питания и зарекомендовала себя в качестве лидера на рынке традиционных латиноамериканских продуктов питания и приправ. Предприятия Goya Foods производят, упаковывают и реализуют более 2500 высококачественных продуктов питания из Испании, стран Карибского бассейна, Мексики, Центральной и Южной Америки. Истоками продуктов Goya являются кулинарные традиции испаноязычных сообществ по всему миру. Сочетание аутентичности ингредиентов, разнообразия приправ и удобства в приготовлении делает продукты Goya идеальными для любого вкуса и любого стола. Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на ее сайте www.goya.com.
Для получения более подробной информации свяжитесь с Натали Манискалько
(Natalie J. Maniscalco)
тел. 845.659.6506 /[email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1765390/Goya_Foods_Bob_Unanue.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpg
SOURCE Goya Foods, Inc.
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