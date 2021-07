Bocadillos a base de plantas gratis para desafiar a Subway en la furgoneta OurWay de Good Catch®

Tras una reciente investigación del New York Times sobre los sándwiches de atún de Subway, que reveló que no había ADN de atún en los sándwiches de atún que analizaron, Good Catch tiene la misión de difundir el sabroso marisco de origen vegetal y demostrar que no hay nada sospechoso en su atún 100% libre de pescado, el único atún realmente sostenible.