Des sandwichs gratuits sans poisson : Des sandwichs gratuits à base de plantes pour défier Subway au Food Van OurWay de Good Catch®

Alors qu'une récente enquête du New York Times sur les sandwichs au thon de Subway a révélé qu'aucun ADN de thon n'était présent dans les sandwichs au thon qu'ils ont analysés, Good Catch a pour mission de faire passer le mot sur les savoureux fruits de mer à base de plantes et de prouver qu'il n'y a rien de louche en ce qui concerne son thon 100 % sans poisson - le seul thon véritablement durable.

Ces gros titres font également suite à la diffusion récente du documentaire Seaspiracy de Netflix, qui a exposé que si nous continuons à surpêcher comme nous le faisons, les populations de tous les produits de la mer risquent de s'effondrer d'ici 2050 [1].

La camionnette Good Catch OurWay fera la tournée des endroits de choix à Londres, UK ; New York City et Austin, Texas le jeudi 15 juillet.

Pendant une journée seulement, les fourgons à sandwichs spéciaux offriront aux passants des sandwichs Good Catch gratuits à base de plantes, sans prise (ni prise accessoire !). Les végétaliens, les végétariens et les mangeurs de viande sont tous les bienvenus, les sandwichs sont délicieux et pour tout le monde - avec absolument aucune trace d'ADN de thon, ou d'ADN de tout autre animal marin, d'ailleurs.

Chad Sarno, cofondateur de Good Catch note ; « Notre mission est de fabriquer des fruits de mer à base de plantes qui sont bons pour la mer et toute la vie qui y habite. La grande pêche commerciale est l'une des activités les plus destructrices pour nos océans. Nous pouvons faire mieux. Nous sommes ici pour offrir des alternatives de fruits de mer savoureux sans prises accessoires, mercure ou dommages environnementaux. Alors que l'affaire Subway fait les gros titres dans le monde entier, c'est le moment idéal pour informer les gens qu'il existe une meilleure façon de profiter du goût et de l'expérience de délicieux fruits de mer sans nuire à nos océans. Nous voulons encourager Subway, et d'autres entreprises, à ajouter des options sans poisson pour le bien de tous. »

Good Catch est une entreprise alimentaire innovante dirigée par des chefs qui fabrique de délicieux fruits de mer sans prise à base de plantes - y compris du thon à base de plantes. Son mélange de pois, de pois chiches, de lentilles, de soja, de fèves et de haricots blancs offre la saveur riche et la texture délicate des fruits de mer.

Pour les personnes souhaitant se joindre à la mission sans poisson, elles peuvent simplement créer le leur à la maison et partager une photo en taguant @goodcatchfoods pour encourager @subway à se mettre au #FishFreeForGood.

[1] Source :Science Magazine

