Boehringer Ingelheim en Simcere werken samen aan een dubbeldoelgerichte antilichaambehandeling om tegemoet te komen aan onvervulde behoeften bij inflammatoire darmziekten

Het nieuwe bispecifieke antilichaam TL1A/IL23p19 richt zich op de oorzaken van de ziektepathogenese om het werkzaamheidsplafond bij inflammatoire darmziekten te overwinnen.

Licentie- en samenwerkingsovereenkomst versterkt Boehringers pijplijn voor ontstekingsziekten met een potentieel, eersteklas, preklinisch actief.

Boehringer ontvangt wereldwijde rechten op het actief, met uitzondering van China; Simcere komt in aanmerking voor betalingen tot EUR 1.058 miljoen

SHANGHAI, 28 januari 2026 /PRNewswire/ -- Simcere Pharmaceutical Group Ltd. ("Simcere") (HKEX: 2096) en Boehringer Ingelheim hebben vandaag een licentie- en samenwerkingsovereenkomst aangekondigd om SIM0709, een preklinisch bispecifiek TL1A/IL23p19-antilichaam van Simcere, te ontwikkelen voor de behandeling van inflammatoire darmziekte (IBD).

Cooperation of Simcere and Boehringer Ingelheim

Wereldwijd wordt geschat dat meer dan drie miljoen mensen getroffen zijn door IBD, een levenslange, progressieve aandoening die leidt tot frequente ziekenhuisopnames en operaties, waardoor de kwaliteit van leven van patiënten aanzienlijk wordt beïnvloed. Huidige medische opties kunnen deze complicaties niet volledig voorkomen of omkeren, waardoor er een duidelijke onvervulde behoefte ontstaat. Met deze samenwerking willen Boehringer en Simcere een innovatieve aanpak bevorderen om mogelijk de behandelingsmogelijkheden te herdefiniëren en de resultaten voor patiënten wereldwijd te verbeteren.

SIM0709 is een langwerkend gehumaniseerd bispecifiek antilichaam dat door Simcere werd ontwikkeld met behulp van zijn gepatenteerd multispecifiek antilichaamplatform. Het richt zich tegelijkertijd op tumornecrosefactorligand-superfamilielid 15 (TL1A) en interleukine-23 (IL-23), waardoor twee kernpaden worden geblokkeerd die het begin en de progressie van IBD veroorzaken. Zowel bij in vitro primaire celstudies als bij in vivo dierstudies vertoonde SIM0709 een superieure synergetische werkzaamheid, zelfs beter dan de combinatie van de twee overeenkomstige monotherapieën.

Carine Boustany, US Innovation Unit Site Head en Global Head of Immunology and Respiratory Diseases bij Boehringer Ingelheim, zei: "Bij IBD blijft de ziekte bij te veel patiënten vorderen en ervaren de patiënten ernstige complicaties ondanks de momenteel beschikbare ontstekingsremmende therapieën. We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Simcere om de ontwikkeling van dit therapeutische middel te versnellen als een potentiële levensveranderende optie voor patiënten met IBD."

"Simceres bispecifiek antilichaam SIM0709 werd ontwikkeld met ons gepatenteerd multispecifiek antilichaamplatform met eersteklas potentieel voor IBD-behandeling. De samenwerking met Boehringer Ingelheim, met zijn langdurig engagement en diepgaande expertise in immunologie, positioneert de verbinding voor een rigoureuze wereldwijde ontwikkeling," aldus Gaobo Zhou, Chief Investment Officer, Simcere Pharmaceutical Group. "Samen streven we ernaar om de klinische ontwikkeling te versnellen en een behandelingsoptie te ontwikkelen die de resultaten voor IBD-patiënten wereldwijd kan verbeteren".

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst krijgt Boehringer wereldwijde rechten op het actief, met uitzondering van China. Simcere komt in aanmerking voor een voorschot en op succes gebaseerde ontwikkelings-, regelgevings- en verkoopmijlpalen tot een bedrag van 1.058 miljoen euro, evenals royalty's op de nettoverkoop buiten het gebied van Groot-China.

Dit markeert Simceres tweede licentietransactie in het gebied van auto-immuunziekten. Met ingang van januari 2026 heeft Simcere in totaal vijf licentieovereenkomsten afgerond voor zijn zelfontwikkelde nieuwe medicijntechnologieën, met een totale potentiële transactiewaarde van ongeveer $ 4,6 miljard.

Over Simcere Pharmaceutical Group Limited

Simcere Pharmaceutical Group Limited(2096.HK)is een door innovatie gedreven farmaceutisch bedrijf dat zich richt op vier therapeutische gebieden, namelijk neurowetenschappen, oncologie, auto-immuunziekten en anti-infectie. We verkennen proactief gebieden met aanzienlijke onvervulde behoeften en onze missie is "voor patiënten, voor het leven". Gedreven door onze interne R&D-inspanningen en synergetische innovatie, heeft Simcere strategische samenwerkingspartnerschappen met veel innovatieve bedrijven en onderzoeksinstituten opgezet. Meer informatie vindt u op www.simcere.com.

Over Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim is een biofarmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van zowel de gezondheid van mens als van dier. Als een van de grootste investeerders in onderzoek en ontwikkeling in de sector richt het bedrijf zich op het ontwikkelen van innovatieve therapieën die het leven kunnen verbeteren en verlengen in gebieden met een hoge onvervulde medische behoefte. Boehringer is sinds zijn oprichting in 1885 een onafhankelijk bedrijf met een langetermijnvisie, waarbij duurzaamheid in de gehele waardeketen is verankerd. Onze ongeveer 54.500 medewerkers bedienen meer dan 130 markten om een gezondere en duurzamere toekomst op te bouwen. Meer informatie vindt u op www.boehringer-ingelheim.com.

