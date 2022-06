Boeing e Rossell Techsys - uma parceria de 100 mil entregas e cada vez mais forte

A Rossell Techsys fabricou essas peças em seu moderno centro de excelência (COE) em Devanahalli, em Bangalore. O Sr. Torbjorn (Turbo) Sjogren, vice-presidente de governo internacional e defesa da Boeing Global Services; o Sr. Ashwani Bhargava, diretor sênior de gestão de fornecedores da Índia; o Sr. Rishab Gupta, diretor da Rossell India Ltd., e outros executivos da Boeing e da Rossell Techsys estavam presentes para celebrar o marco da entrega.

"Este é um grande passo no compromisso contínuo da Boeing e da Rossell Techsys de produzir componentes avançados e de alta qualidade na Índia", disse Torbjorn (Turbo) Sjogren, vice-presidente de governo internacional e defesa da Boeing Global Services. "Nossa colaboração com fornecedores na Índia está ajudando a fortalecer ainda mais a cadeia global de suprimentos da Boeing e a desenvolver o ecossistema aeroespacial e de defesa da Índia", acrescentou.

A Rossell Techsys, parceira de longa data da Boeing, alcançou outro marco histórico ao dar um salto gigantesco passando de empresa start-up em 2011 para fornecedora-chave, realizando a visão de "Aatmanirbhar Bharat" (Índia autossuficiente) , e promovendo a localização e a autossuficiência na fabricação de equipamentos militares. A empresa também fez parceria com a Boeing para suas iniciativas de responsabilidade social corporativa no programa de profissionalização "Skill India" e também oferece oportunidades para portadores de deficiência, todos os quais contribuíram significativamente para este marco.

"Nosso objetivo é entregar produtos de qualidade e de referência fabricados na Índia para o mundo todo. Esta conquista é um exemplo de nosso compromisso com a causa da "Aatmanirbhar Bharat" e de atrair mais oportunidades aeroespaciais e de defesa militar para a Índia. Valorizamos nossa parceria com a Boeing e o incentivo concedido a nós para trabalharmos em muitas plataformas de prestígio da Boeing,"disse o Sr. Rishab Gupta, diretor da Rossell Techsys.

"Os fornecedores indianos fazem parte da cadeia global de suprimentos da Boeing, e a Rossell Techsys vem fabricando e oferecendo componentes críticos para as principais plataformas de defesa militar da Boeing com qualidade e precisão", disse Ashwani Bhargava, diretor sênior de gestão da cadeia de suprimentos da Boeing India. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos fornecedores na Índia para apoiar a saúde da cadeia de suprimentos, identificar novas formas de impulsionar a inovação e agregar maior valor aos nossos clientes," acrescentou Ashwani Bhargava.

Sobre a Rossell Techsys

A Rossell Techsys é a divisão aeroespacial e de defesa militar da Rossell India Limited, uma empresa de capital aberto. Ela opera em uma instalação de última geração de 21 mil metros quadrados e certificação LEED Gold em Bangalore, oferecendo serviços personalizados de engenharia e fabricação de sistemas de fiação elétrica e interconexão, sistemas eletrônicos e integração de sistemas eletrônicos, equipamentos de teste e serviços de pós-venda de suporte a produtos. Acesse https://www.rosselltechsys.com

