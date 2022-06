Boeing et Rossell Techsys : un partenariat de 100 000 pièces florissant

Rossell Techsys produit les pièces dans son centre d'excellence (COE), à la pointe de la technologie, situé à Devanahalli, Bangalore. M. Torbjorn (Turbo) Sjogren, vice-président du département International Government & Defence chez Boeing Global Services, M. Ashwani Bhargava, directeur principal, India Supplier Management, M. Rishab Gupta, directeur, Rossell India Ltd, et d'autres dirigeants de Boeing et de Rossell Techsys étaient présents pour célébrer ce jalon.

« Il s'agit d'une étape majeure dans l'engagement continu de Boeing et de Rossell Techsys à fabriquer des composants avancés et de haute qualité en Inde », a déclaré Torbjorn (Turbo) Sjogren, vice-président du département International Government & Defence chez Boeing Global Services. Notre collaboration avec les fournisseurs en Inde contribue à renforcer un peu plus la chaîne d'approvisionnement mondiale de Boeing et à développer l'écosystème aérospatial et de défense de l'Inde », a-t-il ajouté.

Rossell Techsys, partenaire de longue date de Boeing, a franchi une autre étape importante : la société a fait un pas de géant en passant du statut de start-up en 2011 à celui de fournisseur clé dans le cadre de la vision indienne « Aatmanirbhar Bharat », (« L'Inde autonome » en français), promouvant l'indigénisation et l'autonomie dans la fabrication de matériel de défense. L'entreprise s'est également associée à Boeing pour ses initiatives RSE au titre de la campagne « Skill India » et offre des opportunités aux personnes handicapées, qui ont toutes contribué de manière significative à cet événement.

« Notre objectif est de fournir au monde entier des produits de qualité et de référence fabriqués en Inde. Cette réussite est un exemple de notre engagement en faveur de la cause de l'"Aatmanirbhar Bharat" et de notre volonté de multiplier les opportunités dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense en Inde. Nous estimons grandement notre partenariat avec Boeing et le fait d'avoir pu travailler sur de nombreuses plateformes prestigieuses de Boeing », a déclaré Rishab Gupta, directeur de Rossell Techsys.

« Les fournisseurs indiens font partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Boeing, et Rossell Techsys fabrique et livre des composants essentiels pour les principales plateformes de défense de Boeing avec qualité et précision », a déclaré Ashwani Bhargava, directeur principal, gestion de la chaîne d'approvisionnement, Boeing India. Il a poursuivi : « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs en Inde pour soutenir l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement, identifier de nouvelles façons de stimuler l'innovation et offrir une plus grande valeur à nos clients ».

À propos de Rossell Techsys

Rossell Techsys est la division aérospatiale et défense de Rossell India Limited, une société cotée en Bourse. Elle opère depuis une installation ultramoderne de 225 000 pieds carrés, classée LEED Or, à Bangalore, et fournit des services d'ingénierie et de fabrication sur mesure dans les domaines du câblage électrique et des systèmes d'interconnexion, de l'intégration de systèmes et de systèmes électroniques, des équipements de test et des services de support après-vente. Consultez le site https://www.rosselltechsys.com

