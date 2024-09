Bologna Business School ouvre le nouveau campus : Une école pour le nouveau millénaire, dédiée à l'apprentissage par l'expérience, où l'interdisciplinarité est le moteur de l'innovation

Un projet né de la volonté de soutenir la communauté de l'école, qui compte plus de 300 membres du corps professoral, 3 500 nouveaux étudiants chaque année en provenance de 65 pays et plus de 15 000 anciens élèves.

BBS, l'une des 220 écoles accréditées par EQUIS sur 16 000 dans le monde, lance un défi pour l'avenir de l'industrie manufacturière européenne grâce à une approche interdisciplinaire unique.

Le projet de MCA - Mario Cucinella Architects a revitalisé un site situé en face du siège historique de la BBS, avec lequel il est directement relié. Les plus de 3 500 mètres carrés de nouveaux espaces, équipés des dernières technologies d'apprentissage, offrent des zones conçues pour l'interaction interpersonnelle, s'ajoutant aux 5 000 mètres carrés de la Villa Guastavillani de la Renaissance, entourée d'un parc de 15 hectares.

BOLOGNE, Italie, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Bologna Business School (BBS) ouvre le nouveau campus. Surfant sur la vague d'une croissance rapide dans les classements internationaux (le Financial Times l'a nommée "highest riser"), BBS a confié à MCA - Mario Cucinella Architects le projet d'intégrer une architecture contemporaine dans le respect de l'environnement. La technologie de pointe et la durabilité sont les pierres angulaires du nouveau campus de BBS, un lieu conçu pour les personnes, l'industrie et l'économie italienne.

BBS Area and the New Campus

Fondée en 2000 et ancrée dans les 1000 ans d'histoire de l'Université de Bologne, BBS représente l'école du nouveau millénaire. Créée par quatre départements de l'université de Bologne, BBS est aujourd'hui une fondation qui compte une vingtaine de membres, principalement des entreprises. S'appuyant sur 12 départements différents, BBS met en œuvre une approche interdisciplinaire - soutenue par un corps professoral de plus de 300 professeurs, composé à 50 % d'universitaires et à 50 % de managers, de consultants et d'entrepreneurs - destinée à favoriser l'innovation.

L'inauguration du nouveau campus, qui a eu lieu ce matin, s'est déroulée en présence de la ministre de l'université et de la recherche, Anna Maria Bernini, du président de l'EFMD, Eric Cornuel, du fondateur et directeur de la conception de MCA - Mario Cucinella Architects, Mario Cucinella, du PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, du doyen de la BBS, Max Bergami, et du président Romano Prodi. L'événement a rassemblé des institutions locales, des représentants du monde universitaire et des personnalités du monde des affaires, incarnant l'esprit et la mission de l'école de commerce de Bologne en tant que centre d'échanges fructueux entre ces deux mondes.

Le nouveau campus se compose de trois bâtiments ultramodernes conçus selon les normes de durabilité les plus strictes, au milieu d'espaces verts, sur un site où se trouvaient autrefois des structures incomplètes. Grâce au projet du MCA et à la collaboration avec la municipalité de Bologne, un complexe contemporain et éco-durable dédié à l'enseignement en présentiel a été créé, parfaitement intégré dans le paysage. Le nouveau campus est relié au siège historique de l'école de commerce de Bologne, la Villa Guastavillani, construite en 1575 par le cardinal Filippo Guastavillani et restaurée à l'occasion du jubilé de l'an 2000. Ce nouveau campus est un symbole de l'avenir qui renvoie aux racines et à l'histoire, non seulement de Bologne, mais aussi du concept même d'université.

Les aspects architecturaux et de durabilité se rejoignent dans la nouvelle structure, qui utilise des solutions permettant un contrôle optimal de la lumière, de la chaleur et de la consommation d'énergie, avec un système photovoltaïque qui alimente l'ensemble du campus. Grâce au grand parc qui entoure le campus, un système de collecte et de gestion de l'eau de pluie a également été mis en place, ce qui permet de la réutiliser pendant les mois d'été.

Les espaces intérieurs vont au-delà du concept de salle de classe traditionnelle, toutes les zones étant conçues pour l'interaction interpersonnelle et l'apprentissage par l'expérience.

Max Bergami, doyen de la BBS, a commenté : "L'école de commerce de Bologne est une institution du 21e siècle. Il est profondément ancré dans la longue histoire de l'université de Bologne et offre simultanément la meilleure éducation tournée vers l'avenir à 3 500 participants de 65 pays du monde entier. Symboliquement et concrètement, l'ouverture de ce campus rappelle à l'Italie, à l'Europe et au monde que le passé, le présent et l'avenir peuvent s'épanouir au sein d'une même institution, comme BBS. Cette nouvelle étape dans la croissance de l'école n'aurait pas été possible sans le soutien de tous les membres de la Fondation et des nombreux autres donateurs qui nous encouragent à poursuivre notre mission de multiplier les opportunités pour les participants et toutes les parties prenantes".

"Le projet du nouveau campus de l'école de commerce de Bologne", a déclaré Mario Cucinella, fondateur et directeur de la conception de MCA - Mario Cucinella Architects, "se développe autour de l'idée de l'unité dans la diversité : le nouveau bâtiment interagit avec le paysage comme un élément unificateur et générateur, créant un dialogue empathique entre l'environnement et l'architecture. L'importance historique de ces lieux se mêle à la contemporanéité, générant un échange mutuel capable d'inspirer les jeunes étudiants".

La Bologna Business School est une fondation privée, soutenue par l'université de Bologne et de nombreuses entreprises et organisations privées. BBS a reçu l'accréditation EQUIS en 2021, accordée à un peu plus de 220 écoles de commerce sur 16 000 dans le monde. Chaque année, environ 3 500 personnes, dont des jeunes diplômés, des cadres et des entrepreneurs d'environ 65 pays, participent aux cours de BBS.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2497389/Bologna_Business_School_New_Campus.jpg