BOMA apresenta: Studio Amazon Series com Oskar Metsavaht (Instituto-e) e Sarah duPont (Amazon Aid Foundation)

CHARLOTTESVILLE, Virgínia, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A BOMA BRAZIL apresenta uma conversa com Oskar Metsavaht, artista, ativista, fundador do Instituto-E e Embaixador da Boa Vontade da UNESCO, e Sarah duPont, humanitária, educadora e fundadora da CIAMO e da Fundação Amazon Aid.

A discussão investiga o papel do consumidor, incluindo o impacto devastador da mineração de ouro ilícita e não regulamentada sobre a Floresta Amazônica e os povos indígenas que vivem nela. Também abordará o papel da arte - incluindo o trabalho do Instituto-E e do documentário River of Gold da AAF - para desencadear uma mudança de paradigma no que percebemos como luxo para a melhoria do nosso futuro.

Data: 5 de agosto de 2020

Hora: 11h – 12h30 Horário do Pacífico

Assista aqui:

https://www.facebook.com/brazil.boma

https://br.boma.global/bomastudio

Boma Brasil (https://br.boma.global/) faz parte da Boma Global (https://boma.global/) e oferece experiências de aprendizado transformacionais para nos ajudar a navegar em nosso mundo em rápida mudança, para que possamos ser mais intencionais e inteligentes em relação ao futuro. https://boma.global/

Sarah duPont é uma premiada humanitária, educadora e cineasta, e defensora da preservação ecológica. Como fundadora da Amazon Aid Foundation, Sarah trabalha com cientistas da Neotropical para estudar a biodiversidade da Amazônia com o objetivo de educar o público e introduzir práticas e soluções de conservação de ponta na região. Sarah é produtora/codiretora dos premiados filmes River of Gold e Mercury Uprising, ambos sobre mineração de ouro na Floresta Amazônica. Sarah se envolve em inovação educacional há 25 anos e desenvolveu um currículo interdisciplinar que apoia as principais questões e aborda a importância global da Amazônia. https://amazonaid.org/

Oskar Metsavaht é artista e ambientalista com formação acadêmica em medicina. Fundador/diretor de criação e estilo da OSKLEN, também é diretor criativo do estúdio OM.art, onde hospeda um estúdio de arte e espaço de exibição para o desenvolvimento e produção de projetos de arte. Fundador/Presidente do Instituto-E, uma organização não governamental que atua como um centro para promover um desenvolvimento humano mais sustentável por meio de projetos socioambientais. Embaixador da boa vontade da UNESCO para a cultura de paz e sustentabilidade. Membro do Conselho do Instituto Inhotim. Sua constante necessidade de experimentação e um estilo de vida conectado à natureza e às artes são as principais fontes de inspiração para seu processo criativo no design. https://institutoe.org.br/en/

