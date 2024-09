BOND EVENTS NOMME UNE FEMME DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DIRECTRICE DE L'EXPLOITATION DE MOINS DE 40 ANS

LONDRES, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- BOND Events , l'initiateur du forum de réunions individuelles pour l'industrie de l'architecture et du design, annonce la nomination d'Alice Russell au poste de directrice générale (PDG) et de Luciana Coates au poste de directrice de l'exploitation (COO).

BOND Events new CEO Alice Russell (right) and COO Luciana Coates (left)

Il s'agit du changement de direction le plus important en 20 ans d'histoire de l'entreprise et d'une étape importante dans le paysage commercial au sens large. Avec 38 et 36 ans, Alice et Luciana rejoignent un très petit groupe de femmes dirigeantes ; moins de 10 % des postes de direction au Royaume-Uni sont occupés par des femmes de moins de 40 ans. Et pour le secteur des événements d'entreprise, ce chiffre tombe à seulement 5 %. Les nominations d'Alice et de Luciana soulignent l'approche progressiste de BOND et son engagement à adopter la diversité aux plus hauts niveaux.

Auparavant vice-présidente exécutive (EVP), Alice a dirigé la vision stratégique de BOND au cours des sept dernières années. Après avoir rejoint BOND en 2017 après avoir occupé des postes de direction marketing chez Marcus Evans et Haymarket Business Media, son bilan en matière d'augmentation des ventes a été un atout pour l'entreprise.

Alice a commenté son nouveau rôle : « Notre vision est de devenir l'entreprise d'événements individuelle la plus appréciée et la plus rentable au monde. Je suis ravi de mener BOND vers son année la plus rentable jamais enregistrée, ce qui nous rapproche de cet objectif. Nous nous concentrons sur nos événements en direct et sur la reproduction de notre succès nord-américain avec nos spectacles en Amérique latine, en Europe et au Moyen-Orient. Notre équipe est plus forte que jamais, et j'ai hâte de voir comment nous pouvons continuer à améliorer notre expérience pour nos clients. »

Luciana Coates, qui a rejoint BOND en 2018, a été promue au poste de directrice de l'exploitation. Auparavant responsable des opérations chez Gartner et IDM, Luciana a fait passer la livraison des événements de BOND à un niveau supérieur. Son engagement en faveur de l'efficacité et du service à la clientèle a fait de BOND la référence en matière d'événements individuels.

Luciana a ajouté : « BOND Events a toujours eu pour objectif de créer des liens significatifs et fructueux et d'offrir un retour sur investissement exceptionnel. Je suis ravi de perpétuer cet héritage tout en développant et en développant notre talentueuse équipe mondiale, désormais répartie sur quatre continents, afin de stimuler l'innovation dans nos activités et nos offres de produits. »

Le changement de direction fait également passer Rob Norton, qui occupait auparavant le poste de PDG, au poste de directeur financier (CFO). Avec des postes chez SPG Media et Datamonitor, la gestion de Rob a été essentielle pour faire de BOND Events un leader du marché, et ses connaissances financières continueront d'orienter et de soutenir les plans de croissance de l'entreprise.

Enfin, Oliver Needs, fondateur de BOND Events (anciennement Blenheim et Tarsus), sera désormais président, continuant à fournir un leadership visionnaire et garantissant que BOND Events reste fidèle à ses principes alors qu'il entame sa troisième décennie.

Cette transition de direction intervient à un moment important, alors que BOND Events célèbre son 20e anniversaire. Forte de 87 ans d'expérience dans le secteur de l'événementiel, cette équipe de direction dynamique est prête à générer une croissance record, assurant la position de leader du marché d'BOND pour les années à venir.

Cette année, BOND Events célèbre 20 ans de collaboration entre les meilleurs architectes, concepteurs et fournisseurs du monde entier. Enregistré aux États-Unis et au Royaume-Uni, BOND propose des forums de réunions individuelles de haut niveau où les principaux architectes et concepteurs découvrent tout ce dont ils ont besoin pour mieux servir leurs clients. BOND organise et organise actuellement huit forums chaque année aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et au Moyen-Orient, axés sur les secteurs les plus florissants de l'architecture et du design : commercial, hôtelier, résidentiel unifamilial haut de gamme, résidentiel multifamilial et intérieur.

Sources :

Le rapport de Grant Thornton intitulé « Women in Business 2023 »: 32 % des postes de direction au Royaume-Uni sont occupés par des femmes.

British Business Bank, "UK SME Finance Monitor" 2022 : 24 % des PME au Royaume-Uni ont des femmes à des postes de direction tels que PDG ou COO

Cranfield University, « The Female FTSE Board Report 2022 » : Moins de 10 % des postes de direction dans les entreprises britanniques sont occupés par des femmes âgées de moins de 40 ans.

BOND Events (extrapolation basée sur les connaissances et les tendances générales du secteur) : Les femmes PDG de moins de 40 ans dans le secteur de l'événementiel ne représentent que 3 à 5 % de l'ensemble du leadership.

