Bond No. 9's Governors Island

Para ver o comunicado à imprensa em multicanais interativos, clique em: : https://www.multivu.com/players/English/8295751-bond-no-9-governors-island/

Hoje, a Governors Island se tornou o lugar de acesso mais rápido para canoagem, tirolesa, escalada em rocha e piqueniques e também um cenário ao ar livre para festas de verão. Tal como o Poetry Festival (Festival de Poesia), um opulento Dîner en Blanc (Jantar em Branco), em que os convidados se vestem de branco, a celebração com o tema vinho rosé Pinknic, em que os participantes se vestem de cor-de-rosa e branco, e a notória Jazz Age Lawn Party (Festa da Época do Jazz no Gramado), com convidados em traje flapper bebericando coquetéis dos anos 20 e dançando o Charleston.

É claro que todas essas festas de gala precisam ser perfumadas. A Bond No. 9 colabora com seu último eau de parfum, o Governors Island, que chega às prateleiras em 1o de junho. Hipnótico, sedutor e viciante, esse perfume repleto de incenso parece, à primeira vista, em desacordo com uma ilha que é famosa por suas atividades recreativas – suas trilhas de bicicleta, seus piqueniques e seu potencial para soltar pipas. Mas na Bond No. 9, acolhemos essa dissonância excêntrica, que é uma direção importante para fragrâncias (como para modas) hoje em dia. Além disso, a fascinação profunda e mágica da Governors Island e a fragrância invocam, na verdade, os aromas dos bosques densos da ilha.

Em suma, é uma sinfonia revolucionária de notas tenazes da floresta – o tipo que é tipicamente usado em perfumes drydown. Mas aqui, elas constituem toda a composição, começando com incenso de resina concentrada e aquecida. Isso logo transiciona para um coração de ambrox melífero e escuro (simulando âmbar-gris) e cedro seco, como tabaco, criando uma incandescência semelhante a um halo. As notas básicas? Almíscar branco como animais, combinado com muscenone (um amplificador do almíscar) e uma versão feminina e suave da viçosa relva tropical vetiver. Embora o resultado final possa parecer, inicialmente, um perfume masculino, que os homens certamente vão adorar, podemos garantir que as mulheres também vão gostar dessa mistura hipnótica e assumi-la como sua.

Os visuais em azul marinho e ouro no frasco em branco puro do Governors Island constituem o emblema da Bond No. 9 de um lado e, do outro, os nomes impressos das atrações imperdíveis da ilha, especialmente a Hammock Grove (Bosque das Redes), com suas redes vermelhas e que oferece uma vista superlativa da Estátua da Liberdade.

O perfume Governors Island chega às lojas em junho de 2018 e será vendido nas butiques de Nova York da Bond No. 9, na Saks Fifth Avenue em todo o país, em lojas Bloomingdales selecionadas, na Harrods do Reino Unido e em www.bondno9.com.

Preço: 100ml, $ 350,00

FONTE BOND NO. 9 NEW YORK

SOURCE BOND NO. 9 NEW YORK

Related Links

http://www.bondno9.com