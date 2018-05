Governors Island de Bond No. 9

Découvrez ici le communiqué de presse multicanal interactif : https://www.multivu.com/players/English/8295751-bond-no-9-governors-island/

Governors Island est aujourd'hui non seulement devenue le lieu d'évasion le plus proche de New York à permettre de s'adonner au canoë, à la tyrolienne, à l'escalade, et aux pique-niques, mais également le théâtre de galas d'été à ciel ouvert : le Poetry Festival ; un somptueux Dîner en Blanc, lors duquel tous les convives sont vêtus de blanc ; des festivités Pinknic sur le thème du vin rosé, lors desquelles les participants sont vêtus de rose et de blanc ; ainsi que la célèbre Jazz Age Lawn Party, où les invités s'habillent dans le style des Années folles, sirotent des cocktails des années 1920, et dansent le Charleston.

Bien entendu, tous ces galas ont besoin de fragrances. Bond No. 9 répond à ce besoin, avec sa toute dernière eau de parfum baptisée Governors Island, qui sera disponible à la vente le 1er juin. Hypnotique, séduisante et addictive, cette senteur chargée d'encens semble à première vue contraster avec une île célèbre pour ses activités de loisirs, ses voies cyclables, ses pique-niques, et la possibilité d'y faire du cerf-volant. Mais chez Bond No. 9, nous apprécions cette dissonance décalée -- qui constitue une direction importante des parfums (et de la mode) d'aujourd'hui. De plus, le charme profond et magique du parfum Governors Island invoque en réalité les senteurs densément boisées de l'île.

Il s'agit en somme d'une symphonie anticonformiste de notes boisées tenaces — du type de celles habituellement utilisées dans les notes finales. Mais elles constituent en l'occurrence la composition toute entière, qui débute par un chaleureux encens résineux concentré. Ceci laisse rapidement place à un cœur sombre alliant ambre miellé (qui simule l'ambre gris), ainsi qu'un bois de cèdre sec et proche du tabac, qui crée un éclat comparable à un halo. Les notes de base ? Elles réunissent un musc blanc animal, du muscenone (un musc rehausseur), ainsi qu'une version douce et féminine du vétiver, une herbe tropicale piquante. Bien que le résultat final constitue à première vue un parfum masculin, que les hommes apprécieront sans aucun doute, nous sommes absolument certains que les femmes adoreront également cette infusion hypnotique, et qu'elles se l'approprieront.

Les visuels marins bleus et or sur le flacon Governors Island d'un blanc immaculé constituent la marque de Bond No. 9 sur un côté, tandis que l'autre fait apparaître en toutes lettres le nom des lieux incontournables de l'île — notamment Hammock Grove, dont les hamacs rouges offrent un point de vue exceptionnel sur la Statue de la Liberté.

Governors Island sera disponible à la vente en juin 2018 dans les boutiques Bond No. 9 de New York, dans tout le pays chez Saks Fifth Avenue, dans certains magasins Bloomingdales, chez Harrods au Royaume-Uni, et sur www.bondno9.com

Prix : 100 ml, 350 $

