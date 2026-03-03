BonData et Elad Systems s'associent pour favoriser l'agilité de l'entreprise grâce à l'harmonisation automatisée des données

Le partenariat stratégique intègre la couche d'harmonisation intelligente de BonData dans le portefeuille d'Elad Systems afin d'éliminer la "latence décisionnelle" et de fournir aux dirigeants d'entreprise une source de vérité unique et fiable

TEL AVIV, Israël, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- BonData, fournisseur de la première couche d'harmonisation intelligente pour les écosystèmes d'entreprise complexes, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Elad Systems (TASE : ELAD), une entreprise de premier plan dans le domaine de la transformation numérique. Ce partenariat permet aux entreprises d'Amérique du Nord et de la région EMEA de contourner les goulets d'étranglement traditionnels liés à l'intégration des données, ce qui leur permet de prendre des décisions plus rapides et plus précises sur un marché volatil.

Dans la course à l'IA, de nombreuses entreprises sont entravées par la "dette de données" - des informations fragmentées et incohérentes réparties dans des systèmes hérités et des silos SaaS modernes. Pour les dirigeants, cela crée une "latence décisionnelle", où le temps nécessaire pour rapprocher les données dépasse la fenêtre d'opportunité pour agir.

Grâce à ce partenariat, Elad Systems s'appuiera sur le moteur IntelliBond de BonData pour automatiser la corrélation d'entités de données disparates. Cette approche en "coin chirurgical" permet à Elad de fournir à ses clients un "Golden Record" unifié en quelques jours plutôt qu'en quelques mois, garantissant ainsi que les réorientations stratégiques reposent sur une réalité en temps réel plutôt que sur des rapports contradictoires.

« L'actif le plus coûteux d'une entreprise moderne est une décision lente et imprécise », a déclaré Caroline Meidan, PDG de BonData. « En nous associant à Elad Systems, nous allons au-delà du simple nettoyage des données pour jeter les bases de l'excellence décisionnelle. Nous permettons aux dirigeants de passer du "je pense" au "je sais" en leur offrant une vue automatisée et harmonisée de l'ensemble de leurs opérations. Notre objectif est de faire en sorte que l'agilité de l'entreprise ne soit jamais prise en otage par une base de données fragmentée. »

Le résultat commercial : Précision et rapidité

Le partenariat entre BonData et Elad Systems se concentre sur trois piliers fondamentaux de la performance des entreprises :

Élimination du "doute sur les données" : Supprimer les mesures contradictoires que l'on trouve souvent dans les services cloisonnés, assurant que le conseil d'administration, les finances et les opérations agissent tous sur la base de la même vérité vérifiée.

Préparation à l'IA haute fidélité : Éliminer le goulot d'étranglement "garbage in, garbage out" en fournissant aux modèles d'IA et aux grands modèles de langage une carte sémantique riche et contextuelle. En automatisant la corrélation des entités, les entreprises peuvent passer de l'IA expérimentale à l'IA opérationnelle, assurant que les moteurs prédictifs agissent sur la base d'une compréhension complète et harmonisée du contexte professionnel.

« Elad Systems a passé des décennies à aider les entreprises les plus innovantes du monde à naviguer dans la complexité numérique », a déclaré Bentsi Brandes, vice-président de la division Produits chez Elad Systems. « BonData représente un changement de paradigme. Il permet à nos équipes de mise en œuvre d'éviter la phase de "nettoyage des données" d'un projet et de passer directement à l'obtention de résultats commerciaux à forte valeur ajoutée. Pour nos clients, cela signifie un retour sur investissement plus rapide et une vision beaucoup plus précise de leurs activités. »

À propos de BonData

BonData est le créateur de la couche d'harmonisation intelligente, un moteur automatisé conçu pour résoudre la "dette de données" de l'entreprise moderne. Grâce à son moteur propriétaire IntelliBond®, BonData s'intègre aux infrastructures existantes et aux silos SaaS modernes pour automatiser la corrélation des entités et la qualité des données. En éliminant le "middleware humain", BonData permet aux entreprises d'être prêtes pour l'IA et de bénéficier d'une souveraineté stratégique en matière de données. Pour plus d'informations, consultez le site bondata.ai.

À propos d'Elad Systems (TASE : ELAD)

Elad Systems est un intégrateur de systèmes et une entreprise de transformation numérique de premier plan avec plus de 40 ans d'expérience. En tant que partenaire stratégique de niveau 1 pour Microsoft et Salesforce, Elad emploie plus de 1 000 spécialistes qui s'attachent à combler le fossé entre la vision de l'entreprise et l'exécution technologique. Société cotée à la bourse de Tel-Aviv, Elad Systems est le partenaire de choix des entreprises qui doivent faire face à une évolution numérique aux enjeux considérables. Pour plus d'informations, consultez le site www.elad.co.il.

