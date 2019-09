Boost dice "¡Dale!" Y une fuerzas con la Superestrella Global Pitbull

OVERLAND PARK, Kansas, 26 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Boost Mobile y el ganador del GRAMMY® Pitbull han anunciado una nueva colaboración de multiplataforma de marketing. Pitbull, también conocido como Mr. Worldwide, está ayudando a correr la voz de que Boost Mobile ofrece la solución más simple para las personas que desean mantenerse conectados con lo que más le importa y así poderle sacar más provecho a la vida.

La campaña anuncia que Boost Mobile ofrece uno de los mejores valores en tecnología inalámbrica y brinda a los usuarios más valor por su dinero. Además de las campañas nacionales de televisión, radio y las campanas digitales, Pitbull se presentara en eventos en vivo, experiencias en la tienda y obsequios a clientes. La campaña comenzará este otoño.

"Nos encanta la palabra característica de Pitbull" ¡Dale! "Y cómo el impulsa a las personas a que hagan lo que se proponen y asi aprovechen al máximo su vida", dijo Angela Rittgers, vicepresidenta senior de ventas y marketing de Boost Mobile. "Lanzamos esta campaña en conjunto nuestra nueva campaña, donde les decimos que cambiarse a Boost te brinda más. Cuando Boost Mobile y Pitbull se unen, las personas obtienen más de lo que quieren".

Esta es la primera asociación con 305 Worldwide, la nueva agencia multicultural de servicio completo lanzada el mes pasado por Horizon Media en asociación con Pitbull.

"Siento que la simplicidad es la clave del éxito. Boost Mobile hace que sea fácil mantenerse conectado ", dijo Armando Christian Pérez (Pitbull), quien también se desempeña como Jefe Creativo de 305 Worldwide. "Boost Mobile también crea valor para los clientes que pueden beneficiarse de un servicio inalámbrico accesible".

Ninguno de los planes de Boost Mobile tienen contrato de servicio anual, pero sí incluyen datos, llamadas y mensajes de texto ilimitados y los teléfonos de ultima tecnología a precios accesibles. Los planes de servicio incluyen impuestos y tarifas, punto de acceso móvil o hotspot, transmisión de música ilimitada y cobertura nacional del 99% con roaming de voz.

Sobre Boost Mobile

Establecido en 2002, Boost Mobile ofrece el mejor valor y conectividad de su clase a los consumidores inalámbricos de EE.UU. Boost Mobile, un operador de telefonía móvil galardonado que opera en la red nacional 4G LTE Sprint de alta confiabilidad y llega a más de 300 millones de personas, ofrece a los clientes uno de los mejores planes ilimitados sin contratos de servicio anuales. Obtenga más información sobre Boost Mobile en línea en Facebook, Instagram, Twitter and YouTube.

Sobre Pitbull

Pitbull promueve la disrupción a escala mundial como superestrella internacional independiente, ganador del GRAMMY®, defensor de la educación, emprendedor de negocios y orador motivador. Con innumerables premios, docenas de números internacionales, cientos de certificaciones de disco oro y platino, ventas únicas de más de 80 millones y vistas acumuladas de más de 15 mil millones, una de las carreras más impresionantes en la historia de la música preparó el escenario para ser parte del cambio. No solo ayudó con éxito a establecer escuelas chárter públicas gratuitas de matrícula de Sports Leadership Arts and Management (SLAM!) En todo el país, sino que fue honrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en nombre de Clean Water Here; es socio de eMerge Americas, la cumbre anual de tecnología e innovación que se celebra en Miami; y fue honrado junto a leyendas de la música, así como a los ganadores del Premio Nobel de la Paz y del Premio Pulitzer en la Cumbre Internacional de Logros 2019. Ha actuado para millones de personas en todo el mundo e incluso unió fuerzas con el estratega #1 de vida y negocios, Tony Robbins, para numerosas presentaciones en todo el mundo. Maximiza su propia libertad creativa, empresarial y personal una vez más en el álbum latino de 2019, LIBERTAD 548, lanzado independientemente bajo su propia disquera 305 Records.

