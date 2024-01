Børnemishandling: Europarådet ønsker at kompensere ofre

Europarådet ønsker undersøgelser, officiel undskyldning og økonomisk erstatning til europæiske overlevere af børnemishandling i offentlige eller religiøse institutioner

STRASBOURG, Frankrig, 26. januar 2024 /PRNewswire/ -- Europarådet, som udgøres af 46 stater med over 600 millioner borgere, stemte i dag for at håndtere tidligere tilfælde af børnemisbrug efter schweizisk forbillede. Som følge heraf bør lidelse hos overlevere af børnemishandling officielt anerkendes af medlemsstaterne, de berørte bør modtage erstatning – uanset eventuelle forældelsesfrister – og der skal gennemføres en videnskabelig undersøgelse i hvert enkelt land. Europarådets parlamentariske forsamling opfordrer alle medlemsstater til at gøre status over hændelser med vold begået mod børn i offentlige, private eller religiøse institutioner for at skabe de rette betingelser for, at ofrene kan træde frem. Europarådets banebrydende anbefalinger svarer til kravene fra det europæiske "Justice Initiative", som blev lanceret af den schweiziske Guido Fluri Foundation.

Justice Initiative Portraits

"De, som ignorerer mishandlingssager fra fortiden kan ikke effektivt bekæmpe misbrugssager i dag og i fremtiden," siger den schweiziske ordfører Pierre-Alain Fridez til Europarådets parlament. "I Europa må vi aldrig mere ignorere mishandling af børn, uanset om de har været ofre for seksualforbrydelser, umotiveret vold eller dårlig behandling i offentlige, private eller religiøse institutioner, som skal være sikre steder." Dette argument overbeviste flertallet. En rapport om situationen i Europa med klare anbefalinger blev godkendt i dag. Ligesom den ansvarlige kommission i Europarådet, der allerede havde udtalt sig enstemmigt til fordel for en omfattende nyvurdering, ønsker et klart flertal i parlamentsforsamlingen også, at sagerne om mishandling i Europa skal vurderes på ny efter schweizisk model: Ofrenes lidelse skal anerkendes i hele Europa, og der skal ydes erstatninger i de enkelte lande. Dette inkluderer misbrug og mishandling i private, offentlige og kirkebaserede hjem, misbrug og mishandling i omsorgsinstitutioner og tvungne adoptioner.

Nyvurdering baseret på den schweiziske model

I Schweiz førte et folkeinitiativ "Genoprettelsesinitiativet" fra Guido Fluri Foundation til en statslig lov, der fokuserer på anerkendelse af uretfærdighed, videnskabelig nyvurdering og solidaritetsbetaling. Som følge heraf har over 12.000 overlevere af børnemishandling modtaget en officiel anerkendelse af uretfærdighed og en solidaritetsbetaling, og misbrugssagerne er blevet håndteret af staten.

Som et resultat af denne vellykkede genopretning slog offergrupper og børnebeskyttelsesorganisationer fra hele Europa sig sammen i "Justice Initiative" og kæmpede for en lignende lovgivning på Europarådsniveau. Dette projekt blev igen støttet af Guido Fluri Foundation. "Det faktum, at Europarådet har besluttet sig for en omfattende nyvurdering, er et stort øjeblik for overlevere fra hele Europa! Det europæiske fællesskab skal gøre alt hvad det kan for at sikre, at dem, der er berørt af børnemishandling, modtager en eller anden form for retfærdighed i løbet af deres liv", siger Guido Fluri.

Europarådets løsning tjener som model

Europarådet kræver, at medlemsstaterne gør status over børnemishandlingsituationen i institutioner i vores lande (Doc. 15889 – Report – Working document (coe.int)). Undersøgelserne skal være omfattende og dække fysisk, seksuel og psykologisk mishandling. De omstændigheder, der muliggør en sådan mishandling, skal vurderes land for land og omfatte anbringelser og pleje i offentlige, private eller religiøse miljøer, utilstrækkelig pleje, anbringelser i private hjem, børn der bliver fjernet fra forældre, der betragtes som "uegnede", tvungne adoptioner og tvungne sterilisationer.

Myndighederne bør derefter anerkende den påførte lidelse og tilbyde passende pleje for dens virkninger, hvis det overhovedet er muligt. Dette bør efterfølges af en formel, officiel undskyldning fra myndighederne til fortidens og nutidens ofre.

Endelig skal ofrene tildeles erstatning, uanset deres alder: Der skal være officiel oprejsning for alle ofre, for alle børn der har været udsat for en hvilken som helst form for fysisk, seksuel eller psykologisk vold, og uden nogen tidsbegrænsning for perioden, hvor fakta skal fastslås. Derfor kan tidsperioden mellem udførelsen af overgrebet og ofrets afsløring af det ikke være en begrundelse for afslag på nogen form for erstatning. Mængden af erstatning, der tildeles, skal være betydelig og stå mål med den skade og lidelse, der blev forårsaget.

Stater skal iværksætte et omfattende program af forebyggelse og oplysningsforanstaltninger, herunder overvågning af kommunale døgntilbud og enhver situation, hvor børn anbringes udenfor hjemmet for at minimere risici og opdage problemer på det tidligst mulige tidspunkt.

Overlevende og børnebeskyttelsesgrupper fra hele Europa fejrer Europarådets beslutning.

Europarådets beslutning er et vigtigt signal for overlevere af misbrug fra hele Europa. "Jeg har fortalt om mine oplevelser mange gange gennem livet, men hjælpen kom først da jeg var omkring 50." – Dansk overlever, Vår Röst- Global Overleverundersøgelse

Førende organisationer inden for børnebeskyttelse fejrer også Europarådets beslutning. "Vi står i solidaritet med ofre og overlevere af seksuelt misbrug og udnyttelse i barndommen. Vi fejrer også Europarådets beslutning, som afspejler et afgørende skridt mod at sikre retfærdighed for dem, der har oplevet seksuelt misbrug og udnyttelse i barndommen." - Nina Vaaranen-Valkonen, administrerende direktør for den finske børnebeskyttelsesorganisation Suojellaan Lapsia, Protect Children ry.

I tillæg til at håndtere Europarådets dossier driver Justice Initiative samlingspunkter i et dusin europæiske lande: de gennemfører nationale politiske kampagner baseret på fire centrale søjler – sandhed, anerkendelse, genopretning og forebyggelse. Blandt højdepunkterne i Justice Initiatives arbejde sidste år var indsamlingen af over en halv million underskrifter i Bruxelles til støtte for ny europæisk lovgivning, der kræver større beskyttelse mod online seksuelt misbrug.

Mediehjørnet

For mere information: www.justice-initiative.eu

