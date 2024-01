Kindermisbruik: Raad van Europa wil slachtoffers vergoeden

Parlementaire Vergadering wil een onderzoek, een officiële verontschuldiging en een betaling van schadevergoeding aan Europese overlevers van kindermisbruik binnen openbare of religieuze instellingen.

STRAATSBURG, Frankrijk, 26 januari 2024 /PRNewswire/ -- De Raad van Europa, waar 46 staten met meer dan 600 miljoen burgers deel van uitmaken, heeft vandaag gestemd voor een aanpak van gevallen van misbruik in het verleden naar het voorbeeld van Zwitserland. Dienovereenkomstig moet het lijden van overlevers van kindermisbruik officieel worden erkend binnen de lidstaten, moeten de slachtoffers een schadevergoeding ontvangen - ongeacht eventuele verjaring - en moet er wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd in de respectieve landen. De Vergadering roept alle lidstaten op om de situatie van geweld tegen kinderen, gepleegd in openbare, particuliere of religieuze instellingen, in kaart te brengen om zo de juiste omstandigheden te creëren voor slachtoffers om hun stem te laten horen. De baanbrekende aanbevelingen van de Raad van Europa komen overeen met de eisen van het Europees "Justice Initiative", dat werd gelanceerd door de Zwitserse Guido Fluri Foundation.

Justice Initiative Portraits

Het verleden kan niet worden genegeerd

"Wie misbruik uit het verleden negeert, kan de gevallen van misbruik nu en in de toekomst niet effectief bestrijden", aldus de Zwitserse rapporteur Pierre-Alain Fridez aan het Parlement van de Raad van Europa. "We mogen in Europa nooit meer de ogen sluiten voor misbruik van kinderen, of ze nu het slachtoffer werden van seksuele roofdieren, zinloos geweld of mishandeling in openbare, particuliere of religieuze instellingen die een veilig toevluchtsoord zouden moeten zijn." Dit argument overtuigde de meerderheid.

Een rapport over de situatie in Europa met duidelijke aanbevelingen werd vandaag goedgekeurd. Net als de verantwoordelijke commissie van de Raad van Europa, die zich reeds unaniem had uitgesproken voor een uitgebreide herbeoordeling, wil een duidelijke meerderheid binnen het Parlement ook dat de gevallen van misbruik binnen Europa opnieuw worden beoordeeld naar het model van Zwitserland. Het lijden van slachtoffers moet binnen heel Europa worden erkend en er moeten schadevergoedingen worden betaald in de respectieve landen. Dit omvat misbruik in particuliere, overheids- en kerkelijke instellingen, misbruik in zorginstellingen en gedwongen adopties.

Herbeoordeling op basis van het Zwitserse model

In Zwitserland leidde een populair initiatief, het "Reparation Initiative" van de Guido Fluri Foundation, tot een staatswet die zich richt op de erkenning van onrecht, wetenschappelijke herbeoordeling en solidariteitsbetalingen. Als gevolg hiervan hebben meer dan 12.000 overlevers van kindermisbruik officiële erkenning van het onrecht en een solidariteitsbetaling ontvangen, en werden de gevallen van misbruik door de staat aangepakt.

Als gevolg van deze succesvolle genoegdoening bundelden slachtoffergroepen en organisaties voor kinderbescherming uit heel Europa de krachten binnen het "Justice Initiative" en voerden ze campagne voor een gelijkaardig wetsvoorstel op het niveau van de Raad van Europa. Ook dit project werd ondersteund door de Guido Fluri Foundation. "Het feit dat de Raad van Europa heeft besloten tot een uitgebreide herbeoordeling is een bijzonder mooi moment voor overlevers uit heel Europa! De Europese gemeenschap moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de slachtoffers van kindermisbruik tijdens hun leven enige vorm van gerechtigheid krijgen".

De oplossing van de Raad van Europa dient als model

De Raad van Europa eist dat lidstaten de situatie van kindermisbruik binnen instellingen in onze landen in kaart brengen (Doc. 15889 - Report - Working document (coe.int)). De onderzoeken moeten breed zijn en betrekking hebben op fysiek, seksueel en psychologisch misbruik. De omstandigheden die dergelijk misbruik mogelijk maken, moeten per land worden beoordeeld en omvatten institutionele zorg in openbare, particuliere of religieuze omgevingen, ontoereikende zorg, pleegzorg bij particulieren, kinderen die worden weggehaald bij ouders die "ongeschikt" worden geacht, gedwongen adopties en gedwongen sterilisaties.

De autoriteiten moeten vervolgens het toegebrachte leed erkennen en, indien mogelijk, passende zorg bieden voor de gevolgen ervan. Dit moet ook gevolgd worden door een formele, officiële verontschuldiging vanwege de autoriteiten aan vroegere en huidige slachtoffers.

Tot slot moeten slachtoffers een schadevergoeding krijgen, ongeacht hun leeftijd: er moet een officiële vergoeding komen voor alle slachtoffers, voor alle kinderen die het slachtoffer werden van enige vorm van fysiek, seksueel of psychologisch geweld, en zonder enige tijdsbeperking voor het vaststellen van de feiten. Bijgevolg mag de tijdsspanne tussen het plegen van het misbruik en de bekendmaking ervan door het slachtoffer geen rechtvaardiging zijn voor de weigering van schadeloosstelling. Het bedrag van de toegekende schadevergoeding moet aanzienlijk zijn en in verhouding staan tot de schade en het lijden dat werd veroorzaakt.

Staten moeten een uitgebreid programma uitwerken van maatregelen op het vlak van preventie en bewustmaking, met inbegrip van toezicht op institutionele zorgvoorzieningen en elke situatie waarin kinderen geplaatst worden, om risico's zoveel mogelijk te beperken en problemen zo vroeg mogelijk op te sporen.

Overlevers en kinderbeschermingsgroepen uit heel Europa zijn bijzonder blij met het besluit van de Raad van Europa.

Dit besluit van de Raad van Europa is een belangrijk signaal voor overlevers van misbruik in heel Europa. António Grosso, een 71-jarige overlever uit Portugal zegt: "Deze huidige stilte is onaanvaardbaar en een democratie als Portugal onwaardig. Als Portugal dit onrecht erkent, zoals de Raad van Europa eist, dan zijn we op de goede weg."

"Vandaag, 26 januari 2024, ben ik hier aanwezig op een bijzonder belangrijke datum, die ons erkenning en zichtbaarheid geeft. Een ontwikkelde samenleving, in de 21e eeuw, kan haar misdaden niet blijven verbergen, en de zorg voor haar kinderen niet langer verwaarlozen", benadrukt Francisco Javier, een Spaans slachtoffer van 49 jaar. "Alle vormen van seksueel geweld laten onuitwisbare littekens na. Overlevers moeten meer gerechtigheid krijgen." – Fins overlever, lid van de belangenorganisatie van overlevers Our Voice.

Ook politici en organisaties voor kinderbescherming juichen het besluit van de Raad van Europa toe. Volgens Domagoj Hajduković, lid van het Kroatisch parlement en van de Kroatische delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa is "dit een zeer goed resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa omdat het een zeer pijnlijk probleem aanpakt, met name het misbruik van kinderen in instellingen." "Niets kan de verschrikkingen die ze toen doormaakten, de verloren kinderjaren goedmaken. En de schuld van de staat kan niet worden uitgewist. Compensatie is nodig. We kunnen in het reine komen met het verleden niet langer uitstellen," aldus de Roemeense senator van de USR Irineu Darău.

"Het belangrijkste is te blijven luisteren naar de ervaringen van overlevers en ervoor te zorgen dat de wet haar doel dient," aldus Ann-Kristin Vervik, secretaris-generaal van ECPAT Norway. Volgens de directeur van de Griekse hub van het Justice Initiative, Angeliki Vergitsi is "het besluit van de Raad van Europa belangrijk voor Griekenland omdat institutionele zorg nog steeds het dominante systeem van kinderbescherming is.

"Wij zijn solidair met slachtoffers en overlevers van seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen. We zijn ook blij met het besluit van de Raad van Europa, dat een cruciale stap is op weg naar gerechtigheid voor wie seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen heeft meegemaakt." Nina Vaaranen-Valkonen, Executive Director van de Finse organisatie voor kinderbescherming Suojellaan Lapsia, Protect Children ry.

Media Corner:

Download alle informatie hier:

Algemene informatie:

Voor een digitale versie van het boek "SHAME - European Stories", zie:

