BorsodChem passe au vert : promotion de la durabilité dans l'industrie plastique et chimique avec un centre de données écologique

SHENZHEN, Chine, 4 décembre 2020 /PRNewswire/ -- BorsodChem, l'un des principaux producteurs de matières premières plastiques et de produits chimiques inorganiques en Europe, fournit une gamme de produits de haute qualité aux industries en aval, en particulier celles dans les secteurs du bâtiment, de l'automobile, de l'ameublement, et de l'habillement. L'objectif de l'entreprise est de devenir un leader du marché du chlorure de polyvinyle (PVC) en Europe centrale et orientale (ECO) en créant de nouvelles possibilités commerciales rentables dans toute la région. De plus, dans les années à venir, le développement et l'innovation technologiques seront des facteurs décisifs du succès de BorsodChem, l'entreprise cherchant à accroître sa capacité de production et à investir dans de nouveaux projets d'usines, afin de gagner en efficacité et de s'attaquer aux problèmes environnementaux.

Priorisation d'une stratégie de centre de données écologique pour la prospérité et la durabilité de l'entreprise

Au fil des ans, les produits et solutions de BorsodChem ont contribué à améliorer la vie de milliers de personnes. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans des articles de tous les jours : par exemple, dans les équipements de sport, les chaussures, les sacs à main, les bagages, et les tissus, tapisseries et rembourrages. Et alors que la société, la technologie et les demandes des clients continuent d'évoluer à un rythme croissant, les produits finaux de l'industrie chimique sont de plus en plus diversifiés.

C'est pourquoi l'entreprise est constamment à la recherche de meilleurs processus, produits et partenariats, ce qui constitue également un élément clé de sa mission visant à minimiser son impact environnemental. BorsodChem croit que l'utilisation intelligente de la technologie dans chaque processus est la seule façon d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire la consommation d'énergie. En effet, BorsodChem a intégré la durabilité dans son infrastructure de technologies de l'information et de la communication (TIC), en particulier dans son centre de données.

À l'échelle mondiale, on estime que les centres de données consomment environ 3 % de l'approvisionnement électrique mondial et contribuent à hauteur d'environ 0,3 % aux émissions de carbone globales. Dans une perspective plus large, les TIC représentent plus de 2 % des émissions mondiales. Toutefois, les TIC constituent également une technologie puissante qui peut aider d'autres secteurs à devenir plus efficaces sur le plan énergétique.

La réduction de la consommation d'énergie et des émissions est un défi de taille dans tous les secteurs. Donnant l'exemple, BorsodChem a décidé récemment d'investir dans la construction de l'un des centres de données les plus efficaces du point de vue énergétique et écologiques au monde. L'entreprise a construit le centre de données ultra-vert pour gérer son expansion commerciale et sa croissance rapide des données, priorisant la sécurité, le refroidissement efficace et la transmission ultra-fiable. L'entreprise souhaitait atteindre une efficacité maximale d'utilisation de l'énergie (mesurée par l'indicateur d'efficacité énergétique ou PUE) tout en réduisant les dépenses d'exploitation (OPEX), en adoptant des systèmes d'alimentation et de refroidissement efficaces.

Bien entendu, les technologies avancées de centre de données et les meilleures pratiques de conception contribuent également à stimuler la productivité grâce à l'automatisation. Elles permettent également un contrôle plus étroit de la chaîne d'approvisionnement et favorisent une meilleure utilisation des données et des analyses pour gérer de plus près les processus de fabrication. Un centre de données moderne offre également des possibilités presque illimitées d'automatisation des fonctions de fabrication de routine et d'analyse des données, afin d'améliorer les opérations et les services de soutien.

La nouvelle tendance est au vert : activation du mode écologique avec un centre de données respectueux de l'environnement

En tant que promoteur industriel et entreprise intervenante du secteur des technologies d'économie d'énergie, Huawei a des années d'expérience dans la construction de centre de données écologiques et déploie rapidement des solutions de premier plan. La société détient également la plus grande part du marché mondial des centres de données modulaires. Il était donc tout à fait naturel que BorsodChem se tourne vers elle.

Avec sa nouvelle solution, BorsodChem a prévu d'améliorer la fiabilité opérationnelle et la rentabilité, et d'assurer une croissance stable pendant toute la durée de vie du centre de données. L'entreprise avait besoin du centre de données pour soutenir un déploiement rapide et simple, être flexible en termes d'expansion sur demande ainsi que réduire la consommation d'énergie et le coût total de possession (TCO). Avec son partenaire, Intelligent Power Solutions ltd., Huawei a livré une solution de centre de données intelligente, FusionModule2000, qui utilise une conception modulaire facile à développer à mesure que le besoin s'en fera sentir à l'avenir. Cette solution soutient également le développement durable, avec une extension de capacité flexible possible pour une gamme de sous-systèmes, de l'armoire électrique au meuble frigorifique et aux armoires de technologie de l'information (TI).

« Dès le début, nous avons été enthousiasmés par le déploiement de notre premier centre de données modulaire Huawei », a déclaré Peter Perjesi, PDG du partenaire hongrois Intelligent Power Solutions ltd. « FusionModule2000 de Huawei est un centre de données modulaire de nouvelle génération, intégrant puissance, refroidissement, rack, câblage et systèmes de gestion. Nous avons été émerveillés par les dernières solutions et technologies de pointe de Huawei lors de l'installation, telles que les systèmes iPower, iCooling et iManager de l'entreprise. Nous n'avons jamais vu un design aussi haut de gamme pour une solution tout-en-un. Du début jusqu'à la fin du projet, Huawei nous a fourni un soutien exceptionnel. »

Une conception modulaire et une architecture standard permettent une installation rapide et un déploiement sur demande. Grâce au partenaire de Huawei, les ingénieurs locaux n'ont eu besoin que d'une installation simple sur site, puisque la solution a été préfabriquée en usine : elle a été rapidement mise en ligne et prête à l'emploi.

« Afin de développer le centre de données européen pour la stratégie globale du groupe et de soutenir sa croissance, BorsodChem a commencé à construire un nouveau centre de données. Huawei, en collaboration avec Intelligent Power Solutions ltd., nous a fourni un centre de données modulaire de premier ordre, intelligent, écologique et sophistiqué. La période de construction du centre de données modulaire a été considérablement raccourcie pour que la production ne soit pas interrompue trop longtemps dans les usines. En simplifiant le fonctionnement du centre de données, nous réduirons également les futures dépenses opérationnelles. FusionModule2000 de Huawei a dépassé nos attentes et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre étroite collaboration avec l'entreprise », a déclaré Pintér Ernő, directeur informatique adjoint de BorsodChem.

Par ailleurs, Huawei a fourni des sous-systèmes à haut rendement énergétique, notamment l'alimentation sans interruption modulaire UPS5000 et FusionCol5000-A permettant d'assurer la stabilité des opérations. Doté de la technologie d'hibernation de modules, le système UPS5000 correspond mieux aux scénarios de service réels d'un centre de données, ce qui permet d'économiser l'électricité et d'améliorer l'efficacité de l'alimentation électrique du centre de données de plus de 2 %, par rapport aux solutions traditionnelles. La solution FusionCol5000-A permet quant à elle une gestion précise et efficace de l'énergie — grâce à un algorithme unique — et des opérations et une maintenance intelligentes, assurant l'efficacité et la fiabilité d'un centre de données et simplifiant ses opérations. Les climatiseurs en rangée combinent le refroidissement local et le confinement d'allée, améliorant le PUE de plus de 0,4.

Plus que la responsabilité environnementale : une fondation pour la croissance des entreprises

L'efficacité énergétique et la réduction de l'impact sur l'environnement demeurent au cœur de tout nouveau centre de données écoresponsable. La solution de Huawei est respectueuse de l'environnement et, en tant que telle, aide BorsodChem à obtenir une empreinte carbone la plus faible possible. C'est une solution mutuellement bénéfique pour l'environnement dans son ensemble et pour l'entreprise, qui permet d'optimiser les infrastructures existantes et aide dans le même temps à protéger la planète. Avec son nouveau centre de données, la consommation d'électricité de BorsodChem a été réduite, les installations consommant simplement moins d'énergie. Cela se traduit par des frais généraux moins élevés et des économies plus importantes, ce qui améliore essentiellement la compétitivité de l'entreprise.

De plus, le fait de s'engager à respecter des principes verts est aujourd'hui l'un des facteurs les plus déterminants de fidélisation à une marque. L'adoption de nouvelles stratégies qui font progresser les objectifs de durabilité permet de répondre aux attentes toujours plus élevées des parties prenantes et place BorsodChem en position de force. L'entreprise est ainsi prête à relever les immenses défis que posent un environnement réglementaire resserré et l'importance croissante de la durabilité.

Le respect des principes écologiques est devenu une nécessité commerciale. Toutefois, il s'agit également d'une stratégie qui présente de nombreux avantages. Avec son nouveau centre de données tourné vers l'avenir, BorsodChem consolidera sa position en tant que premier fabricant européen de produits chimiques et de matières premières en plastique. L'entreprise est désormais mieux placée que jamais pour faire des investissements plus judicieux, améliorer la qualité de ses produits et de ses technologies, et répondre aux besoins des clients de façon flexible, et ce, rapidement.

