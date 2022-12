BOSE ET VOLVO CARS : UNE NOUVELLE COLLABORATION DANS LE DOMAINE DU SON

Le tout nouveau Volvo EX90, entièrement électrique, sera disponible avec le système Bose Premium Sound

FRAMINGHAM, Massachussets, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Bose annonce son tout premier système audio pour les Volvo Cars, apportant la puissance du son Bose au tout nouveau Volvo EX90, entièrement électrique et récemment dévoilé. Disponible début 2024, le Volvo EX90 représente le lancement d'une nouvelle collaboration entre Bose et Volvo Cars qui s'étendra à d'autres modèles dans les années à venir.

En proposant Bose comme l'une de ses options audio avancées, Volvo Cars est en mesure d'offrir à ses clients les performances sonores légendaires qui caractérisent les systèmes automobiles Bose depuis plus de 40 ans. Et en tant que pionnier du secteur des systèmes audio haut de gamme installés en usine, Bose ajoute désormais l'une des marques automobiles les plus respectées au monde à son vaste portefeuille de fabricants d'équipements d'origine.

« Faire équipe avec Volvo Cars est une étape importante pour nous, a déclaré Peter Kosak, vice-président senior de Bose et responsable du secteur automobile. Nous partageons de nombreuses caractéristiques communes, depuis notre engagement de longue date à offrir des expériences incroyables aux consommateurs jusqu'à l'attention intense que nous portons à la perfection de chaque détail. Bose est incroyablement enthousiaste à l'idée d'apporter nos passions communes à la prochaine génération de clients Volvo. »

« Le nouveau Volvo EX90 représente une nouvelle ère pour Volvo Cars, dans laquelle nous fixons un cap décisif pour un avenir entièrement électrique et haut de gamme, a déclaré Javier Varela, directeur d'exploitation et directeur général adjoint de Volvo Cars. Bose est un élément clé de cette évolution, et nous sommes ravis de travailler avec leurs experts audio pour offrir une expérience encore plus agréable à nos clients. »

Système sonore Bose pour le Volvo EX90

Le nouveau Volvo EX90 est un véhicule familial polyvalent et élégant, entièrement électrique, qui allie technologies révolutionnaires et connectivité à une sécurité, un confort et une esthétique modernes inégalés. Le système audio Bose à 14 haut-parleurs, disponible en option, est conçu pour améliorer l'expérience du conducteur et des passagers du Volvo EX90 dans l'habitacle.

Les ingénieurs de Bose et de Volvo Cars ont travaillé en étroite collaboration pour adapter le système audio à l'intérieur unique du Volvo EX90. De plus, le système a été développé grâce à une nouvelle approche de réglage exclusive de Bose, appelée Perceptual Sound Rendering (PSR), qui offre plus de liberté et de flexibilité aux ingénieurs système pour régler précisément les performances audio pour chaque position assise dans l'habitacle.

Plutôt que d'exiger un processus de réglage haut-parleur par haut-parleur, le PSR permet aux ingénieurs d'orchestrer de manière holistique l'ensemble du système pour atteindre l'objectif de performance souhaité. Avec le PSR, la lecture de la musique est encore plus précise, plus vivante, plus fidèle à la réalité et à l'intention de l'artiste.

Le système Bose offre également la dernière génération de traitement numérique avancé du signal, Centerpoint 360, qui offre une expérience ambiophonique plus enveloppante qu'auparavant.

Les capacités supplémentaires du système sonore Bose pour le Volvo EX90 comprennent :

La technologie SurroundStage, qui équilibre les performances audio et place chaque auditeur au centre de la musique, peu importe où ils sont assis dans le véhicule.

La technologie BassSync, qui assure une performance basse fréquence plus précise et qui sonne exactement comme dans l'enregistrement original.

La technologie de compensation de bruit AudioPilot 3, qui surveille toutes les sources de bruit de fond soutenu et ajuste automatiquement le signal musical pour une expérience d'écoute plus cohérente et agréable.

Les systèmes sonores Bose sont conçus pour les consommateurs qui aiment la musique et apprécient l'artisanat et le design méticuleux. Il s'agit d'une combinaison idéale pour les clients de Volvo Cars ainsi que pour les loyalistes de longue date et les nouveaux venus.

De plus amples informations sur le Volvo EX90 et le système sonore Bose disponible seront partagées dans les prochains mois, à l'approche du début de la production du véhicule.

À propos de Bose Automotive Systems

Au début des années 1980, les ingénieurs de Bose ont créé les premiers systèmes de sonorisation automobile haut de gamme installés en usine. Contrairement aux systèmes automobiles conventionnels ou de rechange, les systèmes Bose ont été conçus et adaptés à un véhicule en particulier et ont changé l'industrie. Depuis, Bose a développé des haut-parleurs exclusifs, des technologies avancées d'amplification et de traitement des signaux, des outils exclusifs d'analyse et de conception, ainsi que des technologies pour contrôler l'environnement sonore à l'intérieur des véhicules, le tout basé sur un héritage de recherche et d'ingénierie. Aujourd'hui, les systèmes automobiles Bose sont reconnus mondialement comme la référence de l'industrie pour la performance et la satisfaction des clients, validés par la recherche indépendante Bose comme le premier choix parmi les consommateurs de voitures dans plusieurs régions du monde.

À propos de Bose Corporation

Bose est reconnu mondialement pour ses solutions audio haut de gamme pour la maison, pour la route et pour la voiture. Depuis sa fondation en 1964 par Amar Bose, l'entreprise se consacre à offrir des expériences sonores incroyables grâce à l'innovation. Ses employés passionnés - ingénieurs, chercheurs, fanatiques de la musique et rêveurs - sont restés attachés à la conviction que le son est la force la plus puissante sur terre, sa capacité à transformer, transporter et nous faire sentir vivants. Depuis près de 60 ans, cette croyance pousse l'entreprise à créer des produits qui sont devenus emblématiques, changeant la façon dont les gens écoutent la musique.

À propos du groupe Volvo Cars

Volvo Cars a été fondée en 1927. Aujourd'hui, c'est l'une des marques automobiles les plus connues et les plus respectées au monde avec des ventes à des clients dans plus de 100 pays. Volvo Cars est cotée à la bourse de Nasdaq Stockholm, où elle est négociée sous le symbole « VOLCAR B ».

Volvo Cars vise à offrir aux clients la liberté de mouvement d'une manière personnelle, durable et sûre. Cela se reflète dans son ambition de devenir un constructeur de voitures entièrement électriques d'ici 2030 et dans son engagement à réduire continuellement son empreinte carbone, avec l'ambition d'être une entreprise neutre sur le plan climatique d'ici 2040.

En décembre 2021, Volvo Cars employait environ 41 000 employés à temps plein. Le siège social de Volvo Cars, les fonctions de développement de produits, de marketing et d'administration sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Les usines de production de Volvo Cars sont situées à Göteborg, Gand (Belgique), Caroline du Sud (États-Unis), Chengdu, Daqing et Taizhou (Chine). La société dispose également de centres de R&D et de design à Göteborg, Camarillo (US) et Shanghai (Chine).

