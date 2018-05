Bostik remporte le prix de l'innovation 2018 de l'ASC pour sa technologie Brilliance™

Bostik, un leader mondial dans les solutions de collage destinées aux marchés de l'industrie, de la construction et du grand public., a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu le prix de l'innovation 2018 des mains de l'Adhesives and Sealants Council, à l'issue du congrès annuel de printemps de ce Conseil. Brilliance™ de Bostik - le premier adhésif haute performance à base de polyoléfine pour le collage d'élastiques au monde - a mérité cet honneur en raison de l'avancée technologique capitale que cette innovation représente au sein de l'industrie.

« Bostik est heureuse d'avoir reçu ce prix de l'innovation de l'ASC. Il est décerné à l'issue d'un processus de candidatures rigoureux et par un jury composé d'experts du secteur des adhésifs, par conséquent recevoir cette distinction est une véritable reconnaissance de l'innovation que nous apportons aux marchés des adhésifs et de l'hygiène jetable avec Brilliance™ », a déclaré Jeff Merkt, vice-président principal de la Business Unit Global Nonwovens de Bostik.

Le Programme des prix de l'innovation de l'ASC met en avant l'innovation dans le développement de nouveaux adhésifs et mastics. Le prix couronne les produits qui, par une formulation ou une chimie innovante, contribuent à satisfaire les besoins des clients sur les marchés où ils sont utilisés, et font progresser la technologie. En remportant le prix cette année, Bostik a ainsi fait la preuve de la valeur ajoutée que l'on peut apporter par une chimie de formulation innovante sur une application existante, en améliorant la conception des produits et les procédés d'utilisation.

Brilliance™ a obtenu la récompense après avoir été évaluée à l'aune d'un certain nombre de critères, notamment :

•un processus de développement contenant une composante chimique importante

•des progrès significatifs dans les cinq dernières années

•Une communication claire de la valeur que le produit propose à l'utilisateur final, basée sur des données techniques et de marché.

Brilliance™ est un adhésif thermofusible utilisé pour le collage d'élastiques dans la fabrication de couches pour bébés et de produits contre l'incontinence pour adultes. Brilliance™ maintient en place les brins d'élastiques à l'entrejambe de ces produits d'hygiène jetables, et en leur permettant de s'étirer et de se rétracter il aide à garantir que les couches et les culottes maintiennent un ajustement confortable et une bonne étanchéité donc un contrôle fiable des fuites. La Business Unit Global Nonwovens de Bostik est au service du marché de l'hygiène jetable depuis plus de 50 ans durant lesquels Bostik a lancé de nombreuses solutions de collage qui ont permis l'intégration de nouvelles améliorations sur les produits d'hygiène jetables, notamment des élastiques à l'entrejambe, des panneaux étirables à la ceinture, des indicateurs d'humidité, tout en contribuant à une réduction de l'épaisseur des couches en diminuant ou même supprimant la cellulose qui amène l'absorption. Bostik, leader dans le domaine des applications à haute valeur ajoutée comme le collage des élastiques, reste clairement focalisée sur l'innovation à destination les fabricants de produits d'hygiène jetables.

Darius Deak, directeur mondial de la R & D pour la Business Unit, a accepté le prix de l'innovation 2018 de l'ASC lors de sa remise le 25 avril, au nom de Bostik.

À propos de Bostik, une société du groupe Arkema

Leader mondial spécialisé dans les colles destinées aux marchés de l'industrie, de la construction et du grand public, Bostik développe depuis plus de 125 ans des solutions de collage innovantes, toujours plus intelligentes et adaptées aux forces qui façonnent le quotidien. Partout, tout le temps, les adhésifs intelligents de Bostik sont utilisables dans toutes les situations. Avec un chiffre d'affaires de 1,95 milliard d'euros, Bostik emploie 6 000 collaborateurs répartis dans 50 pays. Pour les toutes dernières informations, visitez http://www.bostik.com.

À propos d'Arkema

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros. Porté par l'énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l'eau, les solutions pour l'électronique, l'allègement et le design des matériaux, la performance et l'isolation de l'habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. http://www.arkema.com

