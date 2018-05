Bostik Wint ASC's Innovation Award 2018 met Brilliance™

Bostik, een internationale marktleider op het gebied van kleeftechnieken voor de industriële, constructie- en consumentenmarkt, heeft vandaag bekendgemaakt dat het is onderscheiden met de 2018 Innovation Award door de Adhesives and Sealants Council gedurende de jaarlijkse voorjaarsconferentie. Bostik's Brilliance™ - 's werelds eerste hoogwaardige polyolefin elastische lijmverbinding - verwierf deze eervolle onderscheiding vanwege de grote technologische prestatie die deze innovatie binnen de industrie vertegenwoordigt.

"Bostik is vereerd dat het de ASC Innovation Award heeft ontvangen. Met een strenge selectie procedure en een panel van deskundige juryleden uit onze eigen industrie is het ontvangen van deze prijs het bewijs van de innovatie die we brengen naar de markt van lijmen en hygiëne met Brilliance," volgens Jeff Merkt, Senior Vice President van Bostik's Global Nonwovens business unit.

Het ASC Innovation Awards Program onderscheidt innovaties in de ontwikkeling van lijm- en kitproducten. Met de prijs worden producten met een opvallende impact erkend die bijdragen aan de onvervulde behoeften van verwerkende bedrijven gekoppeld aan technologische vooruitgang. Als winnaar van de onderscheiding van dit jaar bewijst Bostik de waardepropositie van nieuwe chemie en toegevoegde waarde van een praktische toepassing door een verbetering van het ontwerp- en chemisch proces.

Brilliance™ verdiende de onderscheiding na een evaluatie van een aantal criteria, waaronder:

Ontwikkeling met een belangrijke chemische component

Opvallende mijlpalen in ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar

Heldere communicatie over waardepropositie voor de eindgebruiker met ondersteunend bewijs van marktinzicht en potentieel impact

Brilliance wordt gebruikt bij de productie van babyluiers en incontinentieproducten voor volwassenen. Brilliance is een smeltlijm die de onderdelen van babyluiers en incontinentieproducten op hun plaats houdt, maar deze tevens voldoende elasticiteit bezorgt waardoor de comfortabele pasvorm en voorkomen van doorlekken gewaarborgd blijven. Bostik's Global Nonwovens business unit bedient al meer dan 50 jaar de hygiëne markt. Gedurende deze tijd heeft Bostik al diverse kleeftechnieken ontwikkeld die de integratie van nieuwe elementen in hygiëne artikelen mogelijk maakt. Enige voorbeelden; elastische functionaliteit voor betere pasvorm, indicator die aangeeft wanneer het hygiëne product vervangen moet worden.

Als marktleider in spanningstoepassingen is Bostik gericht op het helpen realiseren van productinnovaties voor producenten van hygiëne artikelen.

Darius Deak, Global R&D Directeur van Nonwovens, accepteerde de ASC 2018 Innovation Award bij de presentatie namens Bostik en diens Global Nonwovens business unit op 25 april.

Over Bostik, een Arkema bedrijf

Bostik is een internationaal toonaangevende specialist op het gebied van adhesieven op de bouw-, de consumenten- en de industriële markt. Al meer dan honderd jaar ontwikkelt het bedrijf innovatieve kleeftechnieken die slimmer en meer adaptief zijn aan de krachten die zich voordoen in het dagelijks leven. Bostik's slimme adhesieven kunnen overal zijn, van de wieg tot het graf en van huis tot kantoor. Met een jaarlijkse omzet van €1,95 miljard biedt het bedrijf werk aan 6.000 mensen en is het aanwezig in meer dan 50 landen. Ga voor de laatste informatie naar: http://www.bostik.com .

Over Arkema

Als ontwerper van materialen en innovatieve oplossingen geeft Arkema vorm aan materialen en creëert het nieuwe gebruiksmogelijkheden die de prestaties van de klant verbeteren. Ons evenwichtige business portfolio omspant hoogwaardige materialen, industriële specialiteiten en coatings. Onze wereldwijd erkende merken behoren tot de leiders op de markten die wij bedienen. Met een totale jaaromzet van €8,3 miljard in 2017 en circa 20.000 werknemers over de hele wereld werken wij in bijna 55 landen. Wij zijn gecommitteerd aan actieve betrokkenheid bij alle belanghebbenden. Onze onderzoekscentra in Noord-Amerika, Frankrijk en Azië zijn gericht op het ontwikkelen van biogebaseerde producten, nieuwe energieën, waterbeheer, elektronische oplossingen, lichtgewicht materialen en ontwerpen, efficiënter en duurzamer wonen en bouwisolatie. http://www.arkema.com

