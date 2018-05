Boston Scientific presenta HeartLogic™* para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca en Europa

En la actualidad, la insuficiencia cardiaca afecta a más de 15 millones de personas en Europa y supone aproximadamente 3 millones de hospitalizaciones y múltiples muertes al año[1]. El diagnóstico de HeartLogic proporciona mediciones continuadas de indicaciones tempranas de agravamiento de insuficiencia cardiaca combinando datos de los sensores que evalúan los ruidos cardiacos, la frecuencia respiratoria y el volumen, la impedancia torácica, la frecuencia y la actividad cardiaca. El algoritmo único de HeartLogic está integrado en Resonate™ y con los desfibriladores para terapia de resincronización cardiaca (CRT-D) y desfibriladores cardiacos internos (ICD) de la siguiente generación.

"Hoy en día, la insuficiencia cardiaca es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años y supone una carga económica tremenda a los sistemas de asistencia sanitaria. De hecho, tras la hospitalización inicial, el 24 por ciento de pacientes con insuficiencia cardiaca vuelven a ser hospitalizados en un periodo de 30 días.[2],[3],[4]Con HeartLogic, los médicos serán capaces de predecir acontecimientos de insuficiencia cardiaca semanas antes que sucedan, podrán intervenir precozmente y ayudar a reducir la hospitalización de pacientes," comentó el profesor universitario John Morgan, jefe de operaciones médicas y director médico de Gestión del ritmo en Boston Scientific en Europa.

El estudio de evaluación crónica con múltiples sensores en pacientes ambulantes con insuficiencia cardiaca (MultiSENSE) evaluó el rendimiento de HeartLogic™ Diagnostic para predecir la descompensación de insuficiencia cardiaca (IC) inminente. En el estudio MultiSENSE, HeartLogic detectó con éxito el 70 % de acontecimientos de insuficiencia cardiaca con antelación, avisando a los médicos con varias semanas de antelación en la mayoría de los casos[5].

"Los médicos pueden detectar señales de alarma precoces de un empeoramiento en los síntomas de insuficiencia cardiaca con HeartLogic para diagnóstico de insuficiencia cardiaca, lo que les da un valioso tiempo para abordar los diferentes aspectos fisiopatológicos de la insuficiencia cardiaca, ajustar el tratamiento, evitar potenciales readmisiones al hospital y, en el fondo, mejorar el cuidado y el resultado general del paciente", comentó John P. Boehmer, doctor en medicina, investigador principal y director del programa de insuficiencia cardiaca en el centro médico Penn State Health Milton S. Hershey y profesor de medicina en Penn State College of Medicine.

Se presentaron varios análisis nuevos del estudio MultiSENSE en el congreso de Insuficiencia cardiaca que se celebró en Viena del 26 al 29 de mayo. Los datos revelaron que HeartLogic puede detectar cambios en los patrones de respiración poco profunda rápida y posibilitar, por lo tanto, mejores resultados para los pacientes con IC:

Los cambios en el Índice de respiración poco profunda rápida (RSBI) se correlacionaron con cambios en la disnea de los pacientes. Por ejemplo, el aumento de la respiración poco profunda tuvo como resultado un empeoramiento de la disnea mientras que la ventilación mecánica (MV), un marcador común que se eleva en pacientes con IC, no tuvo ese resultado [6] .

. El RSBI que midió el dispositivo apareció elevado significativamente en los tres días antes de un acontecimiento de IC, mientras que MV no mostró diferencias significativas [7] .

. La probabilidad de readmisión hospitalaria o muerte aumentó cuando el RSBI que midió el dispositivo empeoró durante la hospitalización tras una insuficiencia cardiaca[8].

Además:

HeartLogic ha tenido resultados sólidos en varias demografías de pacientes. El algoritmo funciona con eficacia entre varios tipos de cuerpos de los pacientes y para pacientes de diferentes etnias.

El análisis de los ruidos cardiacos durante la evaluación de ECHO de pacientes con fibrilación atrial (FA) confirmó la presencia de un tercer ruido cardiaco (S3). Una medida objetiva basada en dispositivos podría proporcionar una evaluación más consistente de S3 que la auscultación durante el estruendo arrítmico de FA.

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad crónica, progresiva en la que el músculo del corazón no puede bombear suficiente sangre a las células del cuerpo. Esto puede tener como resultado síntomas como fatiga, problemas respiratorios y tos: la gestión de IC puede suponer múltiples hospitalizaciones, lo que puede tener un efecto perjudicial en el resultado y la calidad de vida del paciente. Casi la mitad de los pacientes (46 %) vuelven a ser hospitalizados a los 60 días después de una insuficiencia cardiaca[7].

Para más información, visita: http://www.bostonscientific.com/en-EU/medical-specialties/electrophysiology/heart-logic.html

Acerca de HeartLogic™ para diagnóstico de insuficiencia cardiaca

HeartLogic™ para diagnóstico de insuficiencia cardiaca es una herramienta de diagnóstico homologada para detectar el empeoramiento gradual de insuficiencia cardiaca (IC) durante días o semanas. HeartLogic incorpora múltiples sensores y combina datos de tendencias en un índice compuesto para enviar alertas prácticas a los médicos e informes detallados cuando el índice sobrepasa un umbral clínico predeterminado. Este índice permite a los médicos detectar señales precoces de síntomas de empeoramiento de IC, lo que les da tiempo para abarcar los aspectos fisiopatológicos de IC, ajustar el tratamiento y evitar potenciales readmisiones al hospital.

Acerca de Boston Scientific

Boston Scientific transforma vidas a través de soluciones médicas innovadoras que mejoran la salud de pacientes de todo el mundo. Como líder global de tecnología médica desde hace más de 35 años, promovemos la ciencia para la vida proporcionando una amplia cartera de soluciones de alto rendimiento que abarcan necesidades no atendidas de los pacientes y reducimos el coste de la asistencia sanitaria. Para más información, visita www.bostonscientific.eu y conéctate a Twitter y Facebook.

