Boston Scientific wprowadza do Europy system wizualizacji głębokiej stymulacji mózgu GUIDE™ XT

EDYNBURG, Szkocja, 26 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Boston Scientific Corporation (NYSE :BSX ) ogłosiła dziś wprowadzenie do Europy systemu wizualizacji głębokiej stymulacji mózgu (DBS) GUIDE™ XT. System GUIDE XT jest pierwszym rozwiązaniem wizualizacji DBS opracowanym pod względem kierunkowości, która wykorzystuje anatomię pacjentów i modelowanie pola symulacji. Technologia ta zapewnia lekarzom możliwości planowania obrazów 3-D, a przy użyciu z Vercise™ DBS Systems lekarze mogą personalizować i optymalizować leczenie DBS.

DBS pomaga w leczeniu objawów zaburzenia ruchu u pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona, dystonię lub drżenie samoistne. Procedura ta stymuluje konkretne obszary mózgu przez wszczepione elektrody, które zasilane są przez urządzenie zwane wszczepialnym generatorem impulsów (IPG).

System GUIDE XT automatycznie wykrywa lokalizację elektrod wszczepionych przez neurochirurga w trakcie obrazowania mózgu. Po wszczepieniu elektrod lekarz programuje urządzenie pacjenta, a system GUIDE XT może być wykorzystany do wizualizacji pola stymulacji i wydajnego wyznaczenia najbardziej odpowiednich ustawień dla każdego pacjenta.

– Obecne praktyki w zakresie programowania DBS mogą wymagać wielu wizyt i godzin prób i błędów na drodze do identyfikacji odpowiednich ustawień stymulacji – skomentował prof. Dr Jens Volkmann, dyrektor i przewodniczący katedry neurologii w klinice uniwersyteckiej w Wurzburgu w Niemczech. – W przeciwieństwie do systemów wizualizacji, które opierają się na generycznym atlasie, system GUIDE XT pozwala nam na wizualizację położenia elektrod w mózgu pacjenta. Przez stymulację i wizualizację różnych ustawień stymulacji można dużo łatwiej zdecydować o początkowych ustawieniach programowania, które mogą przynieść korzyści dla danego pacjenta – dodał profesor.

– Bezpośrednia wizualizacja konkretnych struktur w mózgu konkretnego pacjenta jest bardzo ważna w DBS. Jest to złoty standard przy planowaniu tras operacyjnego wszczepiania elektrod – wyjaśnił profesor Ludvic Zrinzo, dyrektor oddziału neurochirurgii funkcjonalnej na uczelni UCL przy Queen Square w Londynie. – GUIDE XT łączy planowanie chirurgiczne z radiologiczną weryfikacją położenia elektrod, co może zapewnić płynniejszy przepływ pracy i pozwolić chirurgom lepiej wspierać lekarzy przy programowaniu parametrów DBS dla każdego pacjenta – dodał profesor.

Jedno z badań wykazało, że całkowity czas programowania z systemem GUIDE pierwszej generacji był znacznie krótszy od tradycyjnego czasu programowania (n=10, p<0.0001)1. Krótszy czas programowania wiąże się z korzyściami tak dla lekarzy, jak i pacjentów ponieważ może wyeliminować potrzebę kolejnych wizyt i skrócić długie okresy czasu dostosowywania ustawień stymulacji, które mogą prowadzić do stresu i zmęczenia.

– System GUIDE XT został zaprojektowany w celu usunięcia niepotrzebnej złożoności z programowania DBS, tym samym dając lekarzom dostęp do zindywidualizowanych i dodatkowych informacji, które mogą prowadzić do lepszych rezultatów dla pacjentów – skomentował Maulik Nanavaty, starszy wiceprezes i prezes neuromodulacji w Boston Scientific. – Boston Scientific z oddaniem pracuje nad zapewnianiem zaawansowanych rozwiązań i wartościowych innowacji w celu wspierania lekarzy w polepszaniu losu pacjentów w wyniku spersonalizowanej terapii – dodał prezes.

Po otrzymaniu oznaczenia CE na urządzenie Vercise DBS System w roku 2012, firma Boston Scientific nieustannie wdraża innowacje w dziedzinie DBS, w tym w roku 2017 wprowadziła na rynek Vercise Gevia™ DBS System* z elektrodą Cartesia™ Directional Lead**, która zapewnia system warunkowy2 ładowalnego, magnetycznego rezonansu (MR) z kierunkowością. W ubiegłym roku firma wprowadziła na rynek w USA Vercise DBS System.

System GUIDE XT** został opracowany przy współpracy z Brainlab AG, przedsiębiorstwem technologii medycznej wykorzystującej oprogramowanie, która wspiera poprawę planowania leczenia pacjentów i nawigacji chirurgicznej. Współpraca na wyłączność między Brainlab i Boston Scientific zapewnia kompleksowe portfolio obejmujące wszystkie kluczowe elementy głębokiej stymulacji mózgu (DBS) dla pacjentów i lekarzy.

O Boston Scientific

Boston Scientific zmienia los pacjentów przez innowacyjne rozwiązania medyczne, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia chorych na całym świecie. Jako międzynarodowy lider w globalnej technologii medycznej od 35 lat firma pracuje nad postępami w naukach przyrodniczych przez zapewnianie szerokiego zakresu wysoko wydajnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby pacjentów i zmniejszających koszty opieki zdrowotnej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.bostonscientific.eu i na platformach Twitter i Facebook.

Ostrzeżenie w zakresie oświadczeń dotyczących przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości zgodnie z definicją w sekcji 27A Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (Securities Act) z 1933 r. oraz Sekcji 21E Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (Securities Exchange Act) z 1934 r. Oświadczenia dotyczące przyszłości mogą być zidentyfikowane przez występowanie słów takich, jak „planować", „oczekiwać", „prognozować", „wierzyć", „przewidywać", „wierzyć", „szacować", „zamierzać" i podobnych. Oświadczenia dotyczące przyszłości bazują na naszych przekonaniach, założeniach i szacunkach z wykorzystaniem informacji dostępnych nam w danym czasie i nie powinny być traktowane jako gwarancje wydarzeń w przyszłości lub wyników. Oświadczenia dotyczące przyszłości obejmują, między innymi, oświadczenia dotyczące wprowadzenia produktów na rynki i wydajności oraz wpływu produktów. Jeżeli nasze założenia okażą się niepoprawne lub jeżeli dojdzie do wystąpienia pewnych czynników ryzyka lub niepewności, faktyczne wyniki mogą znacznie różnić się od oczekiwań i prognoz zawartych wyraźnie lub domyślnie w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Tego typu czynniki w niektórych sytuacjach wywarły wpływ, a w przyszłości (wraz z innymi czynnikami) mogą wywrzeć wpływ na naszą możliwość wdrożenia strategii biznesowej i mogą doprowadzić do znacznych różnic między faktycznymi wynikami, a tymi zawartymi w oświadczeniach w niniejszym komunikacie prasowym. Dlatego też czytelników przestrzega się przed zbytnim poleganiem na jakichkolwiek oświadczeniach dotyczących przyszłości.

Do czynników, które mogą doprowadzić do różnic, należą między innymi: przyszłe warunki gospodarcze, konkurencyjne, regulacyjne i wynagrodzenie; wprowadzenie na rynek nowych produktów; trendy demograficzne; zamknięcie i integracja nabytych spółek; własność intelektualna; postępowania prawne; kondycja rynków finansowych; przyszłe decyzje biznesowe podejmowane przez nas i konkurencję. Wszystkie z tych czynników są trudne lub niemożliwe do dokładnego przewidzenia, a wiele z nich pozostaje poza naszą kontrolą. Obszerniejsza lista i opis tych czynników ryzyka i innych ważnych czynników ryzyka i niepewności, które mogą wpłynąć na naszą przyszłą działalność znajdują się w części 1, pozycji 1A – Czynniki ryzyka w najnowszym raporcie rocznym na formularzu 10-K złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Czynniki te mogą być aktualizowane w części II, pozycji 1A – Czynniki ryzyka w raportach kwartalnych na formularzach 10-Q już złożonych lub składanych w przyszłości. Zrzekamy się zamiaru lub obowiązku publicznej aktualizacji i rewizji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości w konsekwencji zmian w naszych oczekiwaniach lub wydarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których te oczekiwania mogą bazować lub które mogą wpłynąć na prawdopodobieństwo różnicy między faktycznymi wynikami od treści oświadczeń dotyczących przyszłości. Niniejsze ostrzeżenie ma zastosowanie do wszystkich oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w tym dokumencie.

KONTAKT

Rosie Ireland

Relacje z mediami w regionie EMEA

+44 (0)7585 403359

rosie.ireland@bsci.com

Susie Lisa, CFA

508-683-5565 (biuro)

Relacje z inwestorami

Boston Scientific Corporation

BSXInvestorRelations@bsci.com

1 Pavese et al. Traditional trial-and-error versus neuroanatomical-3D-image software-assisted deep brain stimulation programming in patients with Parkinson's disease, 2017 WSSFN Conference, Berlin.

2 1.5 Tesla warunkowe MRI przy spełnieniu wszystkich warunków użytkowania.

*System Vercise™ Gevia™ DBS nie jest w sprzedaży poza USA.

**Vercise Cartesia™ Directional Lead i GUIDE XT - Ostrzeżenie: urządzenie badawcze. Ograniczone przepisami federalnymi (lub amerykańskimi) wyłącznie do zastosowań badawczych. Niedostępne w sprzedaży w USA.

Related Links

http://www.bostonscientific.com