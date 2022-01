Bottlepay, une filiale de NYDIG, devient la première société du réseau Lightning à être enregistrée comme une entreprise de cryptoactifs auprès de la FCA

L'enregistrement marque une étape importante dans la maturation du réseau Lightning Network de Bitcoin et favorisera le développement de l'infrastructure financière du futur

NEW YORK et NEWCASTLE, Angleterre, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- NYDIG, une société leader dans le domaine du bitcoin, a annoncé aujourd'hui que sa filiale Bottlepay, une société de paiement mondiale basée sur le bitcoin, a obtenu l'enregistrement en tant qu'entreprise de cryptoactifs auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. Bottlepay est l'une des rares entreprises de cryptoactifs à avoir obtenu cette approbation et la première société de paiement du Lightning Network.

L'enregistrement auprès de la FCA exige des entreprises qu'elles démontrent leur conformité avec la réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les entreprises qui traitent des cryptoactifs doivent s'enregistrer auprès de la FCA pour pouvoir exercer leurs activités au Royaume-Uni.

« Notre enregistrement auprès de la FCA est une réussite non seulement pour Bottlepay, mais aussi pour le Lightning Network », a déclaré Pete Cheyne, fondateur de Bottlepay. « Cet enregistrement montre que nous pouvons construire l'infrastructure financière du futur tout en respectant les normes réglementaires et de conformité d'aujourd'hui. »

En exploitant le pouvoir du Lightning Network de Bitcoin, Bottlepay construit un réseau de paiement instantané mondial et ouvert. Pour les consommateurs, l'application Bottlepay peut être utilisée pour envoyer des paiements en bitcoins, en livres ou en euros, instantanément et sans frais. Bottlepay offre également de multiples intégrations avec certains des plus grands réseaux sociaux du monde comme Twitter et Discord. Pour les entreprises, l'infrastructure et les API de Bottlepay seront bientôt disponibles pour rendre l'intégration des paiements instantanés en bitcoins transparente.

« Nous sommes incroyablement fiers de ce que l'équipe de Bottlepay a accompli », a déclaré Yan Zhao, président de NYDIG. « Obtenir l'enregistrement auprès de la FCA est une avancée décisive et témoigne de l'engagement de NYDIG et de Bottlepay en matière de conformité. Ensemble avec Bottlepay, nous continuerons à travailler dur pour rendre le réseau Bitcoin accessible à tous. »

NYDIG fournit la technologie Bitcoin et des services financiers aux banques, aux assureurs, aux entreprises et aux institutions. L'entreprise et ses produits répondent aux normes les plus élevées du secteur en matière de réglementation, d'audit et de gouvernance. NYDIG possède des filiales qui ont obtenu une BitLicense et une Limited Purpose Trust Charter du département des services financiers de l'État de New York.

Bottlepay est disponible au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. Pour en savoir plus, consultez le site bottlepay.com .

Contact :

NYDIG

Conor Shea

[email protected]

À propos de NYDIG

NYDIG est une société bitcoin qui œuvre pour un système économique plus inclusif. Elle fournit des services technologiques et financiers aux entreprises d'un large éventail de secteurs, et sa plateforme bitcoin complète est construite selon les normes de sécurité, de réglementation et de fonctionnement les plus strictes. NYDIG est la passerelle vers une nouvelle ère de produits financiers qui rendent le bitcoin plus accessible à tous. Pour en savoir plus, consultez nydig.com , ou suivez l'entreprise sur LinkedIn et Twitter .

À propos de Bottlepay

Bottlepay développe des produits de paiement sur les réseaux Bitcoin et Lightning afin que les consommateurs et les entreprises puissent tirer parti du système monétaire ouvert de l'avenir. Bottlepay se conforme à la réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1683365/NYDIG_Logo.jpg

SOURCE NYDIG