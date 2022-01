NYDIG-dochteronderneming Bottlepay wordt het eerste Lightning-bedrijf met een geregistreerde cryptoactivalicentie van de FCA

De registratie is een mijlpaal in de groei van het Lightning-netwerk van Bitcoin en zal de ontwikkeling van de financiële infrastructuur van de toekomst bevorderen

NEW YORK en NEWCASTLE, Engeland, 11 januari 2022 /PRNewswire/ -- NYDIG, een toonaangevend bedrijf op het gebied van bitcoin, heeft vandaag aangekondigd dat zijn dochteronderneming Bottlepay, een op Bitcoin gebaseerd bedrijf voor wereldwijde betalingen, een registratie heeft gekregen als een cryptoactivabedrijf van de Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk. Bottlepay is een van een klein aantal cryptoactivabedrijven die een dergelijke goedkeuring heeft binnengehaald en het eerste bedrijf op het gebied van Lightning-netwerkbetalingen dat daarin is geslaagd.

Op grond van de FCA-registratie moeten bedrijven aantonen dat ze de Britse regels op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht nemen. Bedrijven die met cryptoactiva werken, moeten zich bij de FCA registreren om in het VK actief te zijn.

"Onze registratie bij de FCA is een prestatie, niet alleen voor Bottlepay, maar ook voor het Lightning-netwerk", aldus oprichter van Bottlepay, Pete Cheyne. "Deze registratie laat zien dat we de financiële infrastructuur van de toekomst kunnen bouwen en de huidige regelgeving en nalevingsnormen kunnen handhaven."

Door gebruik te maken van de kracht van het Lightning-netwerk van Bitcoin, bouwt Bottlepay een wereldwijd en open netwerk voor directe betalingen. Klanten kunnen de Bottlepay-app gebruiken om direct en zonder kosten betalingen in bitcoin, ponden of euro's te versturen. Bottlepay biedt ook verschillende integraties met een aantal van 's werelds grootste sociale netwerken, zoals Twitter en Discord. Voor bedrijven zullen de infrastructuur en API's van Bottlepay snel beschikbaar zijn om rechtstreekse bitcoin-betalingen naadloos te integreren.

"We zijn ongelooflijk trots op wat het team van Bottlepay heeft bereikt", aldus Yan Zhao, directeur van NYDIG. "Het voor elkaar krijgen van de FCA-registratie is een belangrijke mijlpaal en een bewijs van de toewijding van NYDIG en Bottlepay op het gebied van naleving. Samen met Bottlepay zullen we hard blijven werken om het bitcoin-netwerk voor iedereen toegankelijk te maken."

NYDIG biedt oplossingen op het gebied van Bitcoin-technologie en financiële diensten aan banken, verzekeraars, bedrijven en instellingen. Het bedrijf en zijn producten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van regelgeving, audit en governance. NYDIG heeft dochterondernemingen die zowel een BitLicense als een Limited Purpose Trust Charter van het New York State Department of Financial Services hebben.

Bottlepay is beschikbaar in het VK en in heel Europa. Kijk voor meer informatie op bottlepay.com.

Over NYDIG

NYDIG is een bitcoin-bedrijf dat aan een meer inclusief economisch systeem werkt. Het full-stack bitcoin-platform, dat technologie en financiële diensten levert aan bedrijven in een breed scala aan sectoren, is gebouwd op basis van de hoogste veiligheids-, regelgevende en operationele normen. NYDIG is de poort naar een nieuw tijdperk van financiële producten die de bitcoin voor iedereen toegankelijker maken. Kijk voor meer informatie op nydig.com of maak verbinding op LinkedIn en Twitter.

Over Bottlepay

Bottlepay maakt betalingsproducten voor de Bitcoin- en Lightning-netwerken, zodat klanten en bedrijven het open monetaire systeem van de toekomst kunnen gebruiken. Bottlepay houdt zich aan de Britse antiwitwasvoorschriften.

