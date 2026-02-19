Boyd présentera son leadership en refroidissement liquide au salon Data Centre World London 2026

L'entreprise promeut l'infrastructure IA de l'Europe grâce à des solutions de refroidissement liquide évolutives et performantes

LONDRES, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Boyd, leader mondial des technologies de refroidissement à haut rendement énergétique, sera présent au salon Data Centre World London 2026 les 4 et 5 mars 2026 à ExCeL Londres, où il présentera ses derniers systèmes de refroidissement liquide conçus pour les centres de données AI, les environnements de colocation et les opérateurs à grande échelle. Boyd proposera également une session de conférences de Ryan J. McGlen, CEng, PhD, qui présentera « Architecting the Data Center Cooling Circuit from 'Chip-to-Ambient'™ », offrant un aperçu technique de la conception future du refroidissement liquide pour les architectures de centres de données axées sur l'IA. Face à l'accélération de la demande d'ordinateurs à haute densité, l'implantation européenne existante de Boyd la positionne comme un partenaire régional de premier plan pour l'infrastructure de refroidissement avancée, combinant échelle de fabrication, profondeur d'ingénierie et capacité de service pour le cycle de vie complet.

Boyd ROL2300 Cooling Distribution Unit (CDU) Boyd Liquid Cold Plates (LCPs) within a Liquid Cooling Loop (LCL) for cooling high performance AI processors or GPUs

Les opérateurs de centres de données d'IA ont besoin d'un refroidissement liquide très fiable qui peut être déployé rapidement, intégré de manière optimale et pris en charge localement. Boyd fournit des systèmes liquides pour la prochaine génération d'ordinateurs, offrant une collaboration de conception dans la région, une expertise de mise en service et un soutien de maintenance à long terme qui aident les clients à réduire les risques, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à accélérer le temps de déploiement. Avec une fabrication européenne intégrée verticalement et une forte présence dans le domaine des services, Boyd offre une alternative différenciée aux fournisseurs mondiaux traditionnels en apportant une réponse plus rapide, une plus grande flexibilité et un modèle d'engagement plus axé sur les services pour les opérateurs qui modernisent leur infrastructure thermique.

« Boyd possède la technologie, l'expertise en ingénierie, l'échelle de fabrication régionale et le cadre de service de bout en bout nécessaires pour soutenir les déploiements de refroidissement liquide sur le marché européen en pleine expansion », déclare David Huang, président de la division Thermal Solutions de Boyd. « Nos clients nous font confiance pour la fiabilité de nos performances, la réactivité de notre partenariat et la fourniture de solutions complètes de refroidissement liquide, depuis le concept et la conception jusqu'à la mise en service et la maintenance continue, le tout dans la région. »

Les participants au salon Data Centre World London sont invités à rendre visite à l'équipe de Boyd sur le stand C193, où des experts seront disponibles pour discuter des systèmes de refroidissement liquide pour l'IA et le HPC, de l'assistance à l'intégration au niveau du système et de l'expansion des capacités européennes de Boyd.

