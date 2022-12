BPK9 International Hospital recebe certificação GHA para Serviços de Turismo Médico

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O órgão Global Healthcare Accreditation (GHA) tem o prazer de anunciar que o BPK9 International Hospital, em Bangkok, na Tailândia (https://www.bangpakokhospital.com/en/) recebeu a certificação GHA para Serviços de Turismo Médico.

O BPK9 International Hospital é um dos principais hospitais particulares da Tailândia, oferecendo aos pacientes locais e internacionais acesso a uma equipe especializada de médicos, aos mais modernos equipamentos médicos, e ao mais alto padrão de atendimento médico.

O GHA é reconhecido como líder global de certificação nas áreas de segurança, saúde e bem-estar, tendo desenvolvido padrões internacionais em turismo médico (também conhecido como viagem médica e turismo de saúde) certificados pela ISQua. O órgão GHA desenvolve normas profissionais de turismo médico em consulta com os principais especialistas globais nos setores que representa, incluindo profissionais de saúde, seguradoras e empregadores. O selo de certificação GHA ajuda a estabelecer confiança, demonstrando aos pacientes e agentes internacionais que a organização implementou procedimentos e políticas desenvolvidos para mitigar os riscos aos pacientes de turismo médico e melhorar a experiência do paciente em cada etapa de sua jornada.

O BPK9 International Hospital foi notificado oficialmente sobre o status de sua certificação em 24 de novembro de 2022, após ter concluído uma pesquisa de certificação de quatro dias, conduzida por dois pesquisadores do GHA. Dr. Bhana Chantrarakamol, Diretor Executivo do BPK9 International Hospital, afirmou: "Como um dos principais centros médicos da Tailândia, o BPK9 International Hospital atende milhares de pacientes do mundo todo, oferecendo-lhes cuidados da mais alta qualidade — desde o primeiro contato até o paciente voltar para casa. Nossa abordagem centrada no paciente é combinada com procedimentos médicos de ponta, que atendem aos mais rigorosos critérios internacionais de qualidade e são fornecidos por médicos altamente qualificados. Escolhemos o Global Healthcare Accreditation, porque ele se concentra no aprimoramento de todo o atendimento de turismo médico, garantindo que tenhamos os processos certos para oferecer consistentemente uma experiência de alta qualidade para os pacientes".

O objetivo do processo de certificação GHA é posicionar os profissionais de saúde de modo que atraiam e atendam pacientes de turismo médico, melhorando não apenas os resultados clínicos e a satisfação do paciente, como também impactando positivamente o desempenho comercial das organizações.

Renée-Marie Stephano, Diretora Executiva Interina do GHA, declarou: "À medida que deixamos para trás os anos de pandemia, esperamos que os pacientes em viagem estejam mais exigentes do que nunca ao reexaminar suas opções de saúde. O Global Healthcare Accreditation (GHA) estabelece o padrão para organizações prontas para conquistar a confiança dos pacientes por meio da implementação e validação de práticas recomendadas que priorizam a segurança e a experiência do paciente. Parabenizamos o BPK9 International Hospital, um dos principais centros médicos da Tailândia, por receber a certificação GHA e por seu compromisso em apoiar as necessidades dos pacientes de turismo médico".

Sobre o BPK9 International Hospital:

O BPK9 International Hospital é um dos oito hospitais do BPK Hospital Group, fundado há 42 anos. O hospital está localizado a apenas 30 minutos do Aeroporto Suvarnabhumi, em Rama 2 Road, em Bangkok. Há mais de 10 anos, o BPK9 vem cuidando de pacientes internacionais do mundo todo. Temos uma equipe de médicos especializados, equipamentos médicos modernos e funcionários experientes no apoio a todos os pacientes e suas famílias, oferecendo nossa calorosa recepção.

Sobre o Global Healthcare Accreditation (GHA):

Fundado em 2016,, o Global Healthcare Accreditation é o único órgão de certificação focado exclusivamente em serviços de turismo médico e bem-estar. Os padrões internacionais e as normas profissionais do GHA para turismo médico foram desenvolvidos em consulta com os principais especialistas globais do setor, incluindo provedores, seguradoras e empregadores comprometidos a estabelecer as práticas recomendadas em turismo médico e turismo de saúde e bem-estar, apoiando os provedores na validação da qualidade e experiência do paciente, aumentando a visibilidade e implementando um modelo de negócios sustentável para provedores ao longo de todo o atendimento de turismo médico. Em 2019, o GHA recebeu a certificação International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) da ISQua.

As organizações interessadas em entrar em contato com o Global Healthcare Accreditation (GHA) podem fazer uma solicitação em [email protected] | Tel. dos EUA: 001.561.228.4014 | www.GlobalHealthcareAccreditation.com

FONTE Global Healthcare Accreditation

