BRACCO TRIPLE LA PRODUCTION DE SON AGENT DE CONTRASTE INNOVANT POUR LES ULTRASONS À GENÈVE, EN INAUGURANT UNE DEUXIÈME INSTALLATION

L'investissement important permet d'augmenter la production de microbulles CEUS. La plateforme d'imagerie pour l'échographie, fruit de la recherche de Bracco, aide les médecins du monde entier à obtenir des données diagnostiques plus précises, améliorant la qualité de vie des patients et facilitant les plans de traitement personnalisés.

PLAN-LES-OUATES, Suisse, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Plus de 80 millions d'euros ont été investis pour construire Hexagon, un nouveau site de production situé à côté de l'usine historique de 1997 qui, lorsqu'il sera pleinement opérationnel, triplera la production et la distribution de l'un des principaux produits issus de la recherche de Bracco. Le nouveau bâtiment multifonctionnel fournira au monde entier l'agent de contraste innovant pour les ultrasons basé sur les microbulles, qui permet un diagnostic en temps réel et offre une plus grande polyvalence ainsi qu'une plus grande durabilité. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la longue histoire de succès du groupe Bracco. Fondée à Milan en 1927, l'entreprise est aujourd'hui présente dans 100 pays tout en conservant ses fortes racines italiennes. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros et emploie plus de 3 700 personnes.

Fulvio Renoldi Bracco (Vice Chairman and CEO of Bracco Imaging) & Diana Bracco (President and CEO of Bracco Group)

Les liens avec la Suisse sont très anciens : d'abord le Centre de recherche, il y a près de 40 ans, puis le site de production de Plan-les-Ouates. « Tout a commencé par une collaboration entre notre département de recherche et l'Institut suisse Battelle, qui nous a permis d'explorer les modalités de pointe de l'imagerie diagnostique », se souvient Diana Bracco, présidente et directrice générale du groupe. « Grâce à ce nouvel investissement majeur, nous serons en mesure de répondre à la forte demande mondiale pour nos produits. Pour nous, en tant qu'entreprise familiale, c'est à la fois une réussite et une grande fierté d'être capable de rivaliser à l'échelle mondiale dans un secteur aussi technologiquement avancé. Nous avons investi en moyenne 12,5 millions de francs par an au cours de la dernière décennie dans la R&D au Centre de recherche de Genève », a conclu Diana Bracco, « employant plus de 45 scientifiques et chercheurs. En outre, c'est précisément la proximité du département de recherche et développement avec la production qui est un facteur essentiel du succès de Bracco Suisse. »

L'échographie avec renforcement des contrastes est une modalité d'imagerie diagnostique non invasive, à haute sensibilité et sans radiation, capable d'améliorer la visibilité, et donc l'évaluation, des cavités cardiaques, des vaisseaux sanguins et de la vascularisation des tissus. Les microbulles ont également un énorme potentiel dans le domaine de la médecine de précision car elles peuvent servir de vecteurs de produits pharmaceutiques, activant l'ouverture temporaire de la barrière tissulaire vasculaire et optimisant ainsi l'effet thérapeutique, le rendant aussi ciblé et efficace que possible.

« Bracco a toujours été à la pointe du progrès scientifique car l'innovation est dans notre ADN », a déclaré Fulvio Renoldi Bracco, vice-président et directeur général de Bracco Imaging. « Avec ce projet ambitieux, qui nous permet de tripler et d'étendre nos lignes de production, Bracco vise à devenir le leader mondial dans le secteur du CEUS. Nous voyons le potentiel de cette modalité comme complément aux rayons X, à la résonance magnétique et à la TEP/SPECT pour aider les systèmes de santé à fournir des soins plus efficaces à leurs patients. Notre plateforme de microbulles est une technologie médicale de pointe plus pratique qui ajoute de la valeur à l'imagerie diagnostique. Nous continuerons à investir dans ce domaine dans un avenir proche, car il a déjà donné d'excellents résultats au niveau international. »

La journée d'inauguration de la nouvelle usine - un bâtiment de 4 étages caractérisé par un design contemporain et construit selon les normes de durabilité les plus rigoureuses - a commencé par une cérémonie symbolique de coupure du ruban à laquelle ont participé, aux côtés de Diana Bracco et Fulvio Renoldi Bracco, Anne Lévy, Directrice de l'OFSP - Office Fédéral de la Santé Publique, Xavier Magnin, maire de Plan-les-Ouates, Monika Schmutz Kirgöz, ambassadeur de Suisse en Italie, Gian Lorenzo Cornado, ambassadeur d'Italie en Suisse, Alexandre Epalle, directeur général du développement économique, de la recherche et de l'innovation du canton de Genève et Simona Loizzo, membre du Parlement italien. Dans leurs discours, les ambassadeurs des deux pays ont souligné les relations amicales entre l'Italie et la Suisse, la valeur de l'investissement dans le canton de Genève et le rôle de Bracco dans l'un des secteurs les plus avancés des sciences de la vie et de la prévention.

L'après-midi, le symposium scientifique « Bubble Power - Imaging & Beyond » s'est tenu à l'auditorium Spark pour célébrer l'événement. Modérée par Fabio Tedoldi, responsable de la recherche et du développement au niveau mondial chez Bracco Imaging, la convention a été introduite par Cristina Messa, professeur titulaire d'imagerie diagnostique et de radiothérapie à l'université de Milano-Bicocca et ancien ministre italien de l'université et de la recherche, et des discours de Alberto Spinazzi, Senior Vice President, Chief Medical and Regulatory Officer, Thierry Bettinger, Geneva Research Center Director et Vincent Letondal, Site Manager-Operations Director de Bracco Suisse, ainsi que de nombreuses contributions précieuses de scientifiques, de managers et de spécialistes internationaux.

Bracco est un groupe international actif dans plus de 100 pays dans le secteur des soins de santé et un leader dans le domaine de l'imagerie diagnostique. Elle emploie plus de 3 700 personnes et son chiffre d'affaires annuel consolidé s'élève à environ 1,8 milliard d'euros, dont 88 % proviennent des ventes internationales. Dans le domaine de la recherche et du développement , l'entreprise investit environ 10 % de son chiffre d'affaires de référence dans les secteurs du diagnostic par imagerie et des dispositifs médicaux et dispose d'un portefeuille de plus de 2 600 brevets.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2550333/Gruppo_Bracco.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2523407/Bracco_Logo.jpg