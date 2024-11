BRACCO VERDREIFACHT DIE PRODUKTION SEINES INNOVATIVEN KONTRASTMITTELS FÜR ULTRASCHALL IN GENF UND WEIHT EINE ZWEITE ANLAGE EIN

Die bedeutende Investition steigert die Produktion von CEUS-Mikrobläschen

Die Bildgebungsplattform für Ultraschall, das Ergebnis von Braccos Forschung, unterstützt Ärzte auf der ganzen Welt mit genaueren Diagnosedaten, verbessert die Lebensqualität der Patienten und erleichtert personalisierte Behandlungspläne

PLAN-LES-OUATES, Schweiz, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Mehr als 80 Millionen Euro wurden in den Bau von Hexagon investiert, einer neuen Produktionsstätte, die sich neben dem historischen Werk aus dem Jahr 1997 befindet und die, wenn sie voll in Betrieb ist, die Produktion und den Vertrieb eines der führenden Produkte aus der Bracco-Forschung verdreifachen wird. Das neue multifunktionale Gebäude wird die Welt mit dem innovativen Ultraschallkontrastmittel auf der Basis von Mikrobläschen versorgen, das eine Echtzeitdiagnose ermöglicht und eine größere Vielseitigkeit sowie Nachhaltigkeit bietet. Es ist der jüngste Meilenstein in der langjährigen Erfolgsgeschichte der Bracco-Gruppe. Das 1927 in Mailand gegründete Unternehmen ist heute in 100 Ländern tätig, hat aber seine starken italienischen Wurzeln beibehalten und erwirtschaftet einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro mit über 3.700 Mitarbeitern.

Die Beziehungen zur Schweiz reichen weit zurück: Vor fast 40 Jahren wurde zunächst das Forschungszentrum und dann die Produktionsstätte in Plan-les-Ouates eröffnet. „Alles begann mit der Zusammenarbeit zwischen unserer Forschungsabteilung und dem Schweizer Battelle-Institut, die es uns ermöglichte, modernste Modalitäten der diagnostischen Bildgebung zu erforschen", erinnert sich Diana Bracco, Präsidentin und CEO der Gruppe. „Durch diese neue Großinvestition werden wir in der Lage sein, die hohe weltweite Nachfrage nach unseren Produkten zu befriedigen. Für uns als Familienunternehmen ist es sowohl eine Errungenschaft als auch eine große Quelle des Stolzes, in einem technologisch so fortschrittlichen Sektor auf globaler Ebene konkurrieren zu können. Wir haben in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 12,5 Millionen Franken pro Jahr in die Forschung und Entwicklung im Genfer Forschungszentrum investiert", so Diana Bracco, „und beschäftigen dort mehr als 45 Wissenschaftler und Forscher. Zudem ist gerade die Nähe der Forschungs- und Entwicklungsabteilung zur Produktion ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Bracco Suisse."

Der kontrastverstärkte Ultraschall ist ein hochempfindliches, nicht invasives, strahlungsfreies bildgebendes Diagnoseverfahren, das die Sichtbarkeit und damit die Beurteilung von Herzhöhlen, Blutgefäßen und Gewebevaskularität verbessert. Mikrobläschen haben auch ein enormes Potenzial im Bereich der Präzisionsmedizin, denn sie können als Vektoren für Arzneimittel dienen, die eine vorübergehende Öffnung der Gefäßschranke bewirken und so die therapeutische Wirkung optimieren, damit sie so gezielt und wirksam wie möglich ist.

„Bracco stand schon immer an der Spitze des wissenschaftlichen Fortschritts, denn Innovation liegt in unserer DNA", erklärte Fulvio Renoldi Bracco, stellvertretender Vorsitzender und CEO von Bracco Imaging. „Mit diesem ehrgeizigen Projekt, das es uns ermöglicht, unsere Produktionslinien zu verdreifachen und zu erweitern, will Bracco zum weltweiten Marktführer im CEUS-Sektor werden. Wir sehen das Potenzial dieser Modalität als Ergänzung zu Röntgen, Magnetresonanz und PET/SPECT, um den Gesundheitssystemen eine effizientere Versorgung ihrer Patienten zu ermöglichen. Unsere Mikroblasen-Plattform ist eine komfortable, hochmoderne medizinische Technologie, die einen Mehrwert für die diagnostische Bildgebung darstellt. Wir werden in naher Zukunft weiter in diesen Bereich investieren, da er international bereits hervorragende Ergebnisse erzielt hat."

Der Tag der Einweihung des neuen Werks - ein vierstöckiges Gebäude, das sich durch ein modernes Design auszeichnet und nach strengsten Nachhaltigkeitsstandards gebaut wurde - begann mit einer symbolischen Zeremonie des Durchschneidens des Bandes, an der neben Diana Bracco und Fulvio Renoldi Bracco auch Anne Lévy, Direktorin des BAG - Bundesamt für Gesundheit, teilnahm, Xavier Magnin, Bürgermeister von Plan-les-Ouates, Monika Schmutz Kirgöz, Botschafterin der Schweiz in Italien, Gian Lorenzo Cornado, Botschafter Italiens in der Schweiz, Alexandre Epalle, Generaldirektor für wirtschaftliche Entwicklung, Forschung und Innovation des Kantons Genf und Simona Loizzo, Abgeordnete des italienischen Parlaments. In ihren Reden hoben die Botschafter der beiden Länder die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Italien und der Schweiz, den Wert der Investitionen im Kanton Genf und die Rolle von Bracco in einem der fortschrittlichsten Sektoren der Biowissenschaften und der Prävention hervor.

Am Nachmittag fand im Spark Auditorium das wissenschaftliche Symposium „Bubble Power - Imaging & Beyond" statt, um das Ereignis zu feiern. Unter der Moderation von Fabio Tedoldi, Head of Global Research & Development bei Bracco Imaging, wurde der Kongress von Cristina Messa, Professorin für diagnostische Bildgebung und Strahlentherapie an der Universität Mailand-Bicocca und ehemalige italienische Ministerin für Universität und Forschung, eingeleitet, und Reden von Alberto Spinazzi, Senior Vice President, Chief Medical and Regulatory Officer, Thierry Bettinger, Direktor des Genfer Forschungszentrums und Vincent Letondal, Site Manager-Operations Direktor, Bracco Suisse, sowie zahlreiche wertvolle Beiträge von internationalen Wissenschaftlern, Managern und Spezialisten.

Bracco ist eine internationale Gruppe in über 100 Ländern weltweit im Gesundheitswesen tätig und führend in der diagnostischen Bildgebung . Es beschäftigt über 3.700 Mitarbeiter und erzielt einen konsolidierten Jahresumsatz von rund 1,8 Milliarden Euro, davon 88 % im internationalen Geschäft. Im Bereich Forschung und Entwicklung investiert das Unternehmen etwa 10 % des Referenzumsatzes in die Bereiche bildgebende Diagnostik und medizinische Geräte und verfügt über ein Portfolio von über 2.600 Patenten.

