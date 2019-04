Bradesco - Resultados no 1º Trimestre de 2019

SÃO PAULO, 25 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Apresentamos os principais números obtidos pelo Bradesco (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4,NYSE: BBD):

1. O Lucro Líquido Recorrente no 1º trimestre foi de R$6,2 bilhões, aumento de 7,0% em relação ao trimestre anterior e 22,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, correspondendo a R$2,83 por ação com rentabilidade no trimestre sobre o Patrimônio Líquido de 20,5%.

2. O Resultado Operacional no 1º trimestre foi de R$8,9 bilhões, aumento de 3,1% em relação ao trimestre anterior e 15,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

3. O Lucro Líquido da Bradesco Seguros no 1º trimestre foi de R$1,8 bilhão, aumento de 1,8% em relação ao trimestre anterior e 16,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Índice de Sinistralidade atingiu 68,5% uma melhora de 1,9p.p. com relação ao trimestre anterior e o Índice Combinado atingiu 80,3% uma melhora de 0,5p.p. com relação ao trimestre anterior.

4. Os Ativos Totais, em março de 2019, registraram saldo de R$1,388 trilhão, crescimento de 0,2% em relação ao saldo do trimestre anterior. O retorno anualizado sobre os Ativos Médios foi de 1,8%.

5. A Carteira de Crédito Expandida em março de 2019 atingiu R$ 548,3 bilhões, crescimento de 3,1% em relação ao trimestre anterior e 12,7% com relação ao mesmo período no ano anterior.

6. A Margem Financeira Total foi de R$14,1 bilhões, um crescimento de 4,2% com relação ao mesmo período do ano anterior e uma redução de 4,7% em relação ao trimestre anterior.

7. A inadimplência acima de 90 dias no 1º trimestre foi de 3,3%, uma melhora de 0,2 p.p. com relação ao trimestre anterior e 1,1 p.p. com relação ao mesmo período no ano anterior, permitindo redução relevante de 8,4% nas Despesas com Provisão para Perdas de Crédito comparando-se com o mesmo período do ano anterior.

8. As Receitas de Prestação de Serviços foram 4,3% menores que no trimestre anterior e 2,4% maiores quando comparadas com o 1º trimestre de 2018.

9. Os Recursos Captados e Administrados somaram R$ 2,205 trilhões, um crescimento de 1,1% em relação ao trimestre anterior e 8,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

10. O Patrimônio Líquido, em março de 2019 somou R$ 126,674 bilhões, um crescimento de 4,6% em relação ao trimestre anterior e 11,3% em relação a março de 2018.

11. O Índice de Basiléia Nível I em março de 2019 foi de 14,4% um aumento de 70 p.p. em relação ao trimestre anterior.

A Apresentação da Teleconferência, a Análise Gerencial dos Resultados assim como as Demonstrações Contábeis completas estão disponíveis no Site de Relações com Investidores - bradesco.com.br/ri.

CONTATO:

Área de Relações com Investidores

Tel.: 11-2194-0922

e-mail: investidores@bradesco.com.br

FONTE Banco Bradesco S.A.

SOURCE Banco Bradesco S.A.