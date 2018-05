Brainomix et Olea Medical unissent leurs forces pour révolutionner l'imagerie relative à l'AVC, grâce à e-STROKE SUITE

Brainomix, basé à Oxford (Royaume-Uni) et Olea Medical, implantée à La Ciotat (France), ont uni leurs forces pour lancer e-STROKE SUITE. e-STROKE SUITE est la solution d'imagerie la plus complète pour l'AVC, appelée à transformer la façon dont l'imagerie est utilisée sur le terrain. C'est la solution d'imagerie la plus globale, disponible partout pour un usage clinique, intégrant des algorithmes d'intelligence artificielle (IA), des méthodes de post-traitement bayésiennes brevetées et le big data, pour soutenir l'évaluation de la TDM, de l'angio-TDM et le balayage par IRM et TDM.

Les éléments de base d'e-STROKE SUITE comprennent e-ASPECTS et Olea Sphere®, qui sont des solutions d'imagerie médicale conçues par les deux sociétés, déjà utilisées dans les hôpitaux du monde entier. L'offre e-STROKE SUITE comprend également la solution logicielle e-CTA, récemment lancée par Brainomix.

Brainomix, créé au sein de l'Université d'Oxford, en 2010, est devenu un leader mondial des logiciels d'imagerie médicale reposant sur l'IA. La société s'attache à améliorer l'état des patients atteints de troubles neurologiques et cérébrovasculaires. Les solutions logicielles de Brainomix, brevetées et validées cliniquement, sont utilisées au quotidien dans l'exercice clinique des principaux centres de prise en charge des AVC, dans plus de 16 pays à travers le monde ; des plans d'expansion étant prévus pour 2018.

Olea Medical a acquis une forte crédibilité en concevant des technologies de pointe et des partenariats avec des institutions de référence à travers le monde. Forte de plus de 100 publications scientifiques relatives à ses technologies appliquées à la gestion de l'AVC dans la pratique clinique, dans plus de 300 des centres médicaux les plus prestigieux au monde, Olea Medical est la référence en matière de post-traitement avancé, standardisé et indépendant de tout constructeur d'images IRM, en termes qualitatifs et quantitatifs.

Le Dr Michalis Papadakis, PDG de Brainomix, a déclaré : « Nous annonçons aujourd'hui aux victimes d'AVC ce que nous estimons être un jalon important concernant l'imagerie relative aux AVC. Ce qui lie les deux entreprises, c'est l'objectif commun d'améliorer la vie des patients victimes d'AVC, grâce aux toutes dernières technologies d'imagerie. Notre nouvelle e-STROKE SUITE fait office d'outil normalisé et rapide d'aide à la décision, pour aider les praticiens à opter pour le traitement adéquat, en s'appuyant sur l'analyse quantitative de la TDM, de l'angio-TDM et du balayage par IRM et TDM. »

« Il y a dix ans, Olea a été créé en se fixant pour principale mission d'améliorer le diagnostic au bénéfice de la vie », a déclaré Fayçal Djeridane, le PDG d'Olea Medical. « L'AVC était, à l'époque, notre principale préoccupation. C'est désormais l'une de nos grandes priorités. Aujourd'hui, outre notre approche innovante dans le post-traitement de pointe, nous sommes heureux d'unir nos forces à Brainomix pour fournir aux médecins les technologies les plus remarquables, pour le plus grand bien des patients à travers le monde. J'ai foi en ce que ce partenariat fasse une vraie différence en matière de soins aux patients et donne un nouvel espoir à ceux qui souffrent de cet état grave. »

Le professeur István Szikora, neuroradiologue interventionnel à l'Institut national des neurosciences, en Hongrie, a déclaré : « La pratique clinique en matière d'AVC exige un flux de travail d'imagerie unique, qui peut accélérer et normaliser l'interprétation de la TDM, de l'angio-TDM et du balayage par IRM et TDM, en vue de favoriser une prise de décision rapide et précise. Il est essentiel que les solutions logicielles d'imagerie prennent en charge ce flux de travail et qu'elles soient appliquées dans les centres de traitement complet pour l'AVC, mais aussi dans l'ensemble du réseau des hôpitaux traitants. Ces solutions devraient être regroupées dans un seul progiciel et nous suivons donc avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme les efforts communs de Brainomix et d'Olea Medical, deux leaders dans le domaine des logiciels d'imagerie médicale pour l'AVC, pour lancer e-STROKE SUITE. »

À propos de Brainomix :

Brainomix, un éditeur de logiciels de diagnostic médical, a été créé en 2010. Il s'agit d'une émanation de l'université d'Oxford. Il entend améliorer l'état des patients souffrant de troubles neurologiques et cérébrovasculaires. Brainomix concentre actuellement ses efforts sur l'AVC aigu. En développant un logiciel d'imagerie médicale de premier plan, reposant sur l'intelligence artificielle et en le mettant à la disposition des médecins, Brainomix se fixe pour objectif d'aider ces derniers à prendre des décisions thérapeutiques qui sauvent des vies, en leur permettant de choisir le traitement approprié pour chaque patient victime d'un AVC.

À propos d'Olea :

Olea Medical®, une société appartenant à Canon Medical Systems Corporation, est un fournisseur de solutions avancées de post-traitement d'images IRM et scanner (TDM). Implantée à La Ciotat (France), la société conçoit et commercialise une gamme d'applications d'imagerie médicale innovantes, Olea Sphere®, améliorant de manière significative le diagnostic et le suivi. Elle jouit d'une forte crédibilité grâce à la domestication d'une technologie de pointe et de partenariats avec des institutions de référence à travers le monde. En appliquant à l'imagerie médicale des méthodes d'optimisation et des algorithmes bayésiens brevetés, Olea Medical® est devenue la référence incontestée du post-traitement avancé, standardisé et indépendant de tout constructeur d'images IRM, offrant une analyse qualitative et quantitative. Couvrant à la fois l'imagerie morphologique et fonctionnelle, les solutions de post-traitement d'Olea Medical® rendent accessibles en clinique courante des méthodes mathématiques complexes permettant d'accéder facilement à des biomarqueurs précis et robustes, en vue d'améliorer la confiance diagnostique et l'évaluation de la réponse au traitement.

