BRAINS BIOCEUTICAL NOMME L'ANCIEN DIRECTEUR EXÉCUTIF DE GLAXOSMITHKLINE BILL PURVES AU POSTE DE CCO

Cette annonce fait suite à la nomination par la société de l'ancien directeur général de Bio Gen au poste de président de Brains Bio

VANCOUVER, BC et ROYAUME-UNI, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Bill Purves, un cadre pharmaceutique accompli doté d'un sens des affaires et d'une clairvoyance créative indiscutables, a rejoint Brains Bioceutical en tant que directeur commercial (CCO). Le parcours impressionnant de Purves en matière de positionnement des organisations pour le succès, de création de réseaux solides et de stimulation de la croissance des ventes de plusieurs millions de dollars aideront Brains Bioceutical à se hisser directement au sommet.

En tant que directeur général de Brains Bioceutical, un fabricant mondial d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) d'origine naturelle, M. Purves est à la pointe dans la recherche et le développement des cannabinoïdes pour les secteurs de la santé et du bien-être. Responable des opérations mondiales de vente et de marketing de la société, M. Purves est prêt à diversifier les offres de produits uniques de la société tout en jouant un rôle central dans l'évolution de la science des cannabinoïdes.

« Après de nombreuses années dans l'industrie pharmaceutique, ainsi que le temps passé à travailler dans l'industrie du cannabis, j'ai la plus grande confiance dans ce que nous faisons chez Brains Bioceutica », déclare Bill Purves, directeur commercial de Brains Bioceutical. « Je suis enthousiaste à l'idée de voir le potentiel des produits pharmaceutiques cannabinoïdes se concrétiser et les impacts positifs que cela aura dans les avancées pharmacologiques. Nous regardons l'avenir du traitement et de la prévention des maladies ici à Brains Bioceutical. »

Vétéran de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie des phytocannabinoïdes, M. Purves est l'homme idéal pour diriger la stratégie de développement commercial de Brains Bioceutical, explorer de nouvelles sources de revenus et consolider les relations avec les clients existants et potentiels. Il a démarré sa carrière dans l'industrie pharmaceutique chez GlaxoSmithKline en 1994 (connu à l'époque sous le nom de GlaxoWellcome) en tant qu'analyste financier principal, avant d'occuper le poste de directeur financier (CFO) des opérations commerciales de la société en Afrique subsaharienne. Cinq ans plus tard, Purves a été promu au poste de directeur exécutif du développement commercial international de GlaxoSmithKline, chargé de la planification stratégique et du soutien au développement du marché dans l'ensemble de l'unité commerciale internationale de la société.

Ses activités entrepreneuriales ont débuté avec Iroko Pharmaceuticals en 2007, où M. Purves était responsable de la mise en place des réseaux de vente et de distribution mondiaux de la société pour les produits génériques de marque et les produits de prescription spécialisés. Il a ensuite cofondé et agi en tant que membre directeur de Windhoek Healthcare, une société d'investissement dans le secteur de la santé basée aux États-Unis, qui a lancé trois sociétés pharmaceutiques spécialisées. Purves est entré dans l'industrie du cannabis médical en 2018 lorsqu'il a été embauché par Jacana, une société jamaïcaine de cannabis médical, en tant que CCO et CFO. À ces postes, Purves a contribué à transformer la start-up en une entreprise de cannabis médical entièrement intégrée verticalement, avec des branches d'activité comprenant la recherche et le développement, la culture, la production et l'extraction.

Dans son rôle actuel au sein de Brains Bioceutical, Purves est en mesure de combiner sa passion et son expérience dans l'industrie pharmaceutique avec son expérience de travail avec une start-up de développement de cannabis médical. Conscient des lacunes importantes de la recherche pharmacologique, M. Purves s'engage à faire progresser la science des cannabinoïdes, à générer de la propriété intellectuelle et à stimuler l'investissement et l'innovation dans cette industrie émergente.

« La position de Brains est parfaite pour capitaliser rapidement sur notre API Cannabinoïdes leader de l'industrie via l'industrie pharmaceutique, et maintenant avec la validation Novel Foods dans l'UE et au Royaume-Uni, Brains émergera comme le leader de l'industrie des nutraceutiques. Bill Purves, dans son rôle de directeur commercial de Brains Bio, est idéalement placé pour diriger ces catégories, au sein d'un leader mondial émergent », déclare Ricky Brar, PDG de Brains Bioceutical. « Son expérience sera un atout alors que nous continuons à innover et guider l'espace des cannabinoïdes. »

Avec des plans ambitieux pour la recherche et le développement, l'expansion des produits et la consolidation des partenariats mondiaux, Purves est impatient de mener Brains Bioceuticals vers un nouveau palier pour les solutions médicinales et de bien-être.

Pour de plus amples informations sur Brains Bio, veuillez consulter le site : www.brainsbioceutical.com.

À PROPOS DE BRAINS BIOCEUTICAL CORP

Brains Bio est le leader des cannabinoïdes et des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) phytochimiques fondés sur des données probantes, qui sont destinés à améliorer la qualité de vie et les options de traitement pour les consommateurs et les patients. Basée à Vancouver, au Canada et implantée au Royaume-Uni, Brains Bio est l'un des seuls producteurs d'IPA cannabinoïdes naturels à base de chanvre dans le monde. Forte d'une expertise inégalée et de connaissances institutionnelles en matière de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de développement de produits à base de cannabinoïdes, Brains Bio est stratégiquement positionnée pour être un pionnier mondial de l'innovation dans le domaine des soins de santé.

AVERTISSEMENT :

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs ou des informations prospectives (« énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de termes comme « planifier », « prévoir », « ne pas prévoir », « est prévu », « estimer », « avoir l'intention de », « anticiper », « ne pas anticiper » ou « croire », d'autres termes ou expressions similaires, ou de déclarations qui stipulent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront prises », « vont survenir » ou « vont être réalisés ». Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, compris dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur les attentes, les estimations et les projections à la date du présent communiqué. Tout énoncé faisant référence à des prévisions, des attentes, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses et des événements futurs, ou portant sur le rendement, n'est pas une déclaration de fait historique et peut être un énoncé prospectif. Les risques, les incertitudes et les autres facteurs associés aux énoncés prospectifs pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs sur lesquels les énoncés prospectifs de ce communiqué sont fondés sont raisonnables, rien ne garantit que ces énoncés s'avèreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés et aux renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué. Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué sont faits à la date du présent communiqué et la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations ou des événements futurs, ou pour tout autre motif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Site internet: www.brainsbio.com

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : Téléphone : 1-888-321-8003, e-mail : [email protected] Pour les relations avec les investisseurs : E-mail : [email protected]

SOURCE Brains Bioceutical Corp.