Brattle Group accueille Senthuran Rudran, ancien économiste de la CMA, au sein de son cabinet spécialisé dans la concurrence européenne

LONDRES, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Brattle Group est heureux d'accueillir Senthuran Rudran dans son bureau de Londres en tant que Senior Associate dans son cabinet Antitrust et Concurrence. Ancien directeur adjoint de l'économie à la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni, M. Rudran apporte au cabinet une expérience approfondie en matière d'application des lois antitrust et de contrôle des fusions.

Senthuran Rudran | Senior Associate | The Brattle Group

M. Rudran a une grande expérience dans la conduite d'enquêtes de phases I et II sur les fusions et dans le soutien aux avocats pour les investigations antitrust pour le compte de la CMA. Il a fourni des conseils sur des questions couvrant les secteurs pharmaceutique, aérien, ferroviaire, des médias de diffusion et des technologies financières, entre autres, et a travaillé avec des agences gouvernementales britanniques, la Commission européenne, la Commission fédérale du commerce des États-Unis et d'autres régulateurs, ainsi qu'avec des organisations et des agences internationales.

« L'expérience approfondie de Sen au sein de la CMA, tant dans l'équipe économique que dans l'équipe des recours, sera très précieuse pour nos clients dans le cadre d'opérations de fusion et d'enquêtes sur la concurrence », déclare Peter Davis, Brattle Principal et co-responsable de la pratique européenne en matière de concurrence.

M. Rudran rejoint l'équipe de spécialistes de l'économie et de la finance de Brattle, basée à Londres, Paris, Espagne et Rome, afin de renforcer l'expertise du cabinet en matière de concurrence et de réglementation sur le marché britannique. Les partners à Londres sont le Principal et co-responsable de la pratique européenne en matière de concurrence Pinar Bagci, Davis et le Principal Can Çeliktemur. L'équipe en charge de la Concurrence européenne de Brattle a une grande expérience de l'assistance aux clients dans le cadre des procédures de contrôle des fusions et des enquêtes de concurrence au Royaume-Uni et dans toute l'Europe, notamment en ce qui concerne les transactions horizontales et verticales, les enquêtes sur les abus de position dominante, les enquêtes sur les accords anticoncurrentiels, les enquêtes de marché et les aides d'État.

« Je suis ravi de passer à la consultance avec les experts reconnus de Brattle en matière d'antitrust et de concurrence », déclare M. Rudran. « Je me réjouis de collaborer avec Pinar, Peter, Can et d'autres experts du cabinet - tant à Londres que dans d'autres régions du monde - sur des questions de contrôle des fusions et d'application de la législation antitrust.

Pour plus d'informations sur M. Rudran, veuillez consulter sa biographie complète à l'adresse suivante : https://www.brattle.com/experts/senthuran-rudran/. Pour en savoir plus sur les compétences de Brattle en matière d'antitrust et de concurrence en Europe, veuillez consulter le site https://www.brattle.com/practices/antitrust-competition/europe/.

