The Brattle Group begrüßt den ehemaligen CMA-Ökonomen Senthuran Rudran in ihrer europäischen Wettbewerbspraxis

LONDON, 14. November 2024 /PRNewswire/ – The Brattle Group freut sich, Senthuran Rudran in ihrem Londoner Büro als Senior Associate im Bereich Kartellrecht und Wettbewerb begrüßen zu dürfen. Als ehemaliger Assistant Director of Economics bei der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) bringt Herr Rudran umfangreiche Erfahrungen in der Kartellrechtsdurchsetzung und Fusionskontrolle in die Kanzlei ein.

Senthuran Rudran | Senior Associate | The Brattle Group

Herr Rudran verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Fusionsuntersuchungen der Phasen I und II sowie in der Unterstützung von Anwälten bei kartellrechtlichen Untersuchungen im Auftrag der CMA. Er hat u. a. in den Bereichen Pharmazie, Luftfahrt, Eisenbahn, Rundfunkmedien und Finanztechnologie beraten und mit britischen Regierungsbehörden, der Europäischen Kommission, der US Federal Trade Commission und anderen Regulierungsbehörden sowie internationalen Organisationen und Behörden zusammengearbeitet.

„Sen's umfassende Erfahrung bei der CMA in den Bereichen Wirtschaft und Abhilfemaßnahmen wird für unsere Kunden bei Fusionsgeschäften und Wettbewerbsuntersuchungen sehr wertvoll sein", sagte Dr. Peter Davis, Principal bei Brattle und Co-Leiter der European Competition Practice des Unternehmens.

Herr Rudran stößt zu Brattles Team von Wirtschafts- und Finanzexperten in London, Paris, Spanien und Rom, um die umfassende Expertise der Kanzlei in Wettbewerbs- und Regulierungsfragen auf dem britischen Markt weiter zu stärken. Zu den Partnern in London gehören Principal und Co-Leiter der European Competition Practice Dr. Pinar Bagci, Dr. Davis, und Principal Dr. Can Çeliktemur. Das europäische Wettbewerbsteam von Brattle verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung von Mandanten bei Fusionskontrollverfahren und wettbewerbsrechtlichen Untersuchungen im Vereinigten Königreich und in ganz Europa, u. a. in Bezug auf horizontale und vertikale Transaktionen, Untersuchungen zum Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, Untersuchungen zu wettbewerbswidrigen Vereinbarungen, Marktuntersuchungen und staatliche Beihilfen.

„Ich freue mich darauf, mit den anerkannten Kartell- und Wettbewerbsexperten von Brattle zusammenzuarbeiten", sagte Herr Rudran. „Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Pinar, Peter, Can und anderen Experten der Kanzlei – sowohl in London als auch in anderen Ländern – in Fragen der Fusionskontrolle und Kartellrechtsdurchsetzung.

Weitere Informationen über Herrn Rudran finden Sie in seiner vollständigen Biografie unter https://www.brattle.com/experts/senthuran-rudran/. Wenn Sie mehr über die Kompetenzen von Brattle im Bereich europäisches Kartellrecht und Wettbewerb erfahren möchten, besuchen Sie bitte https://www.brattle.com/practices/antitrust-competition/europe/.

INFORMATIONEN ZU BRATTLE

The Brattle Group beantwortet komplexe Wirtschafts-, Finanz- und Regulierungsfragen für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungen in aller Welt. Wir zeichnen uns durch die Klarheit unserer Erkenntnisse und die Glaubwürdigkeit unserer Experten aus, zu denen führende internationale Akademiker und Branchenspezialisten gehören. Brattle hat 500 talentierte Mitarbeiter auf vier Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter brattle.com.

