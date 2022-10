Brattle Group da la bienvenida al Dr. Tim Reuter, economista de competencia

BRUSELAS, 3 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El Brattle Group ha dado la bienvenida al economista Dr. Tim Reuter a su oficina de Bruselas como director de la práctica europea de antimonopolio y competencia de la firma. El Dr. Reuter es un experto en economía de la competencia, especializado en el control de las fusiones, el abuso de posición dominante, los daños de los cárteles y los acuerdos horizontales y verticales en una amplia gama de industrias.

The Brattle Group welcomes new Principal, Dr. Tim Reuter.

"Con sus habilidades y su amplia experiencia trabajando con la Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia, Tim es una incorporación bienvenida al equipo de competencia de Brattle, que se encuentra en constante expansión en Europa", dijo Peter Davis, director y líder de la práctica europea de antimonopolio y competencia de Brattle. "Aportará valiosos conocimientos a nuestros clientes en Bruselas y en toda la UE".

Reconocido como un "Líder del futuro" por Who's Who Legal, el Dr. Reuter ha asesorado en casos llevados a cabo por la Comisión Europea y las autoridades nacionales en Francia, Alemania, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza. También ha actuado como testigo experto en casos de competencia ante diversos tribunales.

El Dr. Reuter ha escrito mucho sobre derecho de competencia y economía. Su trabajo se ha publicado en las principales publicaciones de la industria, como Review of Industrial Organization, Global Competition Litigation Review, y European Journal of Law and Economics.

"Brattle tiene una práctica de competencia de primera categoría, y estoy encantado de unirme a un equipo tan fuerte y colaborador", dijo el Dr. Reuter. "Estoy deseando trabajar con el equipo de Bruselas, así como con la red mundial de expertos de la firma".

Antes de incorporarse a Brattle, el Dr. Reuter fue director de una consultora centrada en la economía de la competencia. Anteriormente trabajó como stagiaire en DG Competition y recibió su diploma y doctorado en economía de la competencia por la Universidad de Konstanz.

ACERCA DE BRATTLE

El Brattle Group responde a complejas cuestiones económicas, financieras y normativas para empresas, bufetes de abogados y gobiernos de todo el mundo. Nos distinguimos por la claridad de nuestras ideas y la credibilidad de nuestros expertos, entre los que se encuentran destacados académicos internacionales y especialistas de la industria. Brattle cuenta con 500 profesionales con talento en cuatro continentes. Para más información, visite brattle.com.

