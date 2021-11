Brattle-Ökonomen verfassen Bericht zur Analyse eines Co-Investitionsprojekts für den Glasfaserausbau in Italien

ROM, 6. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- Wirtschaftswissenschaftler der Brattle Group haben heute einen Bericht veröffentlicht, in dem sie Co-Investitionsprojekte in ganz Europa und insbesondere ein Joint-Venture-Projekt zur Einführung von Glasfaser in Italien analysieren. FiberCop wurde gegründet, um sekundäre Glasfasernetze in weiten Teilen Italiens aufzubauen und zu betreiben. Es handelt sich um ein Co-Investitionsprojekt gemäß Artikel 76 des European Electronic Communication Code (EECC). In dem Bericht für Telecom Italia (TIM) bewertet ein Team von Brattle-Beratern die wirtschaftlichen Merkmale des FiberCop-Gemeinschaftsunternehmens im Lichte der ökonomischen Literatur über Co-Investitionen in große Infrastrukturprojekte, wobei der Schwerpunkt auf den Anreizen der Co-Investoren liegt, den Ausbau von Glasfasernetzen zu beschleunigen und den Wettbewerb zwischen und in den Netzen zu erhalten. Der Bericht erörtert die Merkmale von FiberCop, indem er das Projekt mit dem Glasfaserausbau in anderen europäischen Ländern vergleicht. Außerdem befasst er sich mit den Wettbewerbsbedenken, die von den Wettbewerbsbehörden im Zusammenhang mit Co-Investitionsprojekten geäußert wurden.

Der Einsatz von Glasfaserkabeln ist zwar gesellschaftlich wünschenswert und trägt zum Wirtschaftswachstum und zu umweltfreundlichen Zielen bei, da hier weniger Energie benötigt wird als für frühere Technologien, aber er ist auch kostspielig und finanziell riskant. Um die Geschwindigkeit und Abdeckung des Glasfaserausbaus zu erhöhen und gleichzeitig den Wettbewerb zu stärken, befürwortet der EECC Co-Investitionsprojekte, die es mehreren Unternehmen ermöglichen, gemeinsam in Glasfasernetze zu investieren. Das Ziel solcher Co-Investitionen besteht darin, die mit großen Infrastrukturinvestitionen verbundenen Kosten und Risiken zu teilen und gleichzeitig den langfristigen Wettbewerb zwischen mehreren Anbietern zu erhalten. Die genauen Einzelheiten des Co-Investitionsprojekts und die Besonderheiten der Einführung in einem Land beeinflussen die Abwägung zwischen (i) der Senkung der Einführungskosten und der Beschleunigung der Einführung und (ii) dem potenziellen Risiko einer Verringerung des nachgelagerten Wettbewerbs zwischen den Netzen oder innerhalb der Netze.

Die Analyse der Autoren zeigt, dass das FiberCop-Projekt mit den neuen Bestimmungen des EECC übereinstimmt und so konzipiert ist, dass es die Geschwindigkeit des Glasfaserausbaus in Italien erheblich steigern und gleichzeitig den Wettbewerb auf der Vorleistungs- und Endkundenebene erhalten kann. Der Bericht „Wirtschaftliche Analyse des FiberCop-Co-Investitionsprojekts" wurde verfasst von Academic Advisor Professor Kai-Uwe Kühn und den Direktoren Laurent Eymard und Konstantin Ebinger.

