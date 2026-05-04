Brayton Purcell LLP anuncia un veredicto de $ 17,450,000 en el primer caso de silicosis de fabricación de encimera de piedra artificial de Colorado

NOVATO, California, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 30 de abril de 2026, en Denver, Colorado, en el caso de Tyler Jordan y Caitlin Jordan v. Cambria Co., LLC, et al., Caso No. 2024CV31180, un jurado unánime evaluó un veredicto de $ 17,450,000 en nombre de Tyler Jordan contra Cambria y Hyundai usa LLC. Este fue el primer caso de silicosis de piedra artificial presentado en Colorado, y solo el tercer caso de piedra artificial en llegar a un veredicto en el país. Tyler fue diagnosticado con enfermedad renal crónica causada por sílice y silicosis de piedra artificial a los 28 años después de trabajar en Jordan Marble and Granite, el taller de fabricación de encimeras de sus padres, durante solo 10 años.

Tyler Jordan, un padre de tres hijos de 31 años que fabricó piedra artificial de sílice cristalina en una tienda familiar, describió no poder respirar por completo y sentirse "como si pudiera respirar más profundamente, pero no puedo, no puedo. Está apretado ". (PRNewsfoto/Brayton Purcell LLP)

Cambria fue declarado responsable de tergiversación. Hyundai fue declarada responsable de negligencia y tergiversación.

Los hallazgos de daños del jurado fueron daños económicos de $ 7,600,000, daños no económicos de $ 1,650,000, daños por deterioro de $ 7,600,000 y pérdida de consorcio para Caitlin Jordan de $ 600,000 para un total de $ 17,450,000.

Se descubrió que Cambria tenía un 32 % de culpa, y se descubrió que Hyundai tenía un 3 % de culpa.

Los demandantes estuvieron representados por los asociados Evan Hoffman, Leah McMorris, Grecia Pérez y el socio James Nevin, de Brayton Purcell LLP.

Cambria fue presentada por Claire Weglarz y Khaled Taqi-Eddin de Womble Bond Dickinson.

Hyundai estuvo representada por Rey Yang y Johanna Boktor de Yang Professional Law Corporation.

Los expertos de los demandantes fueron el Dr. Michael Ellenbecker, CIH (higienista industrial certificado), la Dra. Cecile Rose, M.D. (neumóloga, también el médico tratante), el Dr. Stefan Tullius, M.D. (trasplante de riñón) y James Mills (economista forense).

Los expertos de los Demandados fueron Paul Gantt (ingeniero de seguridad) y Pablo Sánchez-Soria (CIH y toxicólogo).

El jurado escuchó pruebas de que la piedra artificial de sílice cristalina es excepcionalmente tóxica debido a su alto contenido del 95 %, sílice de alta superficie de tamaño nanométrico, mezclada con metales tóxicos y resinas tóxicas, por lo que solo es segura su fabricación en una encimera por un ser humano que lleve un traje de materiales peligrosos de clase A.

El jurado determinó que el empleador Jordan Marble and Granite (JMG) sabía que la piedra natural con sílice cristalina regular era peligrosa y, por lo tanto, siguieron los protocolos de seguridad de OSHA de fabricación húmeda, ventilación y máscaras. Estos métodos históricamente previnieron la silicosis en todos los trabajadores de fabricación de encimeras de piedra natural. Sin embargo, los demandados presentaron erróneamente su producto artificial excepcionalmente tóxico a JMG como "cuarzo natural puro", sin advertencias sobre el peligro único y extremo de silicosis de piedra artificial, lo que les hizo creer que los protocolos de seguridad utilizados para la piedra natural mantendrían a sus trabajadores seguros.

A pesar de la tergiversación, Cambria y Hyundai culparon a JMG del empleador por creerles.

Tyler Jordan representa solo uno de los primeros de los muchos miles de jóvenes trabajadores de la fabricación de encimeras de piedra artificial que desarrollan silicosis acelerada de piedra artificial fatal y otras enfermedades de sílice como la enfermedad renal crónica, la enfermedad autoinmune y el cáncer de pulmón a partir de solo unos pocos años de exposición a piedra artificial excepcionalmente tóxica.

El veredicto de Jordan es el segundo jurado en encontrar que los fabricantes y distribuidores de piedras artificiales de sílice cristalina no advirtieron adecuadamente o presentaron mal los peligros para los fabricantes de encimeras de la extrema toxicidad de sus productos. Los jurados ahora han rechazado repetidamente las afirmaciones de la defensa de que la piedra artificial se puede fabricar de manera segura mediante entrenamiento, corte húmedo o respiradores, y en su lugar han encontrado que el material en sí representa un riesgo inaceptablemente alto.

"Este veredicto tiene que ver con la rendición de cuentas. El empleador JMG reconoció su responsabilidad parcial por creer la tergiversación de los acusados. Pero, los fabricantes de piedra artificial Cambria y Hyundai se negaron a aceptar su propia responsabilidad por causar las enfermedades fatales de Tyler Jordan. El jurado los responsabilizó ", dijo Evan Hoffman de Brayton Purcell LLP.

"Tyler Jordan hizo todo lo que le dijeron que hiciera, trabajando en un negocio familiar y confiando en que los productos peligrosos vendrían con advertencias honestas", dijo Leah McMorris de Brayton Purcell LLP. "El jurado vio a través de la narrativa de la defensa y hizo justicia, no solo para Tyler, sino también para los muchos otros jóvenes trabajadores que enfrentan el mismo destino".

"Este caso es otra confirmación de lo que dicen los médicos, científicos y jurados: la piedra artificial de sílice cristalina no solo es peligrosa, sino que es inherentemente insegura para la fabricación humana en encimeras", dijo James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP. "Ninguna cantidad de agua o EPP puede hacer que un producto sea seguro cuando su diseño básico defectuoso libera partículas de sílice/metal/resina de alto contenido nanométrico que dañan permanentemente los pulmones, los riñones y muchos otros órganos".

Los fabricantes de piedra artificial han seguido obteniendo beneficios, mientras que los trabajadores y sus familias soportan las consecuencias fatales. Los jurados de todo el país no están dispuestos a aceptar las defensas que culpan a los trabajadores o a las pequeñas tiendas de fabricación por las fallas sistémicas que se originan con los fabricantes y distribuidores de losas de sílice cristalina.

A medida que las agencias reguladoras consideran la prohibición de la piedra artificial de sílice cristalina, veredictos como este proporcionan una confirmación concreta y real de lo que la evidencia médica ha demostrado durante mucho tiempo. La silicosis de piedra artificial es totalmente prevenible, pero solo si el producto tóxico único en sí mismo se elimina de la corriente del comercio.

"Este veredicto envía un mensaje claro", dijo Nevin. "Cuando los fabricantes y distribuidores eligen las ganancias sobre la salud y la vida de los trabajadores, los jurados intervendrán donde los reguladores han fallado".

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FUENTE Brayton Purcell LLP