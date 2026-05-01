James Nevin de Brayton Purcell LLP advierte que la silicosis de piedra artificial es "asbesto de nuevo" a medida que aumentan las demandas en todo el país

NOVATO, California, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una creciente ola de demandas presentadas por trabajadores de fabricación de encimeras que sufren de silicosis grave, a menudo fatal, ha expuesto lo que el veterano abogado litigante de agravios tóxicos James Nevin describe como un "desastre de salud pública en preparación durante décadas", con sorprendentes paralelismos con los litigios sobre el asbesto.

En una reciente entrevista en profundidad con Corporate Crime Reporter, Nevin, quien ha pasado más de 25 años litigando casos de asbesto, mesotelioma y otras enfermedades ocupacionales, detalló cómo la piedra artificial de sílice cristalina, comúnmente utilizada para encimeras de cocinas y baños, ha desencadenado una epidemia nacional de silicosis entre los trabajadores de fabricación.

"A pesar de décadas de experiencia en el manejo de casos de enfermedades ocupacionales, nunca había oído hablar de la silicosis de piedra artificial hasta 2022", dijo Nevin. "Una vez que investigamos lo que las empresas sabían y cuando lo supieron, rápidamente quedó claro que se trataba de amianto de nuevo".

La piedra artificial de sílice cristalina, a veces comercializada como piedra de ingeniería o fabricada, se fabrica triturando cuarzo en harina de sílice cristalina ultrafina de tamaño nanométrico. Esa sílice se combina con resinas tóxicas, metales y aglutinantes químicos para producir losas que a menudo contienen alrededor del 95 por ciento de sílice cristalina. Cuando se fabrica (cortado, molido, pulido e instalado), el material libera partículas de sílice en el aire lo suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones y causar daños permanentes.

Según Nevin, el peligro no se limita a las tiendas obsoletas o mal equipadas. "Estamos viendo silicosis en instalaciones de fabricación multimillonarias de última generación que siguen los estándares de la industria y utilizan técnicas de corte húmedo", dijo. "El corte húmedo no elimina la exposición cuando el producto en sí es abrumadoramente de sílice y de tamaño nanométrico".

La enfermedad ha afectado más duramente a las pequeñas tiendas de fabricación familiares, donde los propietarios trabajan con frecuencia junto a padres, hijos, hermanos y primos. La fuerza laboral es en gran parte inmigrante, no está sindicalizada y, a menudo, no tiene seguro. En algunas comunidades, familias enteras han visto a varios miembros diagnosticados con silicosis.

Las autoridades de salud pública de California han confirmado cientos de casos y docenas de muertes, y Nevin dice que las cifras están aumentando en todo el país. Solo su firma ha presentado o está evaluando cientos de casos en más de 20 estados, con California en el epicentro.

Los litigios se han acelerado rápidamente. Ya se han presentado más de 400 casos en California, con casos adicionales pendientes en todo el país. El primer juicio en llegar a un jurado resultó en un veredicto de $ 52 millones, y los acuerdos y veredictos agregados en casos de silicosis de piedra artificial ahora se acercan a $ 250 millones.

"Estos son trabajadores jóvenes, algunos de entre 20 y 30 años, que enfrentan trasplantes de pulmón, discapacidad permanente y una esperanza de vida más corta", dijo Nevin. "Los costos médicos por sí solos pueden alcanzar decenas de millones de dólares durante toda la vida".

A medida que el litigio madure, Nevin espera que los jurados consideren pronto los daños punitivos, basándose en la evidencia de que los fabricantes eran conscientes de los peligros asociados con la piedra artificial mucho antes de que los trabajadores se enfermaran.

"Este litigio apenas está comenzando", dijo Nevin. "El costo humano es asombroso, y la rendición de cuentas está muy atrasada".

Contacto para los medios: Nolan Lowry,[email protected], (145) 399-3107

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FUENTE Brayton Purcell LLP