Brayton Purcell LLP destaca el informe de NPR y la advertencia de difusión de la crisis nacional de silicosis

NOVATO, California, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP está llamando la atención urgente sobre una creciente crisis de salud ocupacional luego de un informe del 18 de mayo de 2026 de la corresponsal de ciencia de NPR, Nell Greenfieldboyce, que examina la enfermedad pulmonar entre los trabajadores de mostradores de EE. UU.

El informe se publicó en forma impresa y apareció en All Things Considered de NPR, donde la transmisión incluye audio en vivo de Wade Hanicker, un trabajador de mostrador y cliente de Brayton Purcell LLP que vive con silicosis de piedra artificial entrevistado en el segmento.

Hanicker describió cómo los trabajadores se centraron en los peligros físicos inmediatos, "no contraer una enfermedad pulmonar", a pesar de años de exposición al polvo de sílice durante la fabricación de la encimera.

Más tarde desarrolló silicosis después de años de cortar encimeras de cuarzo, un material compuesto de piedra artificial de sílice cristalina. Inicialmente diagnosticado erróneamente, su afección se identificó finalmente como enfermedad pulmonar permanente y progresiva.

"Nos... rompimos y lloramos juntos... esto cambia la vida. No hay cura para esto ", dijo Wade Hanicker.

El informe de NPR también destaca a Tyler Jordan, un trabajador de mostrador de Colorado que desarrolló silicosis después de fabricar superficies de cuarzo en el taller de su familia. Jordan comenzó a trabajar cuando era adolescente y continuó a tiempo completo después de la escuela secundaria, esperando eventualmente hacerse cargo del negocio. Después de aproximadamente una década de exposición, se le diagnosticó silicosis, un resultado que inicialmente le costó aceptar. "Sentí que era demasiado joven. Parecía que iba a haber algún tipo de error. Me sentí mal ", dijo Jordan en su entrevista con NPR. Desde entonces, su condición ha progresado hasta incluir complicaciones graves, como insuficiencia renal que requiere diálisis y un trasplante, lo que subraya las consecuencias devastadoras y que alteran la vida de la exposición a la sílice entre los trabajadores de todo el país.

El informe de NPR señala que California ha rastreado aproximadamente 550 casos de silicosis entre los trabajadores de mostradores, incluidas más de 30 muertes y docenas de trasplantes de pulmón. Se espera que una junta estatal de seguridad en el lugar de trabajo vote sobre la prohibición de la venta y fabricación de losas de piedra artificial que contengan más del 1 % de sílice cristalina.

James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP, que representa tanto a Jordan como a Hanicker, dice que él y sus colegas representan a otros trabajadores en unos 25 estados, y hay razones por las que los trabajadores de mostradores no querrían hablar con reporteros, abogados o médicos. "Están aterrorizados de perder sus trabajos, si todavía pueden trabajar. Están aterrorizados de ser deportados ", dice. "Tienen miedo de presentarse".

Si bien los representantes de la industria argumentan que las prácticas de seguridad adecuadas pueden prevenir enfermedades, los expertos citados en el informe cuestionan esa posición y advierten que la crisis se extiende mucho más allá de California.

"Creo que California en realidad está liderando al país correctamente en la forma de abordar este problema", dijo el experto en salud ocupacional, el Dr. Kurt Hegmann, quien describió el brote como el más grave que ha visto que afecta a una fuerza laboral.

El epidemiólogo Ken Rosenman agregó que Estados Unidos puede estar perdiendo la gran mayoría de los casos, y afirmó que "el 95 % de los casos de silicosis... se pierden".

El experto en seguridad en el lugar de trabajo David Michaels advirtió que el número real de trabajadores afectados podría ser mucho mayor.

"Fácilmente podríamos tener 10,000 trabajadores aquí con silicosis y posiblemente mucho más", dijo Michaels.

Brayton Purcell LLP representa a los trabajadores de todo el país afectados por la exposición a la sílice y señala que los informes de NPR reflejan patrones que la firma continúa viendo en varios estados.

"Estos informes refuerzan lo que estamos viendo en todo el país", dijo Nevin. "Las mismas exposiciones que han devastado a los trabajadores en California existen en todo el país, y el sistema no está identificando el alcance total de la enfermedad".

La firma insta a los reguladores y a los responsables de la formulación de políticas a tratar el informe y la transmisión de NPR como una advertencia a nivel nacional y a eliminar la exposición prohibiendo la venta y la fabricación del material.

El informe completo y la grabación de audio se pueden encontrar aquí: https://www.npr.org/2026/05/18/nx-s1-5691570/silicosis-beyond-california-quartz-countertop-cambria

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional dedicado a representar a las personas perjudicadas por exposiciones tóxicas, incluidos los trabajadores afectados por silicosis y otras enfermedades ocupacionales.

CONTACTO: Nolan Lowry

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FUENTE Brayton Purcell LLP